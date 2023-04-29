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Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уже понад 30 годин триває рятувально-пошукова операція в Умані.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Служби працювали всю ніч. Рятувальники продовжують розбирати конструкції та пошуки потерпілих. Натепер безвісти зниклою вважається одна жінка. Основний етап робіт мають завершити надвечір", - інформує він.

За словами Табурця, наразі відомо про 23 загиблих. За уточненими даними, серед загиблих - п’ятеро діток.

"Найменшому хлопчику було всього півтора року. Вічна пам'ять і співчуття родинам! Помстимося за кожного! У лікарні натепер лишаються 5 людей, серед них - один тяжкий, двоє - середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Спільно з ДСНС міською владою розгорнуто в місті 5 пунктів надання допомоги потерпілим. Наразі розселили в тимчасові помешкання 176 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умані з-під завалів дістали тіло маленької дитини, кількість загиблих зросла до 23 людей. ВIДЕО

Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 01
Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 02
Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 03
Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 04
Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
ЗСУ. Валіть тих гаднонів безпощадно.
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29.04.2023 10:46
+12
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29.04.2023 10:57
+11
Зараз треба Кулебі піднятися з окопу і виконати свій обовязок. Я про Південну Корею. Вони привязали свою військову допомогу до гуманітарної складової війни. А вони мають можливості - найбільший в світі виробник артилерийських снарядів і вони, до речі виробляють аналог Томагавка. І надешевший і чі не найкращий танк - К-6.
Наші діти з Умані не повинні загинути даремно! Кулеба - працюй, або вкажи, хто заважає (Єрмак мать його), щоб ми знали , кому слід відірвати яйця (у Призидента їх немає)...
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29.04.2023 11:28
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ЗСУ. Валіть тих гаднонів безпощадно.
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29.04.2023 10:46 Відповісти
може ти,зі штату Айдахо,теж відкриєш 2-й фронт у себе в преріях,суворий мериканський бой?
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29.04.2023 11:09 Відповісти
Я, не. УКРАЇНА РІДНА МАТИ.
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29.04.2023 11:14 Відповісти
Не дивись на ярличок.
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29.04.2023 11:25 Відповісти
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29.04.2023 10:57 Відповісти
Царство Небесне...
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29.04.2023 10:59 Відповісти
Здається,суперрозвідник Буданов,суперорнітолог-куровод Резніков і супер-аналітик Олежка Жданов щось авторитетно пиз......ли про якийсь всемогутній УкрМоссад,який всіх-всіх покарає...Я думаю,щмо льотчики ,які запускали ракети на Умань вже в Кобзона?Чи названі супермени знову тупо спиз......и?
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29.04.2023 11:07 Відповісти
Укр Моссад не знаю. Моссад, точно. Навіть через років 30-ть.
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29.04.2023 11:20 Відповісти
Зараз треба Кулебі піднятися з окопу і виконати свій обовязок. Я про Південну Корею. Вони привязали свою військову допомогу до гуманітарної складової війни. А вони мають можливості - найбільший в світі виробник артилерийських снарядів і вони, до речі виробляють аналог Томагавка. І надешевший і чі не найкращий танк - К-6.
Наші діти з Умані не повинні загинути даремно! Кулеба - працюй, або вкажи, хто заважає (Єрмак мать його), щоб ми знали , кому слід відірвати яйця (у Призидента їх немає)...
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29.04.2023 11:28 Відповісти
У президента їх немає ? Шуткуєш ? Це єдиний лідер нашої країни за всі віка в якого дійсно вони є (яйця) , причому СТАЛЬНІ !!!! Єдинний кто не зрадив , не втік , не продався за власну вигоду, не плів всякі зрадницькі мінські домовленості , не брехав і не бреше своєму алекторату і не дає обіцянок яких не збираєця виконувати , як це робив петро порошенко ))). Дякуйте богу що він нам послав таку людину ! Звісно як що вас є достатньо мізків щоб це зрозуміти !
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29.04.2023 12:27 Відповісти
При владі клептоман і клоун , тільки до вас ще не дійшло 😡
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29.04.2023 13:25 Відповісти
Там матюки між рядків..
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30.04.2023 09:59 Відповісти
Це сарказм чи ти просто **@нутий?
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29.04.2023 17:37 Відповісти
Сарказм, походу
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30.04.2023 09:58 Відповісти
Ні не сарказм. Це зелена хвороба.
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30.04.2023 10:19 Відповісти
Обкурився???
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30.04.2023 16:16 Відповісти
Можна зрозуміти тигра, який убив у джунглях людину,, можна зрозуміти Людину, що вбила лиходія, що увірвався в його будинок,, АЛЕ!!, зрозуміти кацапів,,,тИХ, хто заради забави вбиває Людей,, Діточок!!!,,, зрозуміти неможливо,,, Це - ЗЛО!!! у своїй досконалості,,, -- "Радійте, небеса і ті, що живуть на них! Горе вам, земля і море, тому що до вас зійшов Диявол у сильній люті! і він знає, що в нього залишилося мало часу,,," -- Об'явлення 12-12
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29.04.2023 11:28 Відповісти
Король жахів , вжахнувся коли побачив фото з Умані ,, і назвав те що вчинила паРаша відвертим тероризмом .!!
..
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29.04.2023 12:37 Відповісти
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29.04.2023 18:18 Відповісти
Рятувальну операцію в Умані завершено: 23 загиблих, з яких 6 дітей. - УП.

Катерина Тищенко - субота, 29 квітня 2023, 16:15 😢😢
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30.04.2023 08:23 Відповісти
Поряд із рашистськими фекальними недобитками на лаві підсудних має опинитися і вся злочинна верхушка української держави, яка грабувала армію та країну всі 32 роки і таким чином здійснила свій внесок в ослаблення економічно-військового потенціалу країни: якби рівень нашої армії був би хочаб як турецької - 24.02.22 очевидно не сталося б і не було б цього всього жаху.
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30.04.2023 14:27 Відповісти
 
 