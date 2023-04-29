Ткаченко допустив можливість співпраці з "корисними росіянами": Вони розділяють такі ж цінності, як українське суспільство
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко допустив можливість співпраці з росіянами після закінчення російсько-української війни.
Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Ткаченко заявив, що після закінчення війни можлива співпраця з "корисними росіянами". "Це не "хороші росіяни", бо хороших росіян не буває, а "корисні росіяни" – вони є, вони відверто висловлюють свою позицію. Це артисти, письменники, і в подальшому якась співпраця з ними - це абсолютно нормальний, логічний процес, тому що вони розділяють цінності, які розділяє українське суспільство. Зокрема свободи, не втручання до внутрішніх справ інших країн, критикують Путіна. Тому зрозуміла можливість подальшої якоїсь кооперації", – сказав міністр.
На запитання, чи буде держава якось обмежувати діяльність російських артистів в Україні, у тому числі тих діячів культури, які зайняли нейтральну позицію, Ткаченко відповів так:
"На етапі обговорення виникало дуже багато запитань. А як це? За якими параметрами складати список "мовчунів"? Цей сильно чекав, чи не сильно? Цьому можна, чи не можна? Тобто це така, скоріше, пострадянська система мислення. Є законодавчі регуляторні механізми – санкції. Якщо щось інше – це робота громадянського суспільства, міністерства з промоутерськими компаніями, які опікуються привезенням цих артистів, роз'яснювальна робота в інформаційній площині. Зокрема що існує величезна кількість артистів, які сюди приїжджали під час війни, які тут виступали в метро, а не, так би мовити, "великий рускій мір".
Будь ласка, зачекайте...
А вот тут, 26 штук под предыдущим комментарием, которые верят в то, что если уничтожит перстень Путина - Расия целиком сгинет без следа!
Просто, маніфестація в будь-якій формі - мовляв, "нємагумолчать", не хочу мати з вами, вбивцями, нічого спільного, йдіть на фіг, я не ваш (а), - була чи ні?.. (с) О. Забужко
P.S.
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
???????WTF??????????
Шокер дебілкуватий, що ти несеш? Назви хоч пару імен цих кацапський "героїв" які виступали не тощо в метро а взагалі. **** ,ти і ********** перші в черзі після слуг урода - на прекрасні київські каштани.
І всі роки незалежності України було саме так. Навіть війна нічого не змінює.
КРЕМЛІВСЬКУ КОНСЕРВУ ЗІРВАЛО
І в цій владі ними аж кишить...
Реально хороші це ті, що воюють зараз разом з ЗСУ.
Міг сказати про тих росіян, хто зі зброєю в руках викупає свою провину, і це на мій погляд єдиний шанс. Але ткаченкові просто однаково скільки вбивають українців, у нього все добре, тому і переводить розмову у площину почуттів якихось письменників та артистів, які поголовно мразі, як доречі і сам сабж. Така моя думка.
Залізний аргумент --- шило між ребра.
Слова зайві.
Хороший кацап -- дохлий кацап.
Чим більше мільйонів кацапів уб'ють і скалічать СОУ -- тим швидше настане мир. І тим тривалішим та надійнішим він буде.
Яка ж, рідкісна мразота і пристосуванець.
На "Парковій Алеї",дерев вистачить,падаль і уіпаніщще.
А тебе давно вже пора на передову до хлопців... Ватна підстилка....
От придурок.
Яка співпраця ? Яка користь ?
Що ти верзеш ?
І взагалі "расєя родіна сланов".
Чому у владі такі під час війни...?!
щоб москалі не загрожували нашим дітям у москалів не повинно бути чим загрожувати, зокрема мобілізацією всієї країни москалів.
тому мої цінности - це розділити росію на 34 етнодержави щоб москалі не могли погрожувати мобілізацією.
покажіть мені хороших русскіх, які погоджуються поділити росію на 34 етнодержави.
нема таких?
то в сраку тих хароших русскіх і в сраку вас, любителів хароших русскіх.
Пример? "Их есть у меня!" Одиозный "русский" Лавров (в девичестве армянин Калантян).
Список можете продолжить самостоятельно ...
padlo prorosiys'ke !
pora mordu natovtki
Slava Ukraini !Smert' vorogam i zradnikam !
Їх теж треба знищити?
Расия никуда не денется, и нам следует поддерживать там тех, кто хоть чуть вменяемый!