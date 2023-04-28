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США робитимуть все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності, - Держдеп про ракетний удар 28 квітня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

держдеп

Уряд США має намір продовжувати всеосяжну підтримку України в умовах збройної агресії Росії, а також притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Це ще один приклад у довгому переліку свідчень нахабної зневаги Росії до життів українців. США робитимуть все, щоб Росія не уникнула покарання", - зазначив він.

Вінт також додав, що Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоб підтримати українських партнерів.

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Топ коментарі
+12
Може спочатку припините видавати вбивцям візи та запрошувати їх до цирку під назвою ООН?
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28.04.2023 21:55
+4
Кроме лютой ненависти в сердце к кацапам больше ничего не испытываешь. Это нелюди.
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28.04.2023 22:09
+3
F-16 и ATACAMS, а слова нах себе оставьте. Дальше постараюсь молчать, бо буде мат
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28.04.2023 22:05
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Все можливе, крім надання платформ F-16 з ракетами великого радіусу дії?
Отже, не все можливе?

Держдеп про ракетний удар: "Сполучені Штати продовжать робити все можливе, щоб підтримати українських партнерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3415145
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28.04.2023 21:54 Відповісти
Може спочатку припините видавати вбивцям візи та запрошувати їх до цирку під назвою ООН?
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28.04.2023 21:55 Відповісти
гучні заяви
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28.04.2023 22:00 Відповісти
Чергові гучні заяви ні про що
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28.04.2023 23:38 Відповісти
F-16 и ATACAMS, а слова нах себе оставьте. Дальше постараюсь молчать, бо буде мат
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28.04.2023 22:05 Відповісти
Все можливе, кажете?

https://www.wsj.com/articles/u-s-altered-himars-rocket-launchers-to-keep-ukraine-from-firing-missiles-into-russia-11670214338
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28.04.2023 22:20 Відповісти
Кроме лютой ненависти в сердце к кацапам больше ничего не испытываешь. Это нелюди.
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28.04.2023 22:09 Відповісти
Кожен удар по мирному населенню іх бодрит -- заяви сипляться як з рогу достатку -- якби так зброєю .
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28.04.2023 22:13 Відповісти
А шо вони можуть?
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28.04.2023 22:27 Відповісти
Уряд США має намір продовжувати всеосяжну підтримку України в умовах збройної агресії Росії, а також притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини. Про всеосяжність могли б і не 3,14стякати.Якщо б вона була,то сьогоднішніх смертей в Україні би не було.
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28.04.2023 22:36 Відповісти
сильно они за год их притягнули? один трындеж
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28.04.2023 22:37 Відповісти
Есть левый оборот нефти, по спутниками все видно и что? Израиль отреагировал уже?
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28.04.2023 22:48 Відповісти
А може досить *******?
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28.04.2023 23:52 Відповісти
Все можливе, окрім літаків та дальніх ракет
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29.04.2023 08:26 Відповісти
 
 