Своїм зволіканням щодо надання Україні сучасних літаків союзники відтягують кінець війни, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кожен день зволікання - це відтягування поразки Росії, а отже нові смерті мирних людей.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен день зволікання з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни й поразки потворного рашистського утворення, загибель мирних людей", -написав він.
Данілов додав, що закрема йдеться про найстрашніші для Україні втрати - загибель дітей.
Топ коментарі
+14 Alex Sav 8157c114
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Будь ласка, зачекайте...
США і так вже надала нам найбільшу кількість домоги з початку другої світової
Якби був республіканській мага-чорт Україна була б вже під п'ятою рашиста і ми б вели партизанські війни.
Бо замість зброї зе-кодло виробляло асфальт
США надала нам мизерную кількість домоги по сравнению с другої світової
Ні! От і вони - ні
Якщо бажаєте поглиблення співпраці - очищайте владу.
Для мага-чортів та партії щурів (******** республіканців) просто залишу це тут
Трамп вважає, що для уникнення війни можна було погодитись на окупацію частини України Джерело: https://censor.net/ua/n3404503
А Байдену і демократам низькій уклін.
Не від невдячних малоросів ,що навіть своєї мови не знають , а від справжніх українців
Так за что Байдену і демократам низькій уклін?
За то надал новітню зброю державі де у керівництві агенти кремля?
Или за то,что надал новітню зброю, но мало?
А если мало, то зачем вообще давал? Сказал бы кремлядям,как Обама в 2014г про Крым, - Забирайте!
Что, не хочет хлу Украину отдавать?
Так почему не даёт самолёты?
без підтримки США рашист би вже давно захопив Київ, але полную підтримку Украина не заслужила по твоему, бо новітню зброю державі де у керівництві агенти кремля не можно давать.
Вот така хня малой мордою у факти
Данілов не чув такого?
Почему наши великие стратеги, типа Данилова, не объясняют это, ни союзникам, ни нам,
гражданам Украины? Самолёт, это всего лишь самолёт, к нему нужны современные ракеты, только
тогда он будет играть какую-то роль , тогда называйте вещи своими именами, говорите, что нам
нужны самолёты с новейшим вооружением, чтобы мы могли бомбить врага не только на
оккупированной территории, но и на его земле, вот тогда будет всё понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=QB_zH9x47dc
Три роки в асфальт та дерева, аж тепер його торкнуло!!!
Это же твоё.