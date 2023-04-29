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Росіяни заявили, що судитимуть 14-річну українську дитину, яку самі і депортували до РФ, – омбудсмен Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лубінець

Росіяни поінформували українську сторону, що вони не повернуть до нашої держави 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ, поки не відбудеться судовий розгляд справи щодо неї.

Про це у телемарафоні "Єдині новини" поінформував Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми показали (на засіданні Радбезу ООН – ред.) фото цієї дівчинки. Їй 14 років, і її забрали абсолютно свідомо росіяни, і свідомо її тримають фактично у полоні. Бо коли ми почали займатися питанням її повернення додому, то росія нібито відкрила там кримінальне провадження проти неї. Її почали оглядати медики без жодного дозволу на те батьків, не допускають до неї інших українських дітей тощо", - заявив він.

За словами Лубінця, росіяни тримають дівчинку фактично у заручниках. "І тепер (росіяни – ред.) офіційно відповіли, що поки відбувається судовий розгляд, то цю дитинку вони ніколи не повернуть на територію України, "чекайте, чим це все закінчиться"", - зазначив омбудсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія депортує українських дітей ще з 2014 року, - Лубінець

Уповноважений ВР вважає, що насправді цей випадок вкотре показав те, що рф не хоче повертати українських дітей.

"Навіть тільки вдумайтеся (у цей – ред.) цинізм: мама в Україні, вона розшукує свою дитину, і росіяни, знаючи це, вигадують якусь судову справу - лише для того, щоб не віддати (нам – ред.) українську дівчинку, щоб це не був приклад того, що все ж таки ми можемо забирати українських дітей", - сказав він.

Окремо Лубінець розповів про засідання Радбезу ООН, яке проходило у п’ятницю, і заявив, що його задачею на цьому засіданні було не тільки вкотре закликали міжнародну спільноту не ігнорувати те, що робить рф, а і показати, що росія робить геноцид української нації у вигляді вбивств український дітей, їхньої примусової депортації, вбивства цивільного населення тощо.

За його словами, відповідь на це була, у принципі, прогнозованою. Зокрема, ті країни, які підтримують Україну, у своїх виступах наголошували на тому, що дійсно прийшов час називати речі своїми іменами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН має організувати місію щодо повернення депортованих українських дітей, - Лубінець

"На жаль, позиція Китаю мене здивувала – вони знову залишалися такими нейтральними. Виступ представника рф вкотре здивував своєю просто цинічністю – вони не згадали вбивства українських дітей, нічого, і показували, що нібито вони захисники українців і таким чином вони їх захищають – вони їх просто забирають з території України і вивозять на територію рф. Але все це прогнозовано", - додав український омбудсман.

Уповноважений з прав людини висловив думку, що треба піднімати це питання на різних міжнародних майданчиках знову і знову.

"І, врешті-решт, це буде призводити до того, що результатом буде ставати посилення тиску на рф і продовження допомоги України. Це, так би мовити, дипломатичний фронт, на якому теж треба воювати. Це точно непросто, але це треба робити", - переконаний він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З поверненням депортованих дітей поки що Україні допомагає тільки Україна, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
думаю, к осени кацап могут снизить возрастной ценз уголовной ответственности для украинских детей до десятилетнего возраста.
Пусть ткаченко спросит у своих хороших руских, что делать с этой проблемой.
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29.04.2023 02:05
+28
та что они могут сделать. Те украли и не отдают. Еще устроят показательный суд над нацисткой и бандеровкой...
Бедный ребенок. А за маму вообще молчу. Чтоб кацапы украли твоего ребенка, а ты сделать ничего не можешь...Боже мой....
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29.04.2023 01:44
+19
Гниды ******!!!!!
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29.04.2023 02:06
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Виступи це добре. Яка доля дитини? Що хто щось зробив?
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29.04.2023 01:41 Відповісти
та что они могут сделать. Те украли и не отдают. Еще устроят показательный суд над нацисткой и бандеровкой...
Бедный ребенок. А за маму вообще молчу. Чтоб кацапы украли твоего ребенка, а ты сделать ничего не можешь...Боже мой....
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29.04.2023 01:44 Відповісти
Вкрасти людину? Це торгівля людьми. Стаття. США? ДЕ?
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29.04.2023 01:45 Відповісти
Де реальні дії всієї демократичної спільноти? ДЕ?
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29.04.2023 01:47 Відповісти
не сыпьте соль на рану
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29.04.2023 01:53 Відповісти
В лікарню пі@дуй з раною.
А то ще помреш від зараження.
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29.04.2023 02:00 Відповісти
Яка демократія - такі й дії.

Притомним це вже давно зрозуміло.
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29.04.2023 06:30 Відповісти
спільнота діє через демократичні інституції, організації типу оон, а вони корумповані давно не гірше українських суддів.
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29.04.2023 10:33 Відповісти
Та що Ви. Українські суди, самі гуманні суди в світі.
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29.04.2023 10:34 Відповісти
Иде транфестит гамнести?
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29.04.2023 09:38 Відповісти
нові гендери видумують. Ідея така, що як у людини проблеми, і вона відчуває себе невідповідно до своєї природньої статі, то тепер не треба вважати це розладом, не треба лікувати. Вони це просто легалізують, і кожен "гендер" має права добиватися своїх самих абсурдних свобод, "гендер" можна змінювати. Світ наповниться фріками і психопатами і після цього зломати його буде дуже дуже легко.
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29.04.2023 10:36 Відповісти
Гаменесті обісралася, але криваві московські гроші не смердять.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/04/29/7399945/
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29.04.2023 10:37 Відповісти
Да все просто, зайти на недельку в Белгородскую или Брянскую область и наловить на обмен мирняка. И поставить вопрос ребром! Ясно, что Западу это не понравится. А что делать? Ждать пока ребенка убьют или искалечат?
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29.04.2023 12:04 Відповісти
А потом будут снимать шоу программы " Жди меня " , как они ищут родных и соединяют семьи
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29.04.2023 01:48 Відповісти
Курва мати..стаття, яку інкримінують дівчинці яка?? Бо спецом вкрали,14-літню..кримінальна відповідальність.
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29.04.2023 02:01 Відповісти
думаю, к осени кацап могут снизить возрастной ценз уголовной ответственности для украинских детей до десятилетнего возраста.
Пусть ткаченко спросит у своих хороших руских, что делать с этой проблемой.
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29.04.2023 02:05 Відповісти
З їх повною відсутністю мізків - з 2 років
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29.04.2023 02:08 Відповісти
в два года ребёнок еще не может отвечать на вопросы прокурора на судебном процессе. А для кацапов это важно для телекартинки.
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29.04.2023 02:16 Відповісти
У протоколі напишуть, що не відповідає на питання, пішла дитина у відказ.
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29.04.2023 13:59 Відповісти
Там все передбачено: тоді карцер.
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29.04.2023 14:10 Відповісти
Гниды ******!!!!!
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29.04.2023 02:06 Відповісти
Скабеева пропала. Сьогодні не бачив. Соска?
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29.04.2023 02:24 Відповісти
може статуетку в подарунок отримала і святкує?
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29.04.2023 10:37 Відповісти
Закидати це кацапам - марна справа, бо вони нелюди. А от наша, так звана, влада, що цинічно ігнорувала багаторазові попередження іноземних партнерів, безпрецедентно озвучених нанайвищому рівні, буде відповідати. Рано чи пізно, за кожного закатованого українця.
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29.04.2023 03:08 Відповісти
Буде відповідати. Заочно.
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29.04.2023 05:14 Відповісти
Немарна, закидати треба, інакше це виглядатиме що нам по фігу.
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29.04.2023 10:39 Відповісти
Жду очередное интервью золкина с 4аким то кацапом который убивал ,надеюсь золкин после Умани будет более учтив и при разговоре с кацапом будет сосать ему *** и кормить с ложечки
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29.04.2023 03:31 Відповісти
Китайці шось там кажуть домовляйтеся, ну звісно коли сам проводиш геноцид, визнавати інший геноцид не будеш
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29.04.2023 03:47 Відповісти
Russia delenda est!!! Який же ж жах переносять наші діти на той рфіі!!!💔💔
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29.04.2023 04:39 Відповісти
А де Кулеба?
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29.04.2023 04:40 Відповісти
А що Кулеба? Навіщо заарештували Червінського. Дали б йому наказ викрасти сімю наприклад Патрушева і публічно скарати на палю. Отоді кацапи заверещать. Кацапи розуміють тільки принцип ОКО ЗА ОКО ЗУБ ЗА ЗУБ. Християнська мораль для них пустий звук. А ви вимагаєте від них якихось моральних принципів
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29.04.2023 06:22 Відповісти
Христианська мораль як раз супер нам тут пасує. Бо "підставити другу щоку" це коли мова йде про конфлікти і непоразуміння між людьми, але якщо мова про окупантів, терористів, вбивць і слуг сатани, в силу вступає інше правило "не сипати бісером перед свинями".

А коли мова йде про нашіх корупціонерів, олігархів, усю проросійську наволоч, то "забирати хліб у дітей, аби віддати псам - це великий гріх". Тобто ми вчиняємо великий гріх, що досі не випердолили цю наволоч к бісу, як наслідок їх діяльності і нашої бездіяльності - війна і страждання для нас всіх і для нашіх дітей.

нас мають за лохів, і їздять по вухах, мовляв христиани мають бути мало не терпілами - це не так.
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29.04.2023 10:45 Відповісти
Червинский для ********, в тч и этого - как кость в горле, вот и придумывают как посадить
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29.04.2023 13:29 Відповісти
Рашизм-це фашизм 21 века. Заболело 100 000 000 кацапов нелюдей
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29.04.2023 07:48 Відповісти
Это просто мардовские людоеды, занимающиеся каннибализмом со времен Херодота.
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29.04.2023 09:40 Відповісти
Всемерно возврати в сердце врагам нашим поругание их, которыми Тебя, Господи, презирали.(С)
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29.04.2023 08:04 Відповісти
При сталіні дітей теж судили та розстрілювали. Росія вже повністю занурилась у минуле.
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29.04.2023 10:26 Відповісти
А чого це його позиція Китаю так здивувала? він не знає що в Китаї роблять з релігійними і етнічними меньшинами? він не знає що головним вигодоотримувачем в цій війні є само Китай?
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29.04.2023 10:46 Відповісти
Китайці теж кончені, бо добровільно ********** коли держава їх контролює, меншини які не хочуть бути китайцями Пекін просто знищує у концтаборах як уйгурів, відбираючи їх дітей у державні інтернати.
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29.04.2023 21:32 Відповісти
А где наша летчица Надька? Где боевой петух Ляшко?
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29.04.2023 11:21 Відповісти
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29.04.2023 12:02 Відповісти
Сволота кацапська
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29.04.2023 17:14 Відповісти
Кончені істоти це кацапи - росіяне.
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29.04.2023 21:29 Відповісти
а що їй шьют?
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29.04.2023 23:36 Відповісти
 
 