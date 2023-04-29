Останній масований ракетний удар по Україні може свідчити про зміну підходу РФ, - британська розвідка

Остання масована ракетна атака Росії по Україні може свідчити про зміну підходу РФ до ракетних ударів, порівняно із зимою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 квітня.

Розвідка зазначає, що атака 28 квітня була першим масованим ударом РФ від початку березня.

"Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу в тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що РФ намагалася поцілити в резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні", – зазначають аналітики розвідки.

Вони додають, що РФ, вочевидь, неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, такі як загибель цивільного населення.

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