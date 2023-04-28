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Новини Війна
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Успішна агресія РФ проти України може надихнути інші країни "перемалювати карту", - Трюдо

трюдо

Успішний приклад російської агресії проти України може надхинути інші авторитарні режими "перемалювати карту".

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми знаємо, що це не закінчиться військовим шляхом. Це закінчиться певним політичним рішенням. Але Україна має бути в позиції вирішувати, коли це станеться, що вона готова прийняти, а за що вона готова продовжувати боротьбу. І ми повинні бути поруч з ними", - заявив Трюдо.

Він наголосив, що приклад російської агресії, якщо він виявиться успішним, може надхинути інші авторитарні країни "перемалювати карту" – "в усьому світі люди дивляться на рішення Росії вторгнутися в Україну і кажуть: якщо це спрацює, можливо, це спрацює і для нас".

"У всьому світі авторитарні держави, які мають трохи більшу армію, ніж їхні сусіди, дивляться на той маленький клаптик землі через річку, де люди розмовляють їхньою мовою, або де кілька сотень років тому провели лінію на карті, і на їхню думку, не в тому місці, вони думають: "Чом би нам не перемалювати цю карту?", - наголосив Трюдо.

"Ми всі маємо про це хвилюватися", – наголосив прем'єр Канади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не маю жодного сумніву, що Україна переможе, - Трюдо

За його словами, Росія, як авторитарна держава "безпосередньо кидає виклик нашій системі", тому світ має не дати їй досягти успіху в тому, щоб змінити міжнародний порядок, заснований на правилах. Тоді, як каже Трюдо, "нерозумність помилкового рішення Путіна стане зрозумілим для всіх".

"Тому Україна важлива. Тому Україна важлива для Африки, Азії, Південної Америки, для всього світу", - підкреслив Трюдо.

Автор: 

Канада (2187) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+3
А на хрена столько лет кормили прорву чиновников из ООН и ОБСЕ и МАГАТЭ?
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28.04.2023 20:48
+2
розумна людина
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28.04.2023 20:47
+2
Напевно, це десь у Будапештському меморандумі було написано - Україна ВІДДАЄ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, А МИ ЇМ ДАТЧИКИ https://t.me/Tsaplienko/30726 звідси
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28.04.2023 20:56
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твій Ізраїль до хєра дав ... заповідник неляканих совків
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28.04.2023 20:48 Відповісти
Вы просто не углядели истинный посыл данного сообщения.

Если отбросить воду и высокоморальное бла-бла-бла, то станет заметным "надоели воевать, садитесь уже за стол".
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28.04.2023 20:49 Відповісти
розумна людина
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28.04.2023 20:47 Відповісти
Успіх Пу в Україні заохотить Китай. А це вже світова війна. Але Трюдо ще цього не догнав.
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28.04.2023 20:47 Відповісти
Для Китая уже виден успех Пу. И этот успех не в завоевании Украины, а в том что "запад" не особо вмешивается в войну: капли оружия, половинчатые санкции и угрозы пальчиком.

Не думаю что будет третья мировая, с учетом того что "запад" косвенно показал свою будущую стратегию, начав переносить производство с Тайваня в другие страны.

Просто учтет ошибки Пу, и всего делов.
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28.04.2023 20:55 Відповісти
Запад начал переносить производство с Тайваня??? Может с Китая,или я что то пропустил в новостях ,потому что не читаю русских газет и не смотрю рашатв
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28.04.2023 21:40 Відповісти
https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/intel-exec-says-semiconductor-opportunities-moving-to-india-from-china-taiwan/articleshow/96009467.cms?from=mdr https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/intel-exec-says-semiconductor-opportunities-moving-to-india-from-china-taiwan/articleshow/96009467.cms?from=mdr


https://9to5mac.com/2023/02/02/apple-orders-taiwanese-supplier-china/

https://wraltechwire.com/2022/11/21/chip-wars-huge-taiwan-based-semiconductor-maker-moving-most-advanced-manufacturing-to-us/

And so on
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28.04.2023 21:47 Відповісти
Да, в Индию.
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28.04.2023 21:47 Відповісти
А на хрена столько лет кормили прорву чиновников из ООН и ОБСЕ и МАГАТЭ?
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28.04.2023 20:48 Відповісти
Напевно, це десь у Будапештському меморандумі було написано - Україна ВІДДАЄ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, А МИ ЇМ ДАТЧИКИ https://t.me/Tsaplienko/30726 звідси
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28.04.2023 20:56 Відповісти
потрібно через Генасамблею ООН реформувати Радбез ООН з позбавленням країн-агресорів права вето і щоб рішення приймались більшістю голосів Радбезу. Це потрібно для того, щоб легітимно мати можливість ввести війська під егідою ООН на територію країн, які потерпають від агресії загарбників, в даному випадку мова про Україну, для того, щоб забезпечити виконання Статуту ООН в розділі забезпечення суверенітету і територіальної цілісності. Після цього через міжнародні суди/трибунали змусити агресора відшкодувати усі завдані збитки, а також засудити усіх воєнних злочинців. Не думаю, що такі дії неможливо виконати сильними світу цього. Варто тільки захотіти. Інакше світ реально порине у новий виток воєн, в тому числі світових.
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28.04.2023 21:09 Відповісти
Идея хорошая, но проблема же не в бумажках, а в том что войска вводят только против слабых

Ливия на кого-то нападала ? Нет, а войска ввели.
Ирак на кого-то нападал на тот момент ? Нет, а войска ввели.
Афганистан на кого-то нападал ? Нет, а войска ввели.
Ну может хоть Югославия на кого-то напала ? То же самое.

А здесь, оркостан затеял войну в центре Европы, сбивает пассажирские самолеты, сбивает беспилотники в нейтральных водах - и боятся чтобы не дошло до эскалации.
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28.04.2023 21:55 Відповісти
Югославия то же самое, что и ссср.
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28.04.2023 22:23 Відповісти
 
 