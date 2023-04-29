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475 дітей загинули та понад 953 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 29 квітня 2023 року більш ніж 1428 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 475 дітей загинули та понад 953 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні.

Так, 28 квітня внаслідок обстрілу державою-агресором цивільної інфраструктури м. Умань Черкаської області ракета влучила в 9-ти поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Серед загиблих 4 дітей: дівчатка 8 та 10 років та хлопчики віком 15 та 1,5 року.

Крім того, 29 квітня через обстріл ворогом Семенівського району Чернігівської області зазнав поранення 14-річний хлопчик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Умані: Кількість жертв зросла до 23 осіб, з них 4 дитини. ВIДЕО (оновлено)

Автор: Наталя Джума
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29.04.2023 09:41 Відповісти
А тим часом підоРасея головує в ООН,це все що потрібно знати про ******** цього світу
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29.04.2023 09:49 Відповісти
таке враження що ви смакуете ці жахливі цифри.. вам в насолоду
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29.04.2023 09:54 Відповісти
Подача таких цифр має відбуватися виключно разом з даними про загальну кількість викрадених ху@лом дітей України.
Проте хоча б таки потуги бездіяльників-ювеналів вже добре((
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29.04.2023 09:54 Відповісти
Ось з ким рашиські варвари воюють ,але прийде час розплати як для вашої злочиної нациської кліки які затіяли цю війну ,так і до тупого зомбованого бидлонаселенія . Смерть рашиським окупантам.
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29.04.2023 09:55 Відповісти
Да воздаст Всевышний Украине и украинскому народу за все страдания и потери безопасностью и развитием - вхождением в НАТО и ЕС!
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29.04.2023 10:02 Відповісти
Большинство погибших в Донецке на алее Ангелов.
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29.04.2023 10:17 Відповісти
Як тільки москальські окупанти зайшли в Донецьк та Луганськ так там відразу почали гинути діти.
До 2014 року, москальських окупантів не було там і відповідно там не гинули діти.
Тепер москалі почали вбивати дітей по всій Україні.
А до того, млскальскі окупанти вбили десятки тисяч дітей в Чечні, Грузії.
Там де з'являється москаль, там він починає убивати дітей. Це аксіома та історичний факт.
Тому, вбивая москаля, ти рятуєш життя як своєї дитини так і інших дітей.
Вбий москаля, врятуй дитину.
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29.04.2023 10:47 Відповісти
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29.04.2023 10:38 Відповісти
 
 