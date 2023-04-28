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Зеленський (17371) зброя (5738)

У допомозі Україні не може бути жодних табу. Кожне обмеження - це лише чергова терористична можливість для РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

павел,зеленський,чапутова

Президент Володимир Зеленський наполягає, що не може бути жодних обмежень на постачання Україні оборонної допомоги, у тому числі далекобійної зброї й авіації.

Про це він заявив під час спільної з президентами Чехії і Словаччини Петром Павелом і Зузаною Чапутовою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вважаю, що один із головних висновків нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що в безпековій допомозі Україні не може бути жодних оборонних табу. Кожне штучне оборонне обмеження для України – це лише чергова терористична можливість для Російської Федерації. Абсолютно справедливо надати нашим воїнам усе те, що необхідно для захисну найголовнішого – життя", - сказав Зеленський.

За його словами, це стосується, зокрема, далекобійної сучасної зброї, авіації, достатньої кількості артилерії й бронетехніки.

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"Ми готуємось до контрнаступу і всі це знають. Тому деталі про наші домовленості озвучувати не буду", - додав Президент.

Він наголосив, що кожна надана Україні допомога, система ППО, військовий літак, гармата, кожна одиниця бронетехніки, якими українці захищаються від російської агресії, це - врятовані життя.

Глава держави також поінформував лідерів Чехії та Словаччини про ситуацію на полі бою та перспективи, які зараз має Україна.
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Топ коментарі
+7
Було б непогано ще усвідомити,що ніхто і нічого нам не винен."Дати нам усе,надати нам усе"...Поляки взяли СВОЇ гроші і купили ************ ППО.Може смикнути всю ту *******,яка зараз в "батальйонах" у Європі,вичавити з них хоча б половину зі спизженого ,та і придбати все,що хочеться?
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28.04.2023 23:53
+6
навіщо агентів ФСБ призначив перед вторгненням скрізь, де тільки встиг дурень?

І як там Татарів, Демченко, Гетьманцев та інші Єрмаки, які досі з тобою і яких ненавидить український народ, не тиснуть?
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29.04.2023 00:08
+4
Враховуючи те, що ЗЄ це те ж ***** тільки поменше та продажніше, перестороги Заходу досить зрозумілі.
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29.04.2023 00:23
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Тебе Лєнка не пускає в люлю що ти тут балаболиш?
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28.04.2023 23:45 Відповісти
Було б непогано ще усвідомити,що ніхто і нічого нам не винен."Дати нам усе,надати нам усе"...Поляки взяли СВОЇ гроші і купили ************ ППО.Може смикнути всю ту *******,яка зараз в "батальйонах" у Європі,вичавити з них хоча б половину зі спизженого ,та і придбати все,що хочеться?
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28.04.2023 23:53 Відповісти
Член секти "свідєтєлєй нам ніхто не винен"? Після насильного роззброєння, після того, як 30 років із України робили буферну зону та відгодовувалти ху~ла нам ніхто не винен? Нюню.... Давайте вже називати речі своїми іменами.
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29.04.2023 06:49 Відповісти
навіщо агентів ФСБ призначив перед вторгненням скрізь, де тільки встиг дурень?

І як там Татарів, Демченко, Гетьманцев та інші Єрмаки, які досі з тобою і яких ненавидить український народ, не тиснуть?
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29.04.2023 00:08 Відповісти
Враховуючи те, що ЗЄ це те ж ***** тільки поменше та продажніше, перестороги Заходу досить зрозумілі.
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29.04.2023 00:23 Відповісти
Президент Зе, правильно сказав.
Народ України буде розбиратись після перемоги. Зараз нам не треба вкиди казлодоєвих.
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29.04.2023 01:23 Відповісти
а ти до народу України з якого боку,людинка з закордонним прапорцем? закордонні,професійні біженці-щурі дуже добре знають що треба Україні........
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29.04.2023 02:26 Відповісти
А ти напевне вичислити мене хочеш?. Всрися. Я, в Україні.
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29.04.2023 02:30 Відповісти
Ех, молодежь.
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29.04.2023 02:32 Відповісти
Прапор Нідерландів за годину змінився на німецький, молодьо
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29.04.2023 02:40 Відповісти
А ти яким боком, хоча з прапорцем?
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29.04.2023 06:53 Відповісти
Чого це балакуче (з відеосуфлера) непорозуміння так ніхто і не спитав в лоб про Деркача? Де він зараз і чому на волі,а Червінського закрили. Де Баканов,де той хто здав Південь за 1 день,де той хто Гостомель залишив без військ? Де ті хто остаточно розвалив виробництво зброї і ***********? Не в міру пиз.....й торчок закликає тепер допомагати без табу і обмежень цим невідомим чувакам,які пишуть йому у відеосуфлері ,що треба пиз......ти???
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29.04.2023 02:23 Відповісти
Вова ,ти ідіот ,і це назавжди спитай у Єрмака та Татарова, хто кому чого винен В тебе був рік, щоб розбудувати, свою воєнну промисловість, та заняти молодь, де це все
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29.04.2023 03:30 Відповісти
нахабства йому не позичати
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29.04.2023 03:48 Відповісти
Поки ми бачимо, що у Z-команди немає жодних табу у пограбунку держави під час війни.
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29.04.2023 06:46 Відповісти
Правильно.
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29.04.2023 07:00 Відповісти
кака разніца обізвалась а гдєто пасрєдінє вже не катить?
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29.04.2023 08:13 Відповісти
Ви забули, що ця зжпогань так само ненавидить Українців, як і кацапи!
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29.04.2023 09:44 Відповісти
Зелена погань, ти за все будеш відповідати
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11.09.2023 08:39 Відповісти
 
 