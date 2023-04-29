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авіація (1638) Генштаб ЗС (4463) артилерія (712)

Протягом 28 квітня авіація та артилерія ЗСУ вразили 7 пунктів зосередження окупантів, склад боєприпасів та 3 пункти управління, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 28 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 26 квітня українська авіація завдала ударів по 11 районах скупчення окупантів, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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3 пункта управління.
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29.04.2023 02:21 Відповісти
выкуривание кацапа из "лисьей норы"
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29.04.2023 03:12 Відповісти
а с себастополем как быть
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29.04.2023 06:00 Відповісти
Севастополь спиш ?
Відео - https://t.me/chp_sevastopol/14549
https://t.me/chp_sevastopol/14553
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29.04.2023 06:02 Відповісти
 
 