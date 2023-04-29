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Зеленський вірить, що контрнаступ буде успішним, а Крим повернеться під контроль України: Успіх залежить від поставок зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,мощун

Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить в успіх майбутнього контрнаступу ЗСУ, а також в те, що Крим повернеться під контроль України.

Про це він заявив в інтерв'ю фінській державній телерадіокомпанії Yle та іншим північноєвропейським ЗМІ у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зеленський підтвердив Yle, що Україна планує контрнаступ, зазначивши, що, на його думку, він буде успішним у відбитті російських військ та поверненні Кримського півострова під контроль України", - йдеться у матеріалі.

Водночас, за його словами, успіх України залежить від поставок зброї Заходом.

"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість озброєння є вирішальною", - сказав Зеленський.

За його словами, російські війська з кожним днем втрачають мотивацію.

"Вони бояться нас і своїх теж, якщо хочуть відступити", - сказав Зеленський.

Зеленський також попередив про можливість того, що війна триватиме роками чи десятиліттями.

"Іншим країнам зараз вигідніше підтримувати Україну, ніж підвищувати ризик третьої світової війни", - сказав президент.

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Він також зазначив, що поки що неможливо оцінити, чи зміниться політика Фінляндії щодо України з новим урядом.

"Сподіваюся, що співпраця з новим урядом Фінляндії також буде успішною, тому що фінське суспільство підтримує Україну", - сказав Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
"Зеленський вірить''?? Ти б краще ракети робило а не асфальти клало!!! Вірить воно!!!! Полукровка продажна, Фу, ***, мерзота!!!
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29.04.2023 11:32
+27
Ми також віримо, але головна умова - щоб в ОПі не знали про реальний план наступу, це мабуть важливіше за постачання зброї.
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29.04.2023 11:30
+22
Мразота грьобана, вірить воно... Не з твоєю совістю...
Дурника валяло все життя, а тепер від дешевого пафосу аж репається...
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29.04.2023 11:52
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Ми також віримо, але головна умова - щоб в ОПі не знали про реальний план наступу, це мабуть важливіше за постачання зброї.
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29.04.2023 11:30 Відповісти
Єрмак обклав Залужного радниками, як вовка червоними стрічками - ГУР знає навіть похвилинний час перебування генерала у вбиральні Генштабу. Є сумніви? Країною керують Коломойський, Шифер і Єрмак.
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29.04.2023 11:36 Відповісти
з-радниками обклав
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29.04.2023 12:47 Відповісти
коли вже Штати грохнуть того мутного Коломойського? Iм пiв-свiту подякуйе
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29.04.2023 13:42 Відповісти
На фото: Зеленський підбираеє місце для майських шашликів на лівому березі Дніпра!
P.S. Тільки не під Херсоном, а в Гідропарку...
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29.04.2023 11:32 Відповісти
Ага, так візьме і повернеться. До речі, як там ся має мільярд дерев?
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29.04.2023 11:32 Відповісти
- А потім на кожному дереві повісимо москаля!
- А як москалі закінчаться?
- Оголосимо війну Китаю! І продамо їм деревину на майбутні домовини...
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29.04.2023 11:39 Відповісти
якщо не чiпати iснучи дерева, то вони самi повирастають, аби iх не чiпали
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29.04.2023 13:40 Відповісти
"Зеленський вірить''?? Ти б краще ракети робило а не асфальти клало!!! Вірить воно!!!! Полукровка продажна, Фу, ***, мерзота!!!
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29.04.2023 11:32 Відповісти
А почему полукровка? Оно же говорило, что чистый.
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29.04.2023 12:11 Відповісти
то він про те що не знайшли при здачі аналізів
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29.04.2023 12:16 Відповісти
понимаешь в чем вообще проблема , его вера это очередные понты для лохов и его лохтората , забавно в этом всем то , что он не разу не считает себя виновным в гибели десятков тысяч мирных людей , детей, стариков, женщин, он не считает себя виновным в провале оборонных заказов перед войной, он не считает себя виновным в том , что 20% территорий захваченны ******** , он вообще не при делах , виноват в этом всем запад , по его криворожской логике, и запад виноват в том что дает мало вооружений и тд , .............он не виноват в воровстве , схемах, разграблении бюджета , он не виноват в том , что военкомы покупают себе виллы в испаниях ( во время войны ) , ..............возникает справедливый вопрос , если ты не хера не контролируешь ( от слова АБСОЛЮТНО ) , НАХЕР ТЫ ВООБЩЕ НУЖЕН , или может ты кому-то нужен ? ........нормальный человек уже начал бы задавать себе вопросы , но слава , пиар, свет софитов , бабло , не дает мозгу работать , .........вот и имеем , нечего не значащего, безмозгового, падкого на лесть , злопамятного, закомплексованного актеришку на посту президента .
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29.04.2023 15:01 Відповісти
То лише віриш? Президент не впевнений? Не говори такого ніколи.
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29.04.2023 11:32 Відповісти
***. Президент.
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29.04.2023 11:35 Відповісти
Збодрив -- шо иому ше казати .
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29.04.2023 11:35 Відповісти
Я, впевнений. Український народ переможе.
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29.04.2023 11:36 Відповісти
А якщо в віру вдарився? То в Лавру.
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29.04.2023 11:37 Відповісти
А ще він вірить в рожевих поні. ...🤣
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29.04.2023 11:39 Відповісти
А ще я втрачав би сім мільярдів...
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29.04.2023 11:47 Відповісти
"Зеленський також попередив про можливість того, що війна триватиме роками чи десятиліттями" - зате є ядерне роззброєння...
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29.04.2023 11:47 Відповісти
Для нього - вічна війна єдиний шанс триматися при владі і не сісти за держзраду. Бо як тільки війна закінчиться - йому піздець повний.
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29.04.2023 12:13 Відповісти
та нi, пiд заставу вийде, як усi багатi
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29.04.2023 13:38 Відповісти
Не ему одному...
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29.04.2023 14:35 Відповісти
Зеленський вірить...Яка радість.
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29.04.2023 11:52 Відповісти
Мразота грьобана, вірить воно... Не з твоєю совістю...
Дурника валяло все життя, а тепер від дешевого пафосу аж репається...
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29.04.2023 11:52 Відповісти
Зе ще вірить в сир в Гудвайні по 50 гривень за 1 кг
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29.04.2023 11:54 Відповісти
Чим менше знає шмаркля за плани ЗСУ тим краще !
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29.04.2023 11:56 Відповісти
Імпічмент зеленському!! Бо по суті в нас президентом сидить кацапський щур дєрьмак
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29.04.2023 11:57 Відповісти
все зробив ,сктина, щоб здати країну свиногієнам .Ти у пеклі горітимеш.
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29.04.2023 12:05 Відповісти
Ідіотіна зелена! Тебе з твоїми десятиліттями війни світ пошле за руським ваєнним карабльом. Бо терпіти твої понти, скиглення, і сидіння на шиї ніхто не буде! Молися, щоб після пройобів і крадівництва твоєї шобли допомога взагалі була!
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29.04.2023 12:12 Відповісти
Кого, в біса, цікавить у що воно вірить чи не вірить?
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29.04.2023 12:57 Відповісти
********** на пару з ЗЕ вже побачила інші контури України.
Що ЦЕ ????
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29.04.2023 12:58 Відповісти
Спасибо, ******, обнадёжил. Особенно про годы и десятилетия.
Ведь если война закончится, особенно с плохим результатом, тебя подсрачниками погонят на виселицу.
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29.04.2023 13:03 Відповісти
Не важно с каким результатом,просто если закончится и он это знает-вернее они...
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29.04.2023 14:36 Відповісти
А я, слухаючи Лідора **********, думав, що все залежить від асфальту, дорожного російського і білоруського бітума.
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29.04.2023 13:11 Відповісти
Проблеми з поставками зброї то проблеми зеленої влади, яка забов'язана їх будь що вирішити. Звалити вину на Захід не вийде! Недостаток зброї - косяк зелені.
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29.04.2023 13:21 Відповісти
Зеленскому кожен день пишуть про що він вірить. До вторгнення він читав що вірить, расєянє хороші, що війни не буде, будуть шашлики, і олів'є на Новий рік.
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29.04.2023 13:29 Відповісти
триватиме "десятиліттями." - та воно ранiше рвоне, бо кордони зачиненi, North Korea
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29.04.2023 13:35 Відповісти
Чистий піар, може і іде наступ тільки на українскіх патріотів
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29.04.2023 15:56 Відповісти
Піздьож
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29.04.2023 16:14 Відповісти
Та пішов ти в напрямку російського корабля. Тебе Україна не терпітиме ще кілька років, а тим більше десятиліть (зечмо спить і бачить, щоб війна тривала роками і воно було вічним президентом). Хто буде воювати роками???? Левова частка чоловічого населення вже знищена. Іди в перших рядах і покажи як треба контратакувати зелупа.
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29.04.2023 16:24 Відповісти
 
 