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Газманов, Фрейндліх і Депардьє: Мінкультури опублікувало перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Міністерство культури та інформаційної політики на виконання Закону України "Про медіа" оприлюднило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомило МКІП, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний перелік складений Міністерством культури та інформаційної політики на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України й Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

До переліку ввійшли 211 осіб, зокрема пропагандист Олександр Дугін, актори Мікеле Плачидо, Сергій Безруков, Станіслав Говорухін, Аліса Фрейндліх, Еліна Бистрицька і Жерар Депардьє, співаки Лариса Доліна й Олег Газманов, поет Ілля Резнік та інші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На те, щоб відбудувати культурну інфраструктуру України, потрібно $7 млрд, - Мінкульт

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці був отриманий від РНБО 25 квітня цього року.
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Топ коментарі
+16
Елементарна жадібність і бажання уникнути податків.
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28.04.2023 23:26
+15
А те, що Станіслав Говорухін та Еліна Бистрицька з цього списку вже Там, їх обмеженням хіба не завадить?
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28.04.2023 21:46
+15
А большой друг В. Зеленского по жизни и творчеству актёр Миша Галустян, он же и один из руководителей гитлерюгенда-юнармии рф, есть в списке?
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28.04.2023 21:58
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А те, що Станіслав Говорухін та Еліна Бистрицька з цього списку вже Там, їх обмеженням хіба не завадить?
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28.04.2023 21:46 Відповісти
Прессінг в ціи і в загробніи жизні .
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28.04.2023 22:01 Відповісти
А чи є в списку в.о.зєлєнський? Його 'творчість' типу сватів що, не є насмішкою над справжньою українською культурою? А це гівно на перших екранах в кацапії, хіба ні?
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28.04.2023 23:15 Відповісти
В мінкультури корєша зелі по курінні трави
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29.04.2023 07:36 Відповісти
а нас що то має грате. що і з ким вони палять? у мінкультури є свої обов"язки, най роблять свою срану роботу, як не хочуть, замінити ким знайдеться, бажаючих вагон і візочок.
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29.04.2023 09:42 Відповісти
Ще Володимир Меньшов, Олег Табаков ...? Це когось знайшов у розширеному списку. .Усі ці люди вже давно відповідають на Небесному Суді. Здається, стародавній анекдот однаково актуальний як для Мінкульту росії, так і для Мінкульту України:
- Это прачечная?
- *********, это Министерство Культуры
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28.04.2023 22:03 Відповісти
"... створюють загрозу національній безпеці"
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28.04.2023 22:10 Відповісти
Створювати загрозу національній безпеці може їх творчий доробок. Самі вони вже нікому загрожувати не можуть.
Ось, цікаво, а львівський батяр Роман Віктюк, який народився і похований у Львові, але все його свідоме та творче життя пройшло у Москві, він до цього списку належить чи ні?
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28.04.2023 22:18 Відповісти
Віктюк ніколи не підігрував крмлівській владі
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28.04.2023 23:18 Відповісти
Два режисера в один час виросли у Львові - Роман Віктюк і Боря Озеров...Перший подався в Москву і зайняв свою абсолютно аполітичну нішу (вище колін але нижче пупа),а другий створив молодіжний театр "Гаудеамус",де вісімдесят відсотків акторів євреї,більшість моїх друзів до речі...Цікаві репетиціі були,пам"ятаю бігає Боря по сцені,репетує "с кєм іграть Любов Яровую,ні одного славянского ліца,одні жидовскіє морди вокруг".Сам єврей,до речі...Або присікується до кубіти - ти шо,не можеш зіграти курву?Подивіться,курва не може зіграти курву!І в такому плані вся репетиція...Не знаю чи він живий,кілька років тому його бачив,такий тихий старичок...А Віктюк на Личакові,там на південному краю зробили алею нових гробівців,в одному з них він.І тільки напроти його склепу лавочка,там постійно хтось сидить і завжди квіти...
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29.04.2023 09:48 Відповісти

Вони...?
Озеров помер у 2014
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29.04.2023 10:17 Відповісти
А где п.и.тор Киркоров ?
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29.04.2023 07:14 Відповісти
так ніби заявив що йде на війну проти нас, тільки ось колготи відповідного розміру знайде, і одразу на фронт.
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29.04.2023 09:46 Відповісти
Ну, з "Каральом Эстрады" всьо панятна.
А де "Залатой голос России", Коля Басков?
У списку його нема!
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29.04.2023 10:11 Відповісти
якщо мова про Божий Суд - тут вже не наша юрисдикція. Але всі їх "твори" які на перший погляд часом можуть здаватися споко, всі їх хитровиє..ні висєри - з собою вони не забрали. Це все лайно тут, і далі несе в собі небезпеку, роблячи хибну картинку про "харошую справедливую росію і как в совке все били щасливи-щасливи-щасливи!" То ж заборона має бути.
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29.04.2023 09:45 Відповісти
Отменять каждого письменно, который воткнёт?
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28.04.2023 22:27 Відповісти
ні, якщо вже попав, то вже там і залишиться. На вікі вічні.
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29.04.2023 09:47 Відповісти
Кредит Агріколь банк , який належить Депарадье, тепер кому відпишуть7
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28.04.2023 21:46 Відповісти
він йому не належить, просто реклама
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28.04.2023 22:01 Відповісти
Ну, Говорухін та Бистрицька вже покинули цей світ.
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28.04.2023 21:51 Відповісти
На концерт до "кобзона" тих, хто не під санкціями, не пускають.
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28.04.2023 21:59 Відповісти
а їх справа, їх "творчий" доробок теж цей Світ покинули?
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29.04.2023 09:50 Відповісти
Так справа у тому, що це стосується дуже багато чого, що стосується художніх творів із СРСР. Особливо кінофільмів.
Що не візьми, або артист що нині імперець, або суть фільму імперська...
Чому тоді тільки Говорухін?
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29.04.2023 11:04 Відповісти
Газманову как и Расторгуеву место на помойке,кстати хороо что в прошлом году последнего отхерачили благодарные лугандонцы.
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28.04.2023 21:52 Відповісти
сподіваюся якісно це зробили, він їх своїм атасом виховав, вони мали проявити свою вдячність до нього.
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29.04.2023 10:06 Відповісти
Читаю ці призвища .. БА!! Думав , що більшість з них вже подохли..
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28.04.2023 21:56 Відповісти
А большой друг В. Зеленского по жизни и творчеству актёр Миша Галустян, он же и один из руководителей гитлерюгенда-юнармии рф, есть в списке?
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28.04.2023 21:58 Відповісти
Газманов Олег Михайлович
Гальцев Юрій Миколайович
Гафт Валентин Йосипович
Гергіїв Валерій Абисалович
Глєбова Юлія Анатоліївна (з 25.01.2021)
Гостюхін Володимир Васильович
Говорухін Станіслав Сергійович (з 20.09.17)
Горячев Борис Геннадійович (з 18.02.2021)
Грачевський Борис Юрійович
Григор'єв Максим Сергійович (19.10.2021)
Григорян Армен (з 16.02.2021)
Гришковець Євген Валерійович (з 20.09.17)
Губєрнієв Дмитро Вікторович (з 01.07.2021)
Гуськов Олексій Геннадійович (з 22.12.2020 )
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28.04.2023 23:49 Відповісти
Ну ладно непросихаючий путінофіл Депардьє. А де вже згрішив комісар Катані? Я щось пропустив...
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28.04.2023 22:02 Відповісти
Так половина із списку вже разом з кобзоном співають якщо не "комсомольці-добровольці" то "в моєй душе пакоя нєт"...
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28.04.2023 22:07 Відповісти
неважно, їх немає, а їх справа є, якщо її правильно подати, то молоде покоління знову захоче до совка. Зрештою самі кацапи нічого доброго в совку не бачили, молоді взагалі мало що про нього знають, але ******* його що капець. Бо їм так подали, крім того є ж доказ - дивіться який у нас класний, офігенський культурний доробок і бла-бла-бла.
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29.04.2023 10:09 Відповісти
Ілля Рєзник - російський поет.
Народний артист України (4 квітня 2013) - за вагомий особистий внесок у зміцнення культурно-мистецьких зв'язків між Україною і Російською Федерацією, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність.
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28.04.2023 22:08 Відповісти
ось за цей його особистий внесок у зміцнення культурно-мистецькиз зв"язків, чорти його і підсмажать.
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29.04.2023 10:10 Відповісти
Плачидо неприятно удивил... 😟
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28.04.2023 22:47 Відповісти
Читая этот список я в который раз спрашиваю, как ну как такая мировая знаменитость как Жерар Депардье оказался в московском болоте. Уже много лет пытаюсь понять чего его в рашку потянуло. Ладно еще Синал, он после 90-тых на Западе никому не нужный а в рашкованов ностальгия пробила. Но Жерар то куда, мировое имя.
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28.04.2023 22:53 Відповісти
Елементарна жадібність і бажання уникнути податків.
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28.04.2023 23:26 Відповісти
А чему удивляться, что гопник Депардье симпатизировал гопнику Путину?

Жерар Депардье не закончил даже 8-летней школы: учился в ПТУ на пекаря, в качестве "классовой мести" мастурбировал в тесто для тортов, заказанных богатыми семьями(этот факт из его письменных мемуаров).

Родом из семьи низшей пролетарской черни, которая всегда была настроена просоветски, близкая к коммунякам из сталинского крыла ФКП.

Семья постоянно в течение многих лет в полном сборе каждый вечер слушала передачи советского международного радио.
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29.04.2023 09:50 Відповісти
govtva а ти, курво, українською не спілкуєшся принципово, тварюко кацапська?
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28.04.2023 23:01 Відповісти
він на байконурі років 20 працював...
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19.09.2023 14:11 Відповісти
А чому немає в списку скульптора путініста з бурятії Намдакова Баші ? До речі , його витурили з Британії , бо він з друзів ботоксного , він з наближених до тіла . Внесіть негайно в список !
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28.04.2023 23:02 Відповісти
А этот актер, что в 2014 году в разгар войны в Москве снимался, любитель композитора Вагнера, разводитель войск и главный разминирователь? Он-то куда опаснее жирдяя Депардье....
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28.04.2023 23:31 Відповісти
ніколи б не подумала, що фрейндліх на старості зловить маразм, хоча швидше за все, вона завжди була їб@нута, звідки дізнаєшся, на екранах актори завжди 'правильні', а реальність виявляється зовсім іншою
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28.04.2023 23:34 Відповісти
а ви подивіться які вони мультики ще за срср для дітей робили. Вони притрушені завжди були, просто ми не знали, бо, як вірно пан зауважив, на екрані - вони правильні. фрейндліх тут озвучує.

Голубой щенок.

https://www.youtube.com/watch?v=Ni-ZnoJ2IvY&t=1s
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29.04.2023 09:57 Відповісти
це навічно цей список?
Кобзон Йосиф з Табаковим з цього списку вже не виключать? Мабуть він і на тому світі діє
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28.04.2023 23:46 Відповісти
він там, а його "творчий" здобуток тут і далі буде людям в мозги срати. Це має бути заборонено.
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29.04.2023 09:58 Відповісти
Бистрицька здивувала. Отак блискуче прожила а в кінці всралась і здохла.
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29.04.2023 00:07 Відповісти
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29.04.2023 00:19 Відповісти
Та Депардье вроде пытался раскаяться. Если не фейк.
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29.04.2023 00:24 Відповісти
Алиса Фрейндлих тоже? Фууууу, как не стыдно......
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29.04.2023 00:24 Відповісти
а пореченков??
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29.04.2023 01:04 Відповісти
а где Фрейндлих накосячила? я что-то пропустил? Она вроде ни в чем замечена не была
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29.04.2023 02:11 Відповісти
Российская актриса Алиса Фрейндлих заявила, что Путин поступил правильно, оккупировав Крымский полуостров в 2014 году. Также она уверена, россиянам не нужны блага цивилизации, которых они лишились после вторжения РФ в Украину в феврале этого года.

87-летняя актриса пересказала методичку Кремля, согласного которой, Крым якобы был передан Украине несправедливо.

"Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш. А то, что Хрущев, царство ему небесное, сотворил такую белиберду, отдав Крым Украине, - он же не знал, что Советский Союз распадется, ему это и в голову не приходило. Если б он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал", - рассуждает Фрейндлих.

По ее словам, россиян мало волнуют санкции - им "болит" битва добра со злом в мире. Добром, судя по всему, она считает Россию.

https://stars.glavred.info/hrushchev-sotvoril-beliberdu-otdav-krym-ukraine-freyndlih-otrabotala-po-metodichke-kremlya-10371753.html
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29.04.2023 09:31 Відповісти
а це що, косяком не рахується? і вона ще тоді була молода, мала би головою думати, що вони дітям показують і чого вчать. То ж недивно що вони там всі...скрєпоносци, і навіть попи їх, "а так невинно все начиналось". А на старості взагалі з катушок з"їхала.

https://www.youtube.com/watch?v=Ni-ZnoJ2IvY&t=1s
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29.04.2023 10:03 Відповісти
Запретить всех, кроме зеленского с ежевечерним обращением.
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29.04.2023 06:58 Відповісти
бистріцкая вже в гробу чи ні7
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29.04.2023 08:45 Відповісти
Розенбаума не забудьте , талановитий бард , але виявився дивовижним гуаном та пристосуванцем
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29.04.2023 09:48 Відповісти
ну так це не вперше і не востеннє, коли талант і навіть геній паше на сатану, як остання курва.
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29.04.2023 10:00 Відповісти
Микеле Плачидо опасен особенно И ещё этот... как его ... Фантомас!!!

Ну, кто вам сказал,что 95 квартал разучился шутить ?
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29.04.2023 10:04 Відповісти
 
 