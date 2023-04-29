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Ткаченко допустив можливість співпраці з "корисними росіянами": Вони розділяють такі ж цінності, як українське суспільство

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко допустив можливість співпраці з росіянами після закінчення російсько-української війни.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Ткаченко заявив, що після закінчення війни можлива співпраця з "корисними росіянами". "Це не "хороші росіяни", бо хороших росіян не буває, а "корисні росіяни" – вони є, вони відверто висловлюють свою позицію. Це артисти, письменники, і в подальшому якась співпраця з ними - це абсолютно нормальний, логічний процес, тому що вони розділяють цінності, які розділяє українське суспільство. Зокрема свободи, не втручання до внутрішніх справ інших країн, критикують Путіна. Тому зрозуміла можливість подальшої якоїсь кооперації", – сказав міністр.

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На запитання, чи буде держава якось обмежувати діяльність російських артистів в Україні, у тому числі тих діячів культури, які зайняли нейтральну позицію, Ткаченко відповів так:

"На етапі обговорення виникало дуже багато запитань. А як це? За якими параметрами складати список "мовчунів"? Цей сильно чекав, чи не сильно? Цьому можна, чи не можна? Тобто це така, скоріше, пострадянська система мислення. Є законодавчі регуляторні механізми – санкції. Якщо щось інше – це робота громадянського суспільства, міністерства з промоутерськими компаніями, які опікуються привезенням цих артистів, роз'яснювальна робота в інформаційній площині. Зокрема що існує величезна кількість артистів, які сюди приїжджали під час війни, які тут виступали в метро, а не, так би мовити, "великий рускій мір".
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Топ коментарі
+64
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28.04.2023 22:54
+49
Ця підстилка коломойського готове бабло заробляти на крові українців!
Хороших росіян не існує в природі!!! Запам"ятай це, холуй Бєнєний!
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28.04.2023 22:55
+41
Конченый дебил.
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28.04.2023 22:54
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а шо эти клоуны уже не помогают?
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28.04.2023 23:05 Відповісти
дітям на ніч не показуйте цi пузи в брюках...
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28.04.2023 23:20 Відповісти
а хіба нам не досить при владі "харошіх русссскіх"? як на мене, "рассіянін" дєрьмак вартує усіх масковскіх "лібєралав" разом узятих. ми його іще довго з кров'ю вихаркуватимо.
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28.04.2023 23:06 Відповісти
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28.04.2023 23:06 Відповісти
Вы спрашиваете - где эти 73%?
А вот тут, 26 штук под предыдущим комментарием, которые верят в то, что если уничтожит перстень Путина - Расия целиком сгинет без следа!
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29.04.2023 11:53 Відповісти
рашисти тільки і чекають "корисних українських іпанатів" на кшталт цього рашистського манкурта ,щоб підготовившись змогли "повторить" те,що Україна і її народ пожинають зараз.
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28.04.2023 23:07 Відповісти
Мені здається що перед призначенням на посаду такого рівня типу міністра слід кандидата відправляти для стажування на місяць на передову в окопи на нульову позицію. Після такого стажування вся дурість з голови вилетить після першого ж бою
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29.04.2023 06:31 Відповісти
У кацапів після звірств їх армії відчувають гордість і задоволення !
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28.04.2023 23:08 Відповісти
"корисними росіянами" и полезными идиотами
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28.04.2023 23:08 Відповісти
А еще они могут не дай бог запустить сюда рашистский бизнес, который будет влиять на нашу политику.
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28.04.2023 23:14 Відповісти
Та дайте йому у чоло!
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28.04.2023 23:14 Відповісти
в рило. звідки в нього чоло
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28.04.2023 23:21 Відповісти
Що це за цінності, які ми маємо розділити з "палєзнимв рускімі"? Мабуть, "Православіє - самодєржавіє - народность"?
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28.04.2023 23:17 Відповісти
Особенно меня радуют те, кто радовался выступлению на ДН Украины в 2017 оперной певицы М. Максаковой. Кстати по совместительству подруги пескова. Кстати, а ей звания народной артистки Украины за это не дали?
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28.04.2023 23:17 Відповісти
Близько мільйона росіян втекло в ЄС од путінської мобілізації, значна частина їх вимагає статусу воєнних біженців нарівні з нашими (sic!), ще частина просить зміни громадянства і т.д., - але щось не можу ні пригадати, ні нагуглити: чи хоч одна, хоч яка-небудь, хоч одиночна протестна акція цих "євробіженців" під своїм (РФ) посольством у країні притулку (в ЄС) - хай не зі спаленням паспорта чи пранням рос. прапора (як американці свій були прали на протестах проти війни у В'єтнамі), хай усього тільки з плакатом після чергового ракетного обстрілу їхньою країною сплячих українських дітей, - за цей час помічена взагалі була?..

Просто, маніфестація в будь-якій формі - мовляв, "нємагумолчать", не хочу мати з вами, вбивцями, нічого спільного, йдіть на фіг, я не ваш (а), - була чи ні?.. (с) О. Забужко
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28.04.2023 23:18 Відповісти
Він з дуба рухнув?! Та після війни усім кацапам повинні на 100 років заборонити в'їзд в Україну! Жодних контактів, наче цієї блювотини кацапської не існує! Усіх кацапів - на х*й, до єдиного!
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28.04.2023 23:20 Відповісти
Перепрошую, але в даному контексті нах*й пишеться разом. Бо я, наприклад, свій член не на помийці знайшов.
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29.04.2023 09:56 Відповісти
Гнида. Зельоная.
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28.04.2023 23:22 Відповісти
Поки громадяни ховають своїх близьких, дітей, батьків, сестер, які гинуть від рук москалів, "слуги кремля" вже думають, як і надалі бути корисними москалям, які прийдуть після ху@ла до влади в москальському улусі. Бо таке лайно, як "сКати", як "папікі", як інший квартальний шлак може продаватися та хаватися або тупорилою ватою, або тупорилою москалотою, тож в українській Україні зелене квартальне шапіто не бачить майбутнього, їм потрібна Московія з її бидлом, бо саме на бидло спрямований їхній "рускаязичний йумор", або потрібна УССР, малоросія-хахляндія... Незалежна від московії Україна цим затятим ватникам не була потрібна ніколи.
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28.04.2023 23:22 Відповісти
🖕
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28.04.2023 23:24 Відповісти
пора вже випускати сівохо, щоб він прояснив про "воинствующее меньшинство, которое мешает нам дружно жить с россией", давно зелені в дупі путіни не шукали миру
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28.04.2023 23:25 Відповісти
Краще від ткаченкаа хай вже хАроші руссскіє
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28.04.2023 23:26 Відповісти
Але без бені. Хоча він обратиться що з маленької букви. Я написав ім'я бенЯ.
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28.04.2023 23:30 Відповісти
«Русский» - самостоятельная и самодостаточна категория ультимативной мрази, которая даже не требует пояснения того, почему это именно так...

P.S.
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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28.04.2023 23:33 Відповісти
та то он про коломойшу...не напрягайтесь.
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28.04.2023 23:39 Відповісти
«Хороші росіяни», якщо такі є (може ті хіба, що до зборої стали на нашому боці?..), нехай в своїх ****** сидять мовчки. Мені абсолютно ***** на них і іх душевні «муки».
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28.04.2023 23:40 Відповісти
Зокрема що існує величезна кількість артистів, які сюди приїжджали під час війни, які тут виступали в метро, а не, так би мовити, "великий рускій мір".

???????WTF??????????
Шокер дебілкуватий, що ти несеш? Назви хоч пару імен цих кацапський "героїв" які виступали не тощо в метро а взагалі. **** ,ти і ********** перші в черзі після слуг урода - на прекрасні київські каштани.
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28.04.2023 23:45 Відповісти
Макаревич приїхав в Бучу після звільнення. Не виступати, співчувати.
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29.04.2023 10:05 Відповісти
І все? Із-за одного макарєвіча ми повинні пускати до себе кацапський непотріб, щоб ткачєнка і шобло могли заробляти?
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29.04.2023 12:59 Відповісти
Боже збав. Можна усіх не пускати, щоб відвикати від москальської культури. Я, наприклад, категорично не дивлюся "старих добрих совєтських фільмів" і не слухаю Цоя і т.п.
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30.04.2023 10:48 Відповісти
Олександр Ткаченко вважає, що українське суспільство - це депутати, прокурори, судді, міністри... та їх родичі з коханками, і в цьому вони мають однакові цінності з росіянами.
І всі роки незалежності України було саме так. Навіть війна нічого не змінює.
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28.04.2023 23:45 Відповісти
Самозакоханий ідіот з претензіями на логічне мислення. "корисний росіянин" - тільки як натуральне добриво для українських чорноземів.
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28.04.2023 23:46 Відповісти
Цього вуйка ще нічого не навчило. А колька тобі у бік.
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28.04.2023 23:47 Відповісти
війна 9 років. Хтось може підказати чим були нам корисні "корисні" росіяни за весь цей час?
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28.04.2023 23:51 Відповісти
Ну як може під час війни на посту міністра сидіти повний дегенерат?
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28.04.2023 23:51 Відповісти
Ми тільки стали потроху очищатись від впливу кацапської культурки, що тримала нас за горло . Що забрала у нас власний голос. Що поглинула як болото мізки наших людей. І зараз після війни знову на ті ж граблі, тільки малесенькі. Ми маємо мріяти аби слідуючі пркоління не розуміли ізика і потребували перекладача. Тоді тільки можна сказати « ми вижили» Пан -корисний довбойоб.
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28.04.2023 23:54 Відповісти
зараз замість цього зеленого малороса повинен бути Ігор Кондратюк, а цього табачника-2.0 давно треба викинути на помийку історії, або хай їде до харошіх рускіх.
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28.04.2023 23:56 Відповісти
А українці заслуговують на таку владу. Ібо некуй..
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28.04.2023 23:59 Відповісти
Ткаченко допустив можливість співпраці з "корисними росіянами": Вони розділяють такі ж цінності, як українське суспільство Джерело: https://censor.net/ua/n3415161

КРЕМЛІВСЬКУ КОНСЕРВУ ЗІРВАЛО
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29.04.2023 00:13 Відповісти
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29.04.2023 00:14 Відповісти
2,4,6,8
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29.04.2023 10:07 Відповісти
Мерзенний зрадник малорос
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29.04.2023 00:17 Відповісти
"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"
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29.04.2023 00:28 Відповісти
Істинно ..!
І в цій владі ними аж кишить...
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29.04.2023 02:31 Відповісти
Підор сам поїдеш до хороших, вониж тебе і приріжуть...
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29.04.2023 00:34 Відповісти
Довбой@б🤦
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29.04.2023 00:35 Відповісти
Киньте цього ідіота в канаву з фекаліями.
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29.04.2023 00:42 Відповісти
Чувирло зелене , пакуй валізи і вали до своїх кацапів 😠
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29.04.2023 00:46 Відповісти
Йому тра було б уточнити, які це такі українці розділяють однакові цінності з рускімі? Чи не зелохторат, бува, разом зі своїм 95 кагалом? Ждуни і колаборанти грьобані!
Реально хороші це ті, що воюють зараз разом з ЗСУ.
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29.04.2023 00:46 Відповісти
Це плювок від Ткаченка загиблим в Умані та Дніпрі, а також їхнім рідним.
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29.04.2023 00:47 Відповісти
такое сказать в такой день....дебил
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29.04.2023 00:57 Відповісти
він сказав те, що в нього крутиться в голові, можливо навіть спеціально сказав в такий день.
Міг сказати про тих росіян, хто зі зброєю в руках викупає свою провину, і це на мій погляд єдиний шанс. Але ткаченкові просто однаково скільки вбивають українців, у нього все добре, тому і переводить розмову у площину почуттів якихось письменників та артистів, які поголовно мразі, як доречі і сам сабж. Така моя думка.
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29.04.2023 01:25 Відповісти
Сраний ублюдок. Дочекається своєї черги на справедливість.
Залізний аргумент --- шило між ребра.
Слова зайві.

Хороший кацап -- дохлий кацап.

Чим більше мільйонів кацапів уб'ють і скалічать СОУ -- тим швидше настане мир. І тим тривалішим та надійнішим він буде.
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29.04.2023 00:50 Відповісти
Гандон в очках.
Яка ж, рідкісна мразота і пристосуванець.
На "Парковій Алеї",дерев вистачить,падаль і уіпаніщще.
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29.04.2023 00:54 Відповісти
Українське суспільство проти!
А тебе давно вже пора на передову до хлопців... Ватна підстилка....
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29.04.2023 00:56 Відповісти
В цього козлика сьогодні бенефіс ?
От придурок.

Яка співпраця ? Яка користь ?
Що ти верзеш ?
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29.04.2023 01:11 Відповісти
А навіщо після війни з ними співпрацювати, для перемоги це можливо але після вони просто мають платити репарації й все
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29.04.2023 01:29 Відповісти
Вы это - зебилам?
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29.04.2023 01:39 Відповісти
Поц.
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29.04.2023 01:38 Відповісти
Таблиця мєндєлєєва- придумана не ним то кацабський фейк...у світі у неї інша назва...
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29.04.2023 02:29 Відповісти
Та у таких і парову машину придумали чєрєпанови і літак можайський і радіо попов.
І взагалі "расєя родіна сланов".
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29.04.2023 07:51 Відповісти
Це не міністр...це йолоп...і не патріот від слова " зовсім"..!
Чому у владі такі під час війни...?!
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29.04.2023 02:28 Відповісти
Заспокойтесь друзі! Він мав на увазі своїх друзів з Зе-команди: Баканова,Буданова,Усова,Смірнова,Сівохо,Ковальоватощо.А недавно на одного хорошево русского стало більше! Таким хорошим став воєнком з Одеси Борісов,у якого найшли віллу в Іспанії за 4 млн.євро і ще купу різних дрібниць-офіси в Іспанії,мерседес-джип тощо...
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29.04.2023 02:33 Відповісти
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29.04.2023 03:17 Відповісти
Там корисними можуть бути виключно копалини.
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29.04.2023 05:14 Відповісти
Отам спочатку є фотка Москаля з красномовним питанням. Але це не питання, це констатація факту...
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29.04.2023 05:16 Відповісти
малорос ідіот
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29.04.2023 06:40 Відповісти
Мудак!
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29.04.2023 07:04 Відповісти
Доки ця мерзота малоросійська буде ганьбити нашу культуру.
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29.04.2023 07:29 Відповісти
мої цінности - це знати що моя дитина в безпеці.

щоб москалі не загрожували нашим дітям у москалів не повинно бути чим загрожувати, зокрема мобілізацією всієї країни москалів.

тому мої цінности - це розділити росію на 34 етнодержави щоб москалі не могли погрожувати мобілізацією.

покажіть мені хороших русскіх, які погоджуються поділити росію на 34 етнодержави.

нема таких?

то в сраку тих хароших русскіх і в сраку вас, любителів хароших русскіх.
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29.04.2023 07:48 Відповісти
Саша Сотник, камікадзе(Іванов) Діма.
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29.04.2023 10:10 Відповісти
Кого він має на увазі? Як що фейгіна,іларіонова,неевзорова тоце гебняві кенсерви.Як що кох,понаморйов,гудков та інші колишні поллітики то ім потрібна інша росія не в росіі а в Украіні.За дешевих актерішок з дебільних серіалів мовчу.Це не міністр культури Украіни а х... зна що.
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29.04.2023 08:12 Відповісти
"...публика, которую называют «русский народ», хотя они не русские и никогда народом не были..."

Пример? "Их есть у меня!" Одиозный "русский" Лавров (в девичестве армянин Калантян).
Список можете продолжить самостоятельно ...
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29.04.2023 13:11 Відповісти
Всех "русских" объединяет имперское мышление ...
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29.04.2023 13:13 Відповісти
Самый грязный и отвратительный его вариант ...
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29.04.2023 13:21 Відповісти
Закрийте іпло цьому ворогу.
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29.04.2023 08:44 Відповісти
Ткаченко, ти прикацаплений П-І-Д-А-Р!
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29.04.2023 08:53 Відповісти
Ot **** !!!maloros'ka tka4enko
padlo prorosiys'ke !
pora mordu natovtki
Slava Ukraini !Smert' vorogam i zradnikam !
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29.04.2023 09:54 Відповісти
Вот пускай он сам этих полезных россиян собирает и пакует в пластиковые мешки для отправки на родину. Других полезных и хороших россиян не бывает.
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29.04.2023 10:04 Відповісти
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29.04.2023 13:15 Відповісти
Сказочний довбень, як йому цілого міністра дали?..
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29.04.2023 10:07 Відповісти
А як відноситися наприклад до Макаревича, Ахеджакової, Пугачової, Noize MC...?
Їх теж треба знищити?
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29.04.2023 10:11 Відповісти
Исключения подчеркивают правило ...
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29.04.2023 12:58 Відповісти
Млять!
Расия никуда не денется, и нам следует поддерживать там тех, кто хоть чуть вменяемый!
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29.04.2023 12:00 Відповісти
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29.04.2023 12:57 Відповісти
Ny i MRAZ" je prorosiiskaya !!! Ego nyjno v okopi , ili rysskyu rakety v ego dom.
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29.04.2023 14:20 Відповісти
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