США робитимуть все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності, - Держдеп про ракетний удар 28 квітня

Уряд США має намір продовжувати всеосяжну підтримку України в умовах збройної агресії Росії, а також притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це ще один приклад у довгому переліку свідчень нахабної зневаги Росії до життів українців. США робитимуть все, щоб Росія не уникнула покарання", - зазначив він.

Вінт також додав, що Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоб підтримати українських партнерів.

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