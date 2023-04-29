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Новини Війна в Україні
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розвідка (3611) ракети (2768) Росія (47118)

Останній масований ракетний удар по Україні може свідчити про зміну підходу РФ, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,ракети

Остання масована ракетна атака Росії по Україні може свідчити про зміну підходу РФ до ракетних ударів, порівняно із зимою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 квітня.

Розвідка зазначає, що атака 28 квітня була першим масованим ударом РФ від початку березня.

"Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу в тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що РФ намагалася поцілити в резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні", – зазначають аналітики розвідки.

Вони додають, що РФ, вочевидь, неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, такі як загибель цивільного населення.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Нічого такі удари для зниження боєздатності армії не ведуть, вся надія у террористов на те щоб залякати мирних громадян.
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29.04.2023 10:44
+11
Якщо ви в Україні, то це не велика загадка. В кожного є сусіди, які і досі чекають приходу рузького міра, і навіть сприяють цьому. запроданців занадто багато.
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29.04.2023 10:57
+8
Це Геноцид України від Рашистов. Боягузи керують тому роблять вигляд що "не бачать" геноциду !
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29.04.2023 10:45
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Нічого такі удари для зниження боєздатності армії не ведуть, вся надія у террористов на те щоб залякати мирних громадян.
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29.04.2023 10:44 Відповісти
вот такое у меня впечатление одного?... что мы как под микроскопом для британцев или это типа компьютерная игра стрелялка..??? и анализ игры???!! нафиг нам анализ того что думает там вообще не думают россияне ---а УБИВАЮТ...... А британцам анализы кала и мочи подавай тьфу нафиг нам писать эту куню то???
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29.04.2023 11:05 Відповісти
Ну як же не ведуть, якщо бʼють (принаймні намагаються) знов по військових обʼєктах? До речі і взимку, і навесні теж по військових били, а не тільки по енергетиці. Просто про це ніхто не розповідає із зрозумілих причин, а от про удари по мирним і по інфраструктурі навпаки варто кричати на весь світ.
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29.04.2023 11:18 Відповісти
Ну тобі з Германії видніше, а ми тут на об'єктах.
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29.04.2023 12:14 Відповісти
Це Геноцид України від Рашистов. Боягузи керують тому роблять вигляд що "не бачать" геноциду !
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29.04.2023 10:45 Відповісти
"Новина" ні про що, просто для кількості щоб було?
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29.04.2023 10:46 Відповісти
тому і треба зброю і техніку яку нам передали берегти як зінницю ока,її ітак не дуже багато,а шпигунів,любителів русського міра по усій нашій державі,зрадників у владі і інших структурах у нас достатньо щоб зливати кацапам місце знаходження цієї зброї
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29.04.2023 10:53 Відповісти
Скільки там було? 23? І це масований? Так? Пшик порівняно, що раніше було по 100. І ППО тоді в нас такої не було. Питання не розкрито. Звідки знали куда?
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29.04.2023 10:53 Відповісти
Якщо ви в Україні, то це не велика загадка. В кожного є сусіди, які і досі чекають приходу рузького міра, і навіть сприяють цьому. запроданців занадто багато.
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29.04.2023 10:57 Відповісти
Так. Я в Україні. Навіть закордонного паспорта не маю. Що я забув за бургом. І роки не ті.
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29.04.2023 10:59 Відповісти
Забув попередити.Трохи сліпий. Букви переплутаю, зразу прошу пробачення.
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29.04.2023 11:40 Відповісти
ПаРашкинці зняли, як по ним прилетів наш снаряд...

https://twitter.com/i/status/1652042790073671699
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29.04.2023 10:54 Відповісти
Одні консерви для собак.
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29.04.2023 10:56 Відповісти
Так усе правильно! Ми люди щедрі Чув же - кацапи жалілися що у них снарядів нема? От наші й "поділилися" Он як від радості "А-а-а!" кричав один прямо біля телефона!
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29.04.2023 14:03 Відповісти
Може свідчити, що за базу в Криму скоро. Треба готовитись.
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29.04.2023 10:57 Відповісти
рашки делают все чтобы их начинали люто ненавидеть даже когда то любившие их украинцы
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29.04.2023 10:59 Відповісти
Хибний висновок. "Когда-то любівшиє іх украінци" будуть вірними своєму коханню "до гроба". Бо впевнені, що українські міста і села ракетами обстрілюють ЗСУ. І що росіяни вбивають виключно "нациков і біндєравцов а к мірному насєлєнію атносяца очєнь харашо".
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29.04.2023 11:32 Відповісти
УКРАИНЦЫ их никогда не любили. Скорее презирали. А любили и любят их "граждане" Украины, которых навезли в неньку из угро-финии, их личинки и прочие огрызки т.н. "великого переселения (перемешивания) народов", начиная с 18 века и заканчивая совком. Особенно преуспел в этом сралин и его последователи.
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29.04.2023 11:35 Відповісти
i навiть тi вже не *******, бо криса показала, як вона любить iх - cвоiми авiабомбами по 500кг
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29.04.2023 13:30 Відповісти
А якщо наступного разу ракети (ті, що долетять), поцілять в об'єкти енергетичної інфраструктури? Британська розвідка зробить припущення про повернення до зимового підходу у використанні ударів на далекі відстані?
І "в огулє", візьміть мене до британської розвідки. Я також буду читати в інтернеті російські заяви і писати щоденні звіти про "реалістичну ймовірнісь".
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29.04.2023 11:10 Відповісти
смотрел Умань по карте ул Комарова - там и близко военных объектов нету
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29.04.2023 11:17 Відповісти
Там колись була військова частина , авіаполк який давно розформований . І аеродром , але він десь на 2 км далі від будинку , в який влучила ракета .
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29.04.2023 11:35 Відповісти
аэродром севернее и он наполовину был гражданский
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29.04.2023 12:17 Відповісти
Все ПОД КОНТРОЛЕМ, КРЫМ ГОРИТ! Почему российская ПВО такая "дырявая"
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29.04.2023 11:21 Відповісти
Палає вже близько 5 годин
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29.04.2023 11:22 Відповісти
Ну а чо, хаймарси та абрамси ми на 9 поверсі тримали - якась дічь...
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29.04.2023 11:24 Відповісти
и кто в городе будет хранит военную технику , она в лесах замаскированная
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29.04.2023 11:27 Відповісти
Поки не почнем москву підривати, все так і буде. Згадайте Чеченські війни. Коли прийшла війна в москву і москвичі стали боятися вдень і вночі війна бистро пішла на спад.
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29.04.2023 11:31 Відповісти
тю, та були б нормальнi дрони... щоб заспамити ППО
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29.04.2023 13:31 Відповісти
Относительно смысла убийства гражданских - поясняю: это способ укрепить вату в её мнении "в этом виновата Украина! Нужно было с самого начала сдаться - ничего этого не было бы!"
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29.04.2023 11:31 Відповісти
Мегааналитики решили что они бьют ракетами по резервам, в многоэтажках спальных районов? Феерически!
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29.04.2023 11:33 Відповісти
Британская разведка советуется с британскими учёными.
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29.04.2023 12:08 Відповісти
Це всі "брітанскіє учониє" плавно перетекли до "британської розвідки". Бо там зарплата вища. І соцпакет.
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29.04.2023 14:03 Відповісти
ворона любить мясо , ворона любіть сир , а Я люблю Бавовну с доставкою на Крим
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29.04.2023 12:23 Відповісти
собака любить мясо , ворона любить сир , а Я люблю Бавовну с доставкою на Крим
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29.04.2023 12:24 Відповісти
Який удар по резервам, дебіли? Це удар по мирняку, щоб Макрон тиснув на Зеленського: пора припиняти бойови дії та сідати за стіл з ******.
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29.04.2023 12:38 Відповісти
****** испытывают на нас новые изобретения. Они в ракеты вмонтировали тепловые ловушки. Поэтому нужны Томагавки что бы лупить по их заводам и аэродромам.
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29.04.2023 12:49 Відповісти
"Є реалістична ймовірність, що рф намагалася поцілити в резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні"(c)

Ага, поцілили.....суки....
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29.04.2023 12:49 Відповісти
Удари ракетами дальньої дії, це єдине що в них є з уявної переваги над нами, на фронтах вони бідоносно буксують, тому для задоволення власного бидла показують вялічіє аружия, знущаючись над мирними громадянами України
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29.04.2023 13:15 Відповісти
 
 