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ООН має організувати місію щодо повернення депортованих українських дітей, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лубінець

Організація Об’єднаних Націй могла би створити місію, яка би їздила в РФ і забирала у росіян депортованих українських дітей.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на питання, чи збирається ООН реагувати на депортацію українських дітей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми хотіли і хочемо, щоб ООН створила дієвий механізм. Це (може бути. – Ред.), наприклад, якась місія, яка їде (до росіян. – Ред.) і фізично забирає наших українських дітей. Якщо РФ не допускатиме цю місію - тоді, напевно, прийшов давно час піднімати питання виключення РФ з, як мінімум, Радбезу ООН, як максимум – взагалі з лав цієї організації", - сказав Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ депортувала з України тисячі дітей, що має ознаки геноциду. Гуманітарні організації виявили принаймні 43 табори, де їх утримують, - доповідач ПАРЄ Піско

Відповідаючи на питання щодо визнання ПАРЄ геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію РФ, омбудсман сказав, що ПАРЄ – це приклад міжнародної організації, яка не боїться не тільки порушувати певні питання та обговорювати їх, а і приймати відповідні резолюції.
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ООН ТО ПОЛІТИЧНИЙ ІМПОТЕНТ НА ЗАРПЛАТНІ ФАШИСТСЬКОЇ росії.
ЧОГО ВИ ВІД НЬОГО ЧЕКАЄТЕ ????????????
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28.04.2023 22:38 Відповісти
Да і Червоний хрест треба підштовхнути. Як гроши проїдати - то вони у перших рядах
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28.04.2023 22:41 Відповісти
Та який МЧХ..вони як і ООН можуть тільки розподіляти гуманітарку. Он вили, як собаки Баскірвіля - треба зерно, люди от прям счаз з голоду помирають - і що?? Згниє то все к чортам, бо фермери бунтують..казала - нехай ті організації самі судна винаймають й вивозять...
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28.04.2023 22:46 Відповісти
тільки не ООН. навіть нікчема верещук зробить більше за ООН
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28.04.2023 22:46 Відповісти
Маячня. Міжнародні організації будуть тільки іментувати діяльність.
Приклад-- ООН та Червоний хрест. Спочатку поїдуть до Москви,
де отримують вказівки.
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28.04.2023 22:50 Відповісти
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28.04.2023 22:50 Відповісти
 
 