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Кабмін схвалив взаємний доступ до ринків публічних закупівель України і ЄС, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС і Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного.

Про це розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Робимо важливий крок до членства в ЄС. Синхронізуємо українські та європейські стандарти у сфері публічних закупівель. Ухвалили рішення Комітету асоціації Україна-ЄС та Ради асоціації про взаємний доступ до ринків публічних закупівель одне одного", - заявив він.

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За словами Шмигаля, це стосується центральних, регіональних, місцевих органів влади, а також організацій публічного права України і Євросоюзу.
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Европейці заплачуть від зеленої взаємності
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28.04.2023 22:50 Відповісти
по чому яєчки, шмига?
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28.04.2023 22:51 Відповісти
 
 