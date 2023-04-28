Своїм зволіканням щодо надання Україні сучасних літаків союзники відтягують кінець війни, - Данілов

Кожен день зволікання - це відтягування поразки Росії, а отже нові смерті мирних людей.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен день зволікання з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни й поразки потворного рашистського утворення, загибель мирних людей", -написав він.

Данілов додав, що закрема йдеться про найстрашніші для Україні втрати - загибель дітей.

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