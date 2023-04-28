Українська атака 25 квітня 2022 року в Маріуполі мала блискучі результати: ракета влучила прямо у вагон з боєприпасами, - Бутусов

На той момент у ЗСУ ще не було Хаймарс, а у захисників Маріуполя на той момент вже не було ні гармат, ні танків. Тобто у ЗСУ якісно спрацювала розвідка, і розрахунок "Точки-У" спрацював ювелірно.

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Влучний український ракетний удар по ешелону з російськими ракетами у Маріуполі.

Російські джерела підтвердили, що українська атака 25 квітня 2022 року у Маріуполі мала блискучі результати. Внаслідок ураження нашою ракетою прямо у вагон з боєприпасами стався вибух, тобто знищена значна кількість боєприпасів та російських військовослужбовців, які знаходились поруч. Судячи з місяц служби нейтралізованого окупанта, наша ракета вразила місце зберігання російських ракет.

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На той момент у нас не було Хаймарс, а у захисників Маріуполя на той момент вже не було ні гармат, ні танків. Вони не могли завдати ворогу удар по тилах. Тобто у ЗСУ якісно спрацювала розвідка, і розрахунок "Точки-У" спрацював ювелірно, професійна робота, ефективність якої ворог змушений визнати.

Важливу новину знайшов один з кращих донбаських блогерів Некромансер", - розповів Бутусов.