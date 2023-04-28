Кабмін схвалив взаємний доступ до ринків публічних закупівель України і ЄС, - Шмигаль
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС і Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного.
Про це розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Робимо важливий крок до членства в ЄС. Синхронізуємо українські та європейські стандарти у сфері публічних закупівель. Ухвалили рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного", - заявив він.
За словами Шмигаля, це стосується центральних, регіональних, місцевих органів влади, а також організацій публічного права України і Євросоюзу.
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показати весь коментар28.04.2023 22:50 Відповісти Мені подобається 0
alexey prus
показати весь коментар28.04.2023 22:51 Відповісти Мені подобається 0
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