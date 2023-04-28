У допомозі Україні не може бути жодних табу. Кожне обмеження - це лише чергова терористична можливість для РФ, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наполягає, що не може бути жодних обмежень на постачання Україні оборонної допомоги, у тому числі далекобійної зброї й авіації.
Про це він заявив під час спільної з президентами Чехії і Словаччини Петром Павелом і Зузаною Чапутовою пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вважаю, що один із головних висновків нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що в безпековій допомозі Україні не може бути жодних оборонних табу. Кожне штучне оборонне обмеження для України – це лише чергова терористична можливість для Російської Федерації. Абсолютно справедливо надати нашим воїнам усе те, що необхідно для захисну найголовнішого – життя", - сказав Зеленський.
За його словами, це стосується, зокрема, далекобійної сучасної зброї, авіації, достатньої кількості артилерії й бронетехніки.
"Ми готуємось до контрнаступу і всі це знають. Тому деталі про наші домовленості озвучувати не буду", - додав Президент.
Він наголосив, що кожна надана Україні допомога, система ППО, військовий літак, гармата, кожна одиниця бронетехніки, якими українці захищаються від російської агресії, це - врятовані життя.
Глава держави також поінформував лідерів Чехії та Словаччини про ситуацію на полі бою та перспективи, які зараз має Україна.
Будь ласка, зачекайте...
І як там Татарів, Демченко, Гетьманцев та інші Єрмаки, які досі з тобою і яких ненавидить український народ, не тиснуть?
Народ України буде розбиратись після перемоги. Зараз нам не треба вкиди казлодоєвих.