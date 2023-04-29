Останній масований ракетний удар по Україні може свідчити про зміну підходу РФ, - британська розвідка
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Остання масована ракетна атака Росії по Україні може свідчити про зміну підходу РФ до ракетних ударів, порівняно із зимою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 квітня.
Розвідка зазначає, що атака 28 квітня була першим масованим ударом РФ від початку березня.
"Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу в тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що РФ намагалася поцілити в резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні", – зазначають аналітики розвідки.
Вони додають, що РФ, вочевидь, неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, такі як загибель цивільного населення.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1652042790073671699
І "в огулє", візьміть мене до британської розвідки. Я також буду читати в інтернеті російські заяви і писати щоденні звіти про "реалістичну ймовірнісь".
Ага, поцілили.....суки....