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Київська область (3131) обстріл (20911) ракети (2755)

Дівчинку з Українки, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ, прооперували, її стан - стабільний, - Охматдит

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

українка

Однією з постраждалих унаслідок російської атаки 28 квітня була 13-річна дівчинка, яку доставили в Охматдит з Київської області.

Як інформує Цензо.НЕТ, про це  йдеться у повідомленні Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

"Дитину було прооперовано. Зараз загрози життю усунуті, дівчинка в стабільному стані. Далі на неї чекає довготривалий процес лікування та реабілітації", - ідеться в повідомленні.

Медики докладають всіх зусиль для відновлення здоровʼя дитини та нормалізації її емоційного стану. Дівчинка перебуває під наглядом лікарів та медсестер.

Також читайте: Кількість загиблих через ракетний удар по Умані зросла до 21, - МВС

Нагадаємо, уночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 25 загиблих: 23 в Умані, серед них четверо дітей, і двоє – у Дніпрі. 

Також унаслідок падіння уламків російської ракети у місті Українка на Київщині є влучання в багатоповерховий будинок. Двоє людей постраждало.

Автор: Анастасія Потіха
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Селедка по сім гривень в цей час обирає між Луі Вітоном чі Габаною
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28.04.2023 22:29 Відповісти
Українська версія популярних жінок України не включила скумбрію в список
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28.04.2023 22:38 Відповісти
Це фсе міняє- не треба за Україну із-за бугра перейматись, бо не царское єто дело
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28.04.2023 22:44 Відповісти
не тобі тявкати, ти і в Україні не дуже за неї переймаєшся.
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28.04.2023 22:50 Відповісти
Одужуй, сонечко.
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28.04.2023 22:35 Відповісти
красунечко, тримайся і ніколи не складай крила!
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28.04.2023 22:46 Відповісти
 
 