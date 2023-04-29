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Указ Путіна про депортацію з окупованих територій українців без паспортів РФ може бути частиною цілеспрямованої кампанії РФ з етнічних чисток, - ISW

депортація

Указ президента РФ Володимира Путіна, який дозволяє після 1 липня 2024 року депортацію з окупованих територій людей без російського громадянства, спрямований на те, щоби стимулювати місцевих мешканців отримувати паспорти РФ, а також створює умови для депортації українців зі своїх територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Володимир Путін 27 квітня підписав указ, який кодифікує умови для подальшої масової депортації до Росії мешканців окупованих районів України, йдеться у звіті інституту.

Зазначається, що російський президент підписав указ "Про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації", який визначає тих, хто проживає на окупованих Росією територіях, хто заявив про бажання зберегти своє громадянство та відмовляється від отримання російських паспортів, як "іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають у РФ".

Указ передбачає, що такі особи можуть продовжувати проживати на окупованих територіях до 1 липня 2024 року, допускаючи, що після цієї дати вони можуть бути депортовані.

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"Цей указ кодифікує примусові методи заохочення мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів, а також створює умови для депортації українців, які не погоджуються стати громадянами РФ", – вважають аналітики ISW.

В інституті наголосили, що російська влада також продовжує інші спроби депортації українців, зокрема дітей.

ISW продовжує вважати, що всі зусилля, спрямовані на депортацію українців до Росії, можуть порушувати Женевську конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також можуть бути цілеспрямованою кампанією з етнічних чисток.

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Автор: 

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Це означає, що будуть завозити кацапів. Мільйонами.
Нічого нового. Це вже було.
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29.04.2023 06:45 Відповісти
"...дозволяє після 1 липня 2024 року депортацію з окупованих територій"
Надеюсь, что через год ни Ху#ла, ни оккупированных им территорий уже не будет.
Да и самой параши тоже, причём желательно со всем её вонючим биомусором.
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29.04.2023 06:50 Відповісти
Лише один епізод із серії злочинів проти людства у виконанні кацапських підарасів.
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29.04.2023 06:50 Відповісти
Города необходимо освобождать от нечисти и чем бистрее тем лучше
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29.04.2023 07:29 Відповісти
Ну бамбасяни кагбе самі просились на кацапію.
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29.04.2023 08:17 Відповісти
А як пояснити те,що ще ДО цього указу,90% мешканців ордло отримали рашистські пашпорти?Передбачуваністю чи колаборантством?Чи знову будуть БРЕХАТИ ,як БРЕХАЛИ з 2014 року про 1,5 млн.ВПО,з яких РЕАЛЬНО переїхали на не окуповану Україну тисяч триста-чотириста а остальні виявилися "соціальними туристами" яким ПОХЄРУ в якій країні жити?
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29.04.2023 10:21 Відповісти
 
 