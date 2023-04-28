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Новини Війна в Україні
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Маріуполь (2815) Бутусов Юрій (3122)

Українська атака 25 квітня 2022 року в Маріуполі мала блискучі результати: ракета влучила прямо у вагон з боєприпасами, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

На той момент у ЗСУ ще не було Хаймарс, а у захисників Маріуполя на той момент вже не було ні гармат, ні танків. Тобто у ЗСУ якісно спрацювала розвідка, і розрахунок "Точки-У" спрацював ювелірно.

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Влучний український ракетний удар по ешелону з російськими ракетами у Маріуполі.

Російські джерела підтвердили, що українська атака 25 квітня 2022 року у Маріуполі мала блискучі результати. Внаслідок ураження нашою ракетою прямо у вагон з боєприпасами стався вибух, тобто знищена значна кількість боєприпасів та російських військовослужбовців, які знаходились поруч. Судячи з місяц служби нейтралізованого окупанта, наша ракета вразила місце зберігання російських ракет.

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На той момент у нас не було Хаймарс, а у захисників Маріуполя на той момент вже не було ні гармат, ні танків. Вони не могли завдати ворогу удар по тилах. Тобто у ЗСУ якісно спрацювала розвідка, і розрахунок "Точки-У" спрацював ювелірно, професійна робота, ефективність якої ворог змушений визнати.

Важливу новину знайшов один з кращих донбаських блогерів Некромансер", - розповів Бутусов.

Українська атака 25 квітня 2022 року в Маріуполі мала блискучі результати: ракета влучила прямо у вагон з боєприпасами, - Бутусов 01
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Кращий донбаський блогер - Некромансер...
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28.04.2023 21:55 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап..чи від Української кулі, чи від ножа в спину від "сваїх" .... хороший кацап - дохлий кацап!!
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28.04.2023 22:41 Відповісти
Кращій донбаський блогер - це Фашик Донецкий!!
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28.04.2023 23:15 Відповісти
подписывайтесь на его канал https://t.me/gistapapapa
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28.04.2023 23:16 Відповісти
А были бы ракеты Скад, что американцы распилили....
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28.04.2023 23:32 Відповісти
Про цю успішну спецоперацію не розкажуть по єдиному гівномарафоні, бо там єдиний герой війни - клоун із шапіто каломойше.
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29.04.2023 06:48 Відповісти
Мочите Москву! До основанья, а затем... Как они любят!
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29.04.2023 08:20 Відповісти
ракета попал в вагон. И эти недоразвитые тут русскоязычных защищают
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29.04.2023 08:33 Відповісти
 
 