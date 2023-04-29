Газманов, Фрейндліх і Депардьє: Мінкультури опублікувало перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці
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Міністерство культури та інформаційної політики на виконання Закону України "Про медіа" оприлюднило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Про це повідомило МКІП, передає Цензор.НЕТ.
Відповідний перелік складений Міністерством культури та інформаційної політики на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України й Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
До переліку ввійшли 211 осіб, зокрема пропагандист Олександр Дугін, актори Мікеле Плачидо, Сергій Безруков, Станіслав Говорухін, Аліса Фрейндліх, Еліна Бистрицька і Жерар Депардьє, співаки Лариса Доліна й Олег Газманов, поет Ілля Резнік та інші.
Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці був отриманий від РНБО 25 квітня цього року.
Будь ласка, зачекайте...
- Это прачечная?
- *********, это Министерство Культуры
Ось, цікаво, а львівський батяр Роман Віктюк, який народився і похований у Львові, але все його свідоме та творче життя пройшло у Москві, він до цього списку належить чи ні?
Вони...?
Озеров помер у 2014
А де "Залатой голос России", Коля Басков?
У списку його нема!
Що не візьми, або артист що нині імперець, або суть фільму імперська...
Чому тоді тільки Говорухін?
Гальцев Юрій Миколайович
Гафт Валентин Йосипович
Гергіїв Валерій Абисалович
Глєбова Юлія Анатоліївна (з 25.01.2021)
Гостюхін Володимир Васильович
Говорухін Станіслав Сергійович (з 20.09.17)
Горячев Борис Геннадійович (з 18.02.2021)
Грачевський Борис Юрійович
Григор'єв Максим Сергійович (19.10.2021)
Григорян Армен (з 16.02.2021)
Гришковець Євген Валерійович (з 20.09.17)
Губєрнієв Дмитро Вікторович (з 01.07.2021)
Гуськов Олексій Геннадійович (з 22.12.2020 )
Народний артист України (4 квітня 2013) - за вагомий особистий внесок у зміцнення культурно-мистецьких зв'язків між Україною і Російською Федерацією, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність.
Жерар Депардье не закончил даже 8-летней школы: учился в ПТУ на пекаря, в качестве "классовой мести" мастурбировал в тесто для тортов, заказанных богатыми семьями(этот факт из его письменных мемуаров).
Родом из семьи низшей пролетарской черни, которая всегда была настроена просоветски, близкая к коммунякам из сталинского крыла ФКП.
Семья постоянно в течение многих лет в полном сборе каждый вечер слушала передачи советского международного радио.
Голубой щенок.
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-ZnoJ2IvY&t=1s
Кобзон Йосиф з Табаковим з цього списку вже не виключать? Мабуть він і на тому світі діє
87-летняя актриса пересказала методичку Кремля, согласного которой, Крым якобы был передан Украине несправедливо.
"Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш. А то, что Хрущев, царство ему небесное, сотворил такую белиберду, отдав Крым Украине, - он же не знал, что Советский Союз распадется, ему это и в голову не приходило. Если б он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал", - рассуждает Фрейндлих.
По ее словам, россиян мало волнуют санкции - им "болит" битва добра со злом в мире. Добром, судя по всему, она считает Россию.
https://stars.glavred.info/hrushchev-sotvoril-beliberdu-otdav-krym-ukraine-freyndlih-otrabotala-po-metodichke-kremlya-10371753.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-ZnoJ2IvY&t=1s
Ну, кто вам сказал,что 95 квартал разучился шутить ?