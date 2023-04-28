Євросоюз планує обмежити експорт до країн, які допомагають Росії обходити санкції, - Financial Times

Європейський Союз обговорює можливість обмеження експорту до країн, які, як він підозрює, допомагають Росії обходити санкції

Про це повідомила в п'ятницю Financial Times з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Обговорення почалися після тривалих спроб дипломатично домовитися з ними, пише газета.

Планується, що ЄС створить правову базу, яка дозволить визначати товари та країни, що викликають занепокоєння, без вказування назв. Спочатку потенційним порушникам будуть надсилати попередження, після чого можливе запровадження експортних обмежень.

Вперше цю ідею запропонували на переговорах між Європейською комісією та топдипломатами ЄС минулого тижня в рамках підготовки 11-го пакета санкцій.

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Не всі країни її підтримали: невідомо, якими будуть геополітичні наслідки таких обмежень. До того ж незрозуміло, чи не будуть такі обмеження суперечити правилам світової торгівлі.

"Схоже, що загалом цей механізм широко підтримується у столицях. Але деякі сторони вагаються щодо того, які наслідки це матиме для відносин з партнерами", – пояснив один зі співрозмовників газети.

Інший дипломат припустив, що механізм викличе бурхливу дискусію. "Чи не підштовхне це мимоволі певні країни у напрямку, протилежному від того, куди ви хочете? Треба бути дуже обережними з використанням батога і пряника", – сказав він.

Але загалом такий механізм відображає позицію західних країн, що правильний підхід полягає не в запровадженні нових санкцій, а в гарантуванні того, що дотримуються уже введені, пише газети.