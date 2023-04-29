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В Орловській області РФ відмовились від проведення параду на 9 травня
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Орловській області РФ скасовано парад на 9 травня, а також салют та вечірній концерт. Це пояснюється вимогами безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Керівник регіону Андрій Кличков, коментуючи це, додав, що хода "Безсмертний полк" пройде в інтерактивному форматі .
Раніше від проведення парадів відмовилися у ряді регіонів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях РФ, а також в окупованому Криму.
Зазначимо, що Орловська область безпосередньо з Україною не межує.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
показати весь коментар29.04.2023 00:13
+10 Марина Нєчаєва 65f96ff6
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+9 Urs
показати весь коментар29.04.2023 00:10
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Будь ласка, зачекайте...
А інші - другому......
участь українців в Січових Стрільців "Галичина", батальйонах "Роланд" і "Нахтігаль" це спроба отримати у німців хоч якісь військовий вішкіл, хоч якусь зброю щоб потім в рядах ОУН УПА бити цей червоний кацапо-совковий, комуно-нациський окупаційний біонепотріб !!!
Любите ви все на "чорне" і "біле" ділить! Але так в житті не буває...
німець у 2Світову, у порівнянні зі злочинами червоних комуно-нацистів був просто "ангел небесний" і визволитель України від червоної комуно-нацистької чуми !!!
Коли ви головою думать станете?
- Куме! А знаєте чим мозок від сраки відрізняється?
- Чим?
- У мозку дуже багато звивин і вони під різними напрямами звиваються - щоб збільшить кількість нейронів та зв"язків між ними і людина краще думала А срака має одну "звивину Та й та пряма і лише ділить її на дві частини!
И степи с высот огляди!
Навеки умолкли пяные кацапы
Ладно. Фейерверк вам забезпечимо.
Чим гордиться "рассєяніну"?!!! Всі "скрепи" порушили!
що, кацапня???? не получається пАбЄДа без України?