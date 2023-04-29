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армія РФ (13421) Генштаб ЗС (4463) ліквідація (1919) знищення (4056)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 040 осіб (+580 за добу), 3697 танків, 2908 артсистем, 7184 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 29 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 190 040 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 3697 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7184 (+3) од,

артилерійських систем - 2908 (+3) од,

РСЗВ - 543 (+0) од,

засоби ППО - 294 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2471 (+4),

крилаті ракети - 932 (+21),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5836 (+17) од,

спеціальна техніка - 355 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 189 460 осіб (+540 за добу), 3694 танки, 2905 артсистем, 7181 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 040 осіб (+580 за добу), 3697 танків, 2908 артсистем, 7184 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Є перші 190 000!!!
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29.04.2023 08:25 Відповісти
190 000 орків утилізували, десь бігає 200 тисячний, преміальний. Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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29.04.2023 08:25 Відповісти
Єдина приємна новина, що наші ЗСУ безпощадно нищать рашиських варварів.
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29.04.2023 08:42 Відповісти
даєш 200 тисяч кацапських трупів! як можливо скоріше...
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29.04.2023 09:35 Відповісти
Йшов 3356 день москальсько-української війни. 28 одиниць техніки і майже 600 чумардосів. Спецтехніка і логістика супер. Плюс волна ракет. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 190 000 це більше ніж таке місто, як Сєверодвінськ ...
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29.04.2023 09:48 Відповісти
дякую
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29.04.2023 11:22 Відповісти
Чекаємо на контрнаступ.
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29.04.2023 10:44 Відповісти
 
 