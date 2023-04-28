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Данілов (1187) F-16 (405)

Своїм зволіканням щодо надання Україні сучасних літаків союзники відтягують кінець війни, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Кожен день зволікання - це відтягування поразки Росії, а отже нові смерті мирних людей.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Кожен день зволікання з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни й поразки потворного рашистського утворення, загибель мирних людей", -написав він. 

Данілов додав, що закрема йдеться про найстрашніші для Україні втрати - загибель дітей. 

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Топ коментарі
+14
спробуй яйцями і асфальтом...
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28.04.2023 20:35
+9
Шашлики поперек горла ще не стали?
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28.04.2023 20:37
+9
Все претензії, а ви щось робите для перемоги, крім як патріотів садити та корупцію розводити
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28.04.2023 20:57
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спробуй яйцями і асфальтом...
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28.04.2023 20:35 Відповісти
це ви все кінець свій відтягували перед 24 лютим
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28.04.2023 20:35 Відповісти
Шашлики поперек горла ще не стали?
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28.04.2023 20:37 Відповісти
на фото - это у него еще та чёрная рубашка?
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28.04.2023 20:38 Відповісти
Своїм зволіканням щодо надання Україні ******** літаків Байден подписал себе поражение на выборах 2024
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28.04.2023 20:48 Відповісти
Йолуп, а кому надавати. Крадіям та клептократам

США і так вже надала нам найбільшу кількість домоги з початку другої світової

Якби був республіканській мага-чорт Україна була б вже під п'ятою рашиста і ми б вели партизанські війни.

Бо замість зброї зе-кодло виробляло асфальт
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28.04.2023 21:07 Відповісти
Дурня, оружие дают украинской армии, украинскому народу.
США надала нам мизерную кількість домоги по сравнению с другої світової
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28.04.2023 21:33 Відповісти
Йолупе , ще раз питаю ти , падло, надало б новітню зброю державі де у керівництві агенти кремля які клепають справи проти бойових генералів та розвідників ?

Ні! От і вони - ні

Якщо бажаєте поглиблення співпраці - очищайте владу.

Для мага-чортів та партії щурів (******** республіканців) просто залишу це тут

Трамп вважає, що для уникнення війни можна було погодитись на окупацію частини України Джерело: https://censor.net/ua/n3404503

А Байдену і демократам низькій уклін.

Не від невдячних малоросів ,що навіть своєї мови не знають , а від справжніх українців
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28.04.2023 22:18 Відповісти
"А Байдену і демократам низькій уклін."

Так за что Байдену і демократам низькій уклін?
За то надал новітню зброю державі де у керівництві агенти кремля?

Или за то,что надал новітню зброю, но мало?

А если мало, то зачем вообще давал? Сказал бы кремлядям,как Обама в 2014г про Крым, - Забирайте!
Что, не хочет хлу Украину отдавать?
Так почему не даёт самолёты?
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29.04.2023 00:26 Відповісти
Бачиш , знов немаш логики.

без підтримки США рашист би вже давно захопив Київ, але полную підтримку Украина не заслужила по твоему, бо новітню зброю державі де у керівництві агенти кремля не можно давать.

Вот така хня малой мордою у факти
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29.04.2023 02:05 Відповісти
Ех , я і підозрював ефект Даннінга-Крюгера
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29.04.2023 11:11 Відповісти
гуманнi в нас партнери - тiльки кiнець #ОПi вiдтягнули. а українцi ще можуть i яйця одкрутити.
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28.04.2023 20:48 Відповісти
Ніхто не закінчить війну раніше ніж я. (Зеленський)
Данілов не чув такого?
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28.04.2023 20:49 Відповісти
В 2019 році була згорнута програма по розробці вітчизняного ЗРК "Дніпро". В інтерв*ю Муженко доповів, що завдяки цьому ми маємо вдвічі менше ЗРК і саму обмаль ракет до С300. Кров загиблих в Умані, Дніпрі, Миколаєві - на руках клоуна!
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28.04.2023 20:49 Відповісти
Как наличие самолётов может сыграть решающую роль в победе над рашистами?

Почему наши великие стратеги, типа Данилова, не объясняют это, ни союзникам, ни нам,

гражданам Украины? Самолёт, это всего лишь самолёт, к нему нужны современные ракеты, только

тогда он будет играть какую-то роль , тогда называйте вещи своими именами, говорите, что нам

нужны самолёты с новейшим вооружением, чтобы мы могли бомбить врага не только на

оккупированной территории, но и на его земле, вот тогда будет всё понятно.
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28.04.2023 20:52 Відповісти
Літаки різні бувають, є розвідувальні, є антирадарні, є винищувачі танків і піхоти, є просто винищувачі, ти про які літаки глаголіш ?
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29.04.2023 00:34 Відповісти
смерті в Україні щонайбільше пов'язані із зволіканням "зе влади" від виконання вимог Західних партнерів, як починаючи від зволікання виробництва зброї, арешту зрадників , очистка ОПи від рашистських агентів, передача квартальних спонсорів американському правосуддю і багато чого іншого
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28.04.2023 20:57 Відповісти
Все претензії, а ви щось робите для перемоги, крім як патріотів садити та корупцію розводити
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28.04.2023 20:57 Відповісти
Як шо? КРАДУТЬ З БЮДЖЕТУ.
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28.04.2023 21:08 Відповісти
Хто сидить у Ставці верховного головнокомандувача?
https://www.youtube.com/watch?v=QB_zH9x47dc
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28.04.2023 21:02 Відповісти
Если у этого ветеринара-рэкетира "Мячика", вывезшего своих выкидышей за границу сразу после 24.02.22, такая логика, то по его же логике получается, что ВСЯ его деятельность и деятельность Слуг народа с Зе, вплоть по 23.02.22, приближала полномасштабное вторжение. Усиленно, по стахановски, приближали. И в этом он прав.
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28.04.2023 21:07 Відповісти
Більшість коментарів - помиї. Мій син, воїн ВСУ, загинув під Соледаром. Росіяни, зламавши зуби об Україну, будуть смоктати кров один з одного. А я, та такіж, як я, будемо витягувати рабів на світ Божий, бо в Гімні України є святі слова "Згинуть наші вороженьки, як роса на Сонці".
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28.04.2023 21:21 Відповісти
Як ви вже задовбали зелена мразота. Вам той не дає танки, той не дає літаки, а ви такі правильні, замість підготовки Збройних Сил України в забезпеченні озброєнням будували виключно дороги, а сьогодні переводять стрілки на ЄС і США. Чим думали ветеринари?
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28.04.2023 21:26 Відповісти
Так і сотня томагавків багато чого б зробила. Наприклад, припинила б ракетний терор. Чому не дають? І навіть не обговорюють...
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28.04.2023 21:40 Відповісти
ган_дон, купи в иране шахеды
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28.04.2023 21:48 Відповісти
Це він про служок катлєту та рахамією з ВРУ чи про квартальних вгодованих кнурів…. З послицями та генпрокурорами!!!
Три роки в асфальт та дерева, аж тепер його торкнуло!!!
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28.04.2023 22:00 Відповісти
Нажаль в цьому я згоден з Даніловим - танки і літаки ЗСУ треба було передати Заходом ще рік тому.
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29.04.2023 00:31 Відповісти
Ты лучше расскажи когда будет расти поголовье свиней и коров и когда цены на мясо упадут....
Это же твоё.
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29.04.2023 01:02 Відповісти
Ці вислови (захід винний)притаманний для "дворовой гопоти",ане державному службовцю.На рашці теж винні США,Нато.
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29.04.2023 05:43 Відповісти
 
 