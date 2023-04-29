Газманов, Фрейндліх і Депардьє: Мінкультури опублікувало перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики на виконання Закону України "Про медіа" оприлюднило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомило МКІП, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний перелік складений Міністерством культури та інформаційної політики на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України й Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

До переліку ввійшли 211 осіб, зокрема пропагандист Олександр Дугін, актори Мікеле Плачидо, Сергій Безруков, Станіслав Говорухін, Аліса Фрейндліх, Еліна Бистрицька і Жерар Депардьє, співаки Лариса Доліна й Олег Газманов, поет Ілля Резнік та інші.

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Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці був отриманий від РНБО 25 квітня цього року.