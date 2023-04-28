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ЄС має бути готовим розпочати переговори з Україною щодо вступу вже цього року, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рінкевич,едгар

Європейський союз має бути готовим розпочати переговори з Україною щодо вступу вже цього року.

Про це сказав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Під час зустрічі в Одесі з главою МЗС Дмитром Кулебою, Рінкевич заявив, що Євросоюз має бути готовим розпочати переговори про вступ України до ЄС вже у 2023 році. Він зазначив, що це важливо як задля збереження високої мотивації українців в умовах війни, так і для стимулювання подальших реформ в Україні.

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Рінкевич підкреслив, що для України "інтеграція до Євросоюзу вимагатиме великої та копіткої роботи, важливою частиною якої стане проведення глибоких та дієвих реформ".

Рінкевич приїхав до Одеси з міністрами закордонних справ країн Балтії та Скандинавії та взяв участь у відкритті Одеського форуму з відновлення. На відкритті форуму він назвав важливим, щоб інтеграція України до Євросоюзу, реформи та повоєнне відновлення стали взаємопов'язаними процесами.
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Цього року Україну вже пора прийняти до ЕС, т к українці боронять кордони ЕС
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29.04.2023 00:03 Відповісти
Умови не виконані..я дурію, як угорці виконали??? Єдина країна, яку прийняли якось сюреалістично..
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29.04.2023 00:43 Відповісти
Ну Ви ж розуміете, ЩО УГОРСЬКА ВЛАДА НЕ ДРУЖИТЬ З ГОЛОВОЮ , а дружать з РАШЕЮ
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29.04.2023 04:34 Відповісти
Портніков каже, що перешкодою на вступ України у ЄС, буде не Угорщина, а... Польща. Тотальна заборона імпорту української агропродукції - яскраве тому підтвердження. Бо у Угорщини досить проста вимога - закон про мову. У польських популістів список вимог дуже довгий, тут і драконівські обмеження на ввезення української агропродукції без зменшення свого шаленого експорту в Україну, тут і необхідність визнання геноциду поляків під час волинської різанини і заплатити репарації, тут і заборона Бандери, Шухевича, УПА і тд. Так що просто в'їхати у ЄС не вийде. Кейс Північної Македонії, що давно топчиться у сінях Європи, дуже яскраво показує наше майбутнє.
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29.04.2023 06:44 Відповісти
Рінкевич, так. Вересень.
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29.04.2023 01:13 Відповісти
Без реальних гарантій безпеки під парасолькою НАТО - розмовляти про ЄС - не на часі.
Формальний вступ у Євросоюз сьогодня ніхєра не дасть Україні: тут не стануть зарплати від 500 ойро і середня від €1000, не стане 100% верховенство права, тут не буде нульова толерантність до корупції, сюди не прийдуть трильйонні інвестиці - Болгарія, Румунія яскраві тому підтвердження. Мають бути проведені всі ключові реформи у країні. Саме реформи і створення людської нормативно-правової бази і працюючих державних інституцій - запорука благополуччя і розвитку країни. І вже тоді буде якось похєр: чи в ЄС чи не в ЄС Україна.
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29.04.2023 06:34 Відповісти
Тільки ЄС врятує український народ від свавілля влади.
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29.04.2023 07:00 Відповісти
А хто владу в Україні обирає? Євросоюз?!!!
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29.04.2023 11:21 Відповісти
Коли до влади рвуться,то золоті гори народу
обіцяють...а потім крадуть,схематознічають..
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29.04.2023 11:44 Відповісти
 
 