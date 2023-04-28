На саміті у Вільнюсі повинні побудувати шлях України до НАТО, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Латвія підтримає Україну на шляху до вступу в Північноатлантичний альянс.

Про це на брифінгу в Одесі заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємося на саміт у Вільнюсі. Я вважаю, що це буде зустріч, на якій ми повинні знайти варіанти, щоб підтримати Україну не тільки обладнанням та зброєю, а також побудувати шлях України до Альянсу", - сказав Рінкевич.

Також міністр заявив, що Латвія допоможе у відбудові Одеси та підтримає Україну інвестиціями.

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У брифінгу брали участь, крім Рінкевича, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельдт, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом та заступник державного секретаря МЗС Фінляндії Кай Зауер.