ООН має організувати місію щодо повернення депортованих українських дітей, - Лубінець

Організація Об’єднаних Націй могла би створити місію, яка би їздила в РФ і забирала у росіян депортованих українських дітей.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на питання, чи збирається ООН реагувати на депортацію українських дітей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми хотіли і хочемо, щоб ООН створила дієвий механізм. Це (може бути. – Ред.), наприклад, якась місія, яка їде (до росіян. – Ред.) і фізично забирає наших українських дітей. Якщо РФ не допускатиме цю місію - тоді, напевно, прийшов давно час піднімати питання виключення РФ з, як мінімум, Радбезу ООН, як максимум – взагалі з лав цієї організації", - сказав Лубінець.

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Відповідаючи на питання щодо визнання ПАРЄ геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію РФ, омбудсман сказав, що ПАРЄ – це приклад міжнародної організації, яка не боїться не тільки порушувати певні питання та обговорювати їх, а і приймати відповідні резолюції.