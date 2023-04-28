США робитимуть все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності, - Держдеп про ракетний удар 28 квітня
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Уряд США має намір продовжувати всеосяжну підтримку України в умовах збройної агресії Росії, а також притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини.
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це ще один приклад у довгому переліку свідчень нахабної зневаги Росії до життів українців. США робитимуть все, щоб Росія не уникнула покарання", - зазначив він.
Вінт також додав, що Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоб підтримати українських партнерів.
Топ коментарі
+12 Инь Янь f32f1b38
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+4 Magomed Tolboev 84b59101
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+3 Pavel Bortsevych
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Отже, не все можливе?
Держдеп про ракетний удар: "Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоб підтримати українських партнерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3415145
https://www.wsj.com/articles/u-s-altered-himars-rocket-launchers-to-keep-ukraine-from-firing-missiles-into-russia-11670214338