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Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 11 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби, 28 квітня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 28 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Торецьку.

Ще 11 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 11 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: Наталя Джума
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29.04.2023 10:28 Відповісти
 
 