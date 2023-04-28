Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції, - Домбровскіс

Європейська Комісія в результаті переговорів досягла принципової домовленості з п’ятьма країнами-сусідами України щодо імпорту українських сільськогосподарських продуктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері написав Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Є домовленість!... Ми маємо діяти так, щоб відповісти на занепокоєння як фермерів у сусідніх країнах ЄС, так і України й Європейського Союзу", - зазначив представник Єврокомісії.

Як повідомляється у наступному пості, ключовими елементами досягнутих домовленостей, які також погоджені з Україною, є скасування одноосібних обмежень на такий імпорт, що був введений з боку Польщі, Словаччини, Болгарії та Угорщини. При цьому будуть застосовуватися виключні захисні заходи для чотирьох продуктів – пшениці, кукурудзи, рапсового та соняшникового насіння. Водночас, Єврокомісія виділить додатково 100 мільйонів євро для допомоги фермерам у згаданих п’яти державах ЄС, які зазнають збитків через ситуацію, що склалася.

Крім того, будуть порушені розслідування щодо необхідності застосування захисних заходів у імпорті інших продуктів з України, включаючи соняшникову олію.

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Водночас, сторони будуть продовжувати працювати для того, щоб забезпечити експорт українських товарів в інші країни з використанням "коридорів солідарності" ЄС.

Домбровскіс подякував профільним структурам Єврокомісії та Ради ЄС за зусилля із пошуку прийнятного рішення.

"Я радий оголосити, що ми досягли політичної угоди щодо українського сільськогосподарського імпорту в ЄС. Тож ми погодили з п’ятьма сусідніми з Україною країнами ЄС та з Україною, як ми будемо вирішувати цю ситуацію… Ми маємо рішення, яке відповідає на занепокоєння як фермерів у сусідніх країнах-членах, так і України", - зауважив Домбровскіс у відеозверненні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичне рішення, що було досягнуто сьогодні в результаті переговорів Єврокомісії з п’ятьма країнами ЄС.

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"Я вітаю принципову домовленість, що була знайдена щодо транзиту чотирьох видів українського зерна та насіння. Ця угода зберігає як експортні спроможності України та дозволяє їй продовжувати годувати світ, так і статки наших фермерів. Дякую вам, Валдіс Домбровскіс (Виконавчий віце-президент Єврокомісії – ред.) та Януш Войцеховський (Єврокомісар з питань сільського господарства – ред.) за докладені зусилля", - написала Урсула фон дер Ляєн у твіттері.