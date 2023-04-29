475 дітей загинули та понад 953 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 29 квітня 2023 року більш ніж 1428 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 475 дітей загинули та понад 953 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні.

Так, 28 квітня внаслідок обстрілу державою-агресором цивільної інфраструктури м. Умань Черкаської області ракета влучила в 9-ти поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Серед загиблих 4 дітей: дівчатка 8 та 10 років та хлопчики віком 15 та 1,5 року.

Крім того, 29 квітня через обстріл ворогом Семенівського району Чернігівської області зазнав поранення 14-річний хлопчик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Умані: Кількість жертв зросла до 23 осіб, з них 4 дитини. ВIДЕО (оновлено)