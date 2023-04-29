Росіяни заявили, що судитимуть 14-річну українську дитину, яку самі і депортували до РФ, – омбудсмен Лубінець

Росіяни поінформували українську сторону, що вони не повернуть до нашої держави 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ, поки не відбудеться судовий розгляд справи щодо неї.

Про це у телемарафоні "Єдині новини" поінформував Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми показали (на засіданні Радбезу ООН – ред.) фото цієї дівчинки. Їй 14 років, і її забрали абсолютно свідомо росіяни, і свідомо її тримають фактично у полоні. Бо коли ми почали займатися питанням її повернення додому, то росія нібито відкрила там кримінальне провадження проти неї. Її почали оглядати медики без жодного дозволу на те батьків, не допускають до неї інших українських дітей тощо", - заявив він.

За словами Лубінця, росіяни тримають дівчинку фактично у заручниках. "І тепер (росіяни – ред.) офіційно відповіли, що поки відбувається судовий розгляд, то цю дитинку вони ніколи не повернуть на територію України, "чекайте, чим це все закінчиться"", - зазначив омбудсман.

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Уповноважений ВР вважає, що насправді цей випадок вкотре показав те, що рф не хоче повертати українських дітей.

"Навіть тільки вдумайтеся (у цей – ред.) цинізм: мама в Україні, вона розшукує свою дитину, і росіяни, знаючи це, вигадують якусь судову справу - лише для того, щоб не віддати (нам – ред.) українську дівчинку, щоб це не був приклад того, що все ж таки ми можемо забирати українських дітей", - сказав він.

Окремо Лубінець розповів про засідання Радбезу ООН, яке проходило у п’ятницю, і заявив, що його задачею на цьому засіданні було не тільки вкотре закликали міжнародну спільноту не ігнорувати те, що робить рф, а і показати, що росія робить геноцид української нації у вигляді вбивств український дітей, їхньої примусової депортації, вбивства цивільного населення тощо.

За його словами, відповідь на це була, у принципі, прогнозованою. Зокрема, ті країни, які підтримують Україну, у своїх виступах наголошували на тому, що дійсно прийшов час називати речі своїми іменами.

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"На жаль, позиція Китаю мене здивувала – вони знову залишалися такими нейтральними. Виступ представника рф вкотре здивував своєю просто цинічністю – вони не згадали вбивства українських дітей, нічого, і показували, що нібито вони захисники українців і таким чином вони їх захищають – вони їх просто забирають з території України і вивозять на територію рф. Але все це прогнозовано", - додав український омбудсман.

Уповноважений з прав людини висловив думку, що треба піднімати це питання на різних міжнародних майданчиках знову і знову.

"І, врешті-решт, це буде призводити до того, що результатом буде ставати посилення тиску на рф і продовження допомоги України. Це, так би мовити, дипломатичний фронт, на якому теж треба воювати. Це точно непросто, але це треба робити", - переконаний він.

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