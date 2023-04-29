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В Орловській області РФ відмовились від проведення параду на 9 травня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

полк

В Орловській області РФ скасовано парад на 9 травня, а також салют та вечірній концерт. Це пояснюється вимогами безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Читайте: У Курську скасували парад на 9 травня "з міркувань безпеки", - губернатор

Керівник регіону Андрій Кличков, коментуючи це, додав, що хода "Безсмертний полк" пройде в інтерактивному форматі .

Раніше від проведення парадів відмовилися у ряді регіонів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях РФ, а також в окупованому Криму.

Зазначимо, що Орловська область безпосередньо з Україною не межує.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
А що трапилось ? Діди навоевались ?
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29.04.2023 00:13
+10
Діди заіпались)) моя мама каже - наші рідні діди, які реально воювали, через мокшан тепер у гробах перевертаються, що вдіяти нічого не можуть..
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29.04.2023 00:38
+9
ну, это и понятно - до Орла рукой подать.
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29.04.2023 00:10
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Ой да как-то ваще пох что там происходит.
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29.04.2023 00:06 Відповісти
походу в этом году только эксклюзивные диды усядутся на палки
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29.04.2023 00:08 Відповісти
ну, это и понятно - до Орла рукой подать.
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29.04.2023 00:10 Відповісти
Не "рукою", в "Вільхою"!!!
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29.04.2023 02:49 Відповісти
а могло бы быть феерично
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29.04.2023 03:08 Відповісти
цікаво, наш Манкурт привітає знову на 9 Травня із перемогою радянських оккупантів України над німецькими?
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29.04.2023 00:11 Відповісти
а треба ??? як на мене то для України та українців тоді не було жодної "побіди" - одного окупанта - німецький нацизм зміний інший ще більш жорстокий, старий окупант червоний комуно-нацизм !!!



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29.04.2023 03:58 Відповісти
А що трапилось ? Діди навоевались ?
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29.04.2023 00:13 Відповісти
Діди заіпались)) моя мама каже - наші рідні діди, які реально воювали, через мокшан тепер у гробах перевертаються, що вдіяти нічого не можуть..
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29.04.2023 00:38 Відповісти
нормальні українці воювали в рядах ОУН УПА та 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина", батальйонах "Роланд" і "Нахтігаль" !!!
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29.04.2023 04:02 Відповісти
Та ти що? А яка різниця? Одні допомогали одному окупанту......
А інші - другому......
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29.04.2023 05:20 Відповісти
велика різниця !!! ОУН УПА боролося на 2 фронти проти обох окупантів - коричневих і червоних нацистів !!!
участь українців в Січових Стрільців "Галичина", батальйонах "Роланд" і "Нахтігаль" це спроба отримати у німців хоч якісь військовий вішкіл, хоч якусь зброю щоб потім в рядах ОУН УПА бити цей червоний кацапо-совковий, комуно-нациський окупаційний біонепотріб !!!
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29.04.2023 07:11 Відповісти
І в чому різниця? Боролися з Червоною Армією - допомагали німцям Боролися з німцями - допомагали Червоній Армії Воювали з Армією Крайовою - допомагали і німцям і "червоним"
Любите ви все на "чорне" і "біле" ділить! Але так в житті не буває...
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29.04.2023 07:19 Відповісти
ОУН УПА єдина сила українців у 2Світовій війні що боролася за вільну і незалежну УКраїну ...
німець у 2Світову, у порівнянні зі злочинами червоних комуно-нацистів був просто "ангел небесний" і визволитель України від червоної комуно-нацистької чуми !!!
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29.04.2023 07:44 Відповісти
От "напрошуєшся"! Загін УПА розгромив німецький підрозділ В результаті німці втратили контроль над якоюсь місцевістю Туди відразу прийшов загін АК чи червоних партизанів Там вони відпочили та привели себе в порядок без боязні нападу Тобто цим розгромом УПА допомогли і тим і іншим Загін УПА розгромив червоних партизанів В результаті німці та АК отримали свободу дій у тій місцевості Розгром поляків "грав на руку" і німцям і червоним - бо давав їм свободу дій і "вбивав клина" між українцями та поляками
Коли ви головою думать станете?
- Куме! А знаєте чим мозок від сраки відрізняється?
- Чим?
- У мозку дуже багато звивин і вони під різними напрямами звиваються - щоб збільшить кількість нейронів та зв"язків між ними і людина краще думала А срака має одну "звивину Та й та пряма і лише ділить її на дві частини!
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29.04.2023 08:02 Відповісти
Я думою як раз головою !!! мої Герої 2Світової це Бандера, Щухевич, Мельник на ще сотні тисяч вояків ОУН УПА, 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина", батальйонах "Роланд" і "Нахтігаль", а не різний червоножопий кацапскій окупаційний біонепотріб на кшталт сталіна, жукова, ватутіна чи українські запроданці-колоборанти на кшталт ковпака, кожибуба !!!
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29.04.2023 08:42 Відповісти
От якби ти не "думов", а ДУМАВ - може-б користі більше було Бачу - у тебе одна "звивина" Тому тобі нема сенсу щось пояснювать "Не в коня - корм!" Набагато ж легше всіх поділить на "хороших" і "поганих" А потім "сокирою махать" От того й не можемо між собою розібраться та лад в країні навести - бо кожен на своєму "хуторі" сидить і вважає, що він - найрозумніший!
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29.04.2023 08:48 Відповісти
чи чого домахався ??? один мій дід спочатку воював в СС "Галичина" потім в ОУН УПА, другий в ОУН УПА - вони мої Герої, а не кацапське окупаційне лайно і біонепотрі б що разом з Гітлером розпочали 2Світову !!!
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29.04.2023 09:10 Відповісти
Це Я - "домахався"? Ну - давай почнемо "пісюнами міряться" - у кого предки кращі були! А може у мене були достойніші твоїх - звідки тобі відомо? Я тому й сказав у останньому коментарі, що деякі з вас "далі свого хутора" нездатні охопить дійсність - тому й бардак в країні
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29.04.2023 10:30 Відповісти
мені двідомо одне !!! усі хто бувся, не залежно на чійй стороні, України чи німців) прпо червоного кацйапо-совкового окупаційного лайна і біонепотребу - Герої України !!! хто помагав червоножопим окуповувати Україну - запроданці і колоборанти !!!
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29.04.2023 10:34 Відповісти
Я ж і кажу: "Хутір - він і є "хутір"!
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29.04.2023 10:42 Відповісти
Ваш батько был мельниковце-гитлеровцем. но когда совкоармия наголо разбила СС"Галичина"(мельниковцев), бо отступающие гитлеровцы бросили мельниковцев прикрывать свое отступление, то многие мельниковце-гитлеровцы(СС Галичина) перебежали к бандеровцам. ЗЫ... Ваша СС Галичина - гитлеровский поплiчник. А как известно, как вы пишешь, кацапське окупаційне лайно і біонепотріб, що разом з Гітлером розпочали 2Світову !!!
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29.04.2023 21:27 Відповісти
то що дибілу сталіну можна було бути союзком гітлера, а українцям галичини ні ??? що за кацапська окупаційна маячня і пропаганда ???
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30.04.2023 06:31 Відповісти
ОУН УПА єдина сила українців у 2Світовій війні - это меня не на шутку улыбнуло. А как иначе. ОУН -это политическая организация, которая была расколота на два крыла. ОУН мельниковская - содружество с гитлеровцами. ОУН бандеровская - категорически отрицала сотрудничество с гитлеровцами. УПА-2 -военное подразделение при ОУН бандеровской. Разве может быть УПА-2 быть против своего рулевого, ОУН бандеровской. Как видим сама ОУН не была едина во 2МВ. Мельниковская ОУН - марионетка в руках Гитлера. Здесь соборностью и не пахнет. Бандеровская ОУН: и против Гитлера, и против кремля - только за соборну та самостiйну Украiну. Далее, до 1941г. была первая УПА (боровского). Но была и сплыла. Бандеровская - вкорне отличная от УПА Боровского. Из выше сказанного, украинские националисты представляли из себя 3 направления: Мельниковское, бандеровское и украинского правительства в изгнании(отряд Боровского). Все эти направления противостояли друг другу. Единства там не было, бо они воевали и один против другого. После 1945-ого мельниковцы и Правительство в изгнании отказались от военной борьбы за самостоятельнось(соборность) Украины. Бандеровцы же не сложили оружие до последнего своего бойца. ТАК ШО НЕФИГ ПУТАТЬ ГРЕШНОЕ С ПРАВЕДНЫМ.
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29.04.2023 21:17 Відповісти
Шо ти хочеш з "хутірського"? "Хто не з нами - той проти нас!" (Саме цікаве , що це - лозунг більшовиків)
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29.04.2023 21:25 Відповісти
А как безобидно и миролюбиво звучит лозунг из уст Иисуса, мол, кто не с нами, тот , просто, пусть идет своей дорогой. КАЦАПЫ - ЭТО НЕЛЮДИ, кацапы всех, кто не кацап, считают своими врагами.
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29.04.2023 21:49 Відповісти
Бандера, Шухевич, Мельник - Герої України і пофіг що про це пише червона комуна кацапська та ******* кацапська пропаганда !!!
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30.04.2023 06:33 Відповісти
Ваша мама права. Якось я хотів вивезти на парад свою бабусю(пройшла війну від А до Я)-вона мене засудила. Бо ,як вона сказала,це показуха
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29.04.2023 06:32 Відповісти
З палок злізли,будуть тепер вдома,на бутилках порожніх сидіти,,),
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29.04.2023 00:55 Відповісти
Лучше и не скажешь... а я репу чесал , мол , как бы это сказать коротко и ясно - оттого прекрасно.
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29.04.2023 21:30 Відповісти
зы... репу чесал утром.
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29.04.2023 21:32 Відповісти
Блин, это я свою отправил с Вами?
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29.04.2023 21:35 Відповісти
Дожді у Ларнаці. Ракети свое діло з климатом роблять
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29.04.2023 23:01 Відповісти
До обiду розпочався, якщо вiрити моiй... Тiльки не йму вiри, що в Ларнацi так холодно. Бо у нас холоднiшче. ЗЫ... виходить , що у Вас 3 хвилини пiшки - до бiча...
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29.04.2023 23:17 Відповісти
ЗЫ... Ось так зустрiч.
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29.04.2023 23:19 Відповісти
Сьогодні були у горах +11 з дождем , їв СЛОВАЧЧІНІ +11 з дождем. Це все від ракет твориться
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29.04.2023 23:33 Відповісти
Моя бабуся ще в 60-х казали, що клiмат почав змiнюватись i все це iз-за ракет з Гагарiними - добавила вона.
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29.04.2023 23:45 Відповісти
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29.04.2023 23:46 Відповісти
Вiдпочити, чи вiрний вибiр (бiзнесовий)? Слава Богу, там бiзнес оговтуеться пiсля корона-вiрусу.
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29.04.2023 23:48 Відповісти
Відпочинок нам тільки сниться Месяц в бешенном темпе марш броски
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29.04.2023 23:54 Відповісти
Я Вас розумiю, як i бажаю вдачi та здоров`я. А що до алкоголю, так вiн вiдсушуе мiзки, особливо у жiночоi статi. Моя знае, що тiльки но я побачу вдома алкоголь(******** на свята шампанське), то повторить подвиг Гастелло з балкону i в обнiмку з пляшкою.
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30.04.2023 00:01 Відповісти
Так. Алкоголь під забороною , солодке теж - творожок і халумі на грильнаше все Смачний тут творог і молочка.
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30.04.2023 00:10 Відповісти
Так , молочка - супер. Куштував. ...а стосовно маршкидкiв(?), я вiдiйшов вiд правил , та зайшов на Вашу сторiнку, щоб вiдслiдкувати змiну прапора, то годин зо двi тому втямив, що Ви останнiй мiсяць - що бiлка в колесi.
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30.04.2023 00:16 Відповісти
До речi, я також сиром(творожком) iнколи ласую, тiльки обезжиреним.
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30.04.2023 00:21 Відповісти
З морквою . Я в курсі
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30.04.2023 00:23 Відповісти
Морква, свекла, сира капуста - це в мене було пiд час посту. Сьогоднi - капуста варена, бо зварив у борщi пiд макарони зi смаженою рибою.
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30.04.2023 00:27 Відповісти
На добранiч.
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30.04.2023 00:23 Відповісти
Ракети свое діло з клiматом роблять... Там i без ракет бачив небо в клiтинку вiд хiмтрейлiв (для розсiювання променiв сонця, щоб знизити температуру повiтря, для Европи - це частi дощi, для , скажiмо, Перськоi затоки - дощiв хоча б взимку).
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29.04.2023 23:31 Відповісти
Парад відміни парадів
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29.04.2023 00:21 Відповісти
я тоже эту троицу смотрю
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29.04.2023 00:24 Відповісти
Уже никто никуда не идёт... Как в анекдоте)))
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29.04.2023 00:33 Відповісти
ссикуни!..
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29.04.2023 00:35 Відповісти
Вітань бояться..нехай у них не тільки парад й салют..нехай все життя буде інтерактивним..до скону..
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29.04.2023 00:40 Відповісти
Упс... А шо з пиками, козломорді?
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29.04.2023 00:58 Відповісти
З пиками в них все добре. Свинячі.
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29.04.2023 01:04 Відповісти
Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди!
Навеки умолкли пяные кацапы
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29.04.2023 01:01 Відповісти
А якжеж так! А паскудний полк? А ряжені 60-річні витирани втарой міравой? Нє?
Ладно. Фейерверк вам забезпечимо.
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29.04.2023 01:03 Відповісти
Урочисті поховання "героев СВО" не проводять.... Поранених - не "чествують" і ховають від очей "ассєян" на окупованих територіях .... "Безсмертний полк" заборонили.... Паради на "побєдобесний день" - скасовують.... Надгроб"я "геройські" на могилах не ставлять.... Танковий біатлон скасували....
Чим гордиться "рассєяніну"?!!! Всі "скрепи" порушили!
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29.04.2023 02:58 Відповісти
Та вони знайдуть за що нажертися - свиня болото знайде. Свинка- то до слова, свинки не винні.
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29.04.2023 09:29 Відповісти
Класс! Теперь можно допилить и тот баблос, который надо было и правда на парад потратить, а не только на распил на параде.
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29.04.2023 01:04 Відповісти
Не до оцінюй ворога. Гроші в них.
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29.04.2023 01:27 Відповісти
Набиуллину.
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29.04.2023 01:28 Відповісти
Знову прилізло бухати онлайн?
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29.04.2023 06:42 Відповісти
Да, у кацапов явно шо-та пошло не так...В 1942 на 7-е ноября пролетал снежок , "коробки" с парада главного цвынтара мацквабада направлялись тут же на фронт... а здесь такие, до обс.ыка, фобии.
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29.04.2023 01:48 Відповісти
в 1941-му
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29.04.2023 03:03 Відповісти
Ваша правда.
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29.04.2023 21:41 Відповісти
Антипарад крокує до перемоги
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29.04.2023 02:35 Відповісти
обнулений карлки колись гордо заявляв, що типу кацапи такі круті і перемогли би нациків в 2-ій світовій і без України, а тепер після нападу на Україну кацапня РАПТОВО скасовує паради пабЄди!!! ХАХАХАХАХАХА!!!

що, кацапня???? не получається пАбЄДа без України?
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29.04.2023 04:40 Відповісти
Кацапи не одну війну не виграли без України. З Україною вигравали, без України програвали, то факт.
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29.04.2023 05:34 Відповісти
Спасибі. Приємно, що не тільки я точно пам"ятаю, як це пуйло патякало. Тоді ще подумав - та ні, може контекст, може політично помилився, може я не так зрозумів...Прослухав де-кілька раз ту промову його - і мене просто вразило. Здається це було у 2008 р. Як же ти, падло, думаю дозволило собі пистіти таке. Тобто, гнали вас до москви - палили нашу землю, гнали від москви до берліну - знову випалено все, Дніпро червоний від крові....А воно ляпнуло, що і без України там щось могло...Ще раз дякую за те, що згадано
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29.04.2023 06:10 Відповісти
очко не жилізне 😁
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29.04.2023 06:42 Відповісти
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29.04.2023 07:06 Відповісти
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29.04.2023 07:22 Відповісти
Парад пабєди в расєйських ******.
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29.04.2023 08:34 Відповісти
Правду люди кажуть, мовляв, льоха(поросна свиня) багно знайде.
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29.04.2023 21:43 Відповісти
Не відмовляйте собі у задоволенні кацапи, для нас така нагода вас демелітиризувати кучненько , стрункими рядами , така жірна ціль , сподіваюсь ми не підкачаємо вас поздоровити).
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29.04.2023 09:41 Відповісти
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29.04.2023 10:33 Відповісти
 
 