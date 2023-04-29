Зеленський вірить, що контрнаступ буде успішним, а Крим повернеться під контроль України: Успіх залежить від поставок зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить в успіх майбутнього контрнаступу ЗСУ, а також в те, що Крим повернеться під контроль України.

Про це він заявив в інтерв'ю фінській державній телерадіокомпанії Yle та іншим північноєвропейським ЗМІ у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зеленський підтвердив Yle, що Україна планує контрнаступ, зазначивши, що, на його думку, він буде успішним у відбитті російських військ та поверненні Кримського півострова під контроль України", - йдеться у матеріалі.

Водночас, за його словами, успіх України залежить від поставок зброї Заходом.

"Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість озброєння є вирішальною", - сказав Зеленський.

За його словами, російські війська з кожним днем втрачають мотивацію.

"Вони бояться нас і своїх теж, якщо хочуть відступити", - сказав Зеленський.

Зеленський також попередив про можливість того, що війна триватиме роками чи десятиліттями.

"Іншим країнам зараз вигідніше підтримувати Україну, ніж підвищувати ризик третьої світової війни", - сказав президент.

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Він також зазначив, що поки що неможливо оцінити, чи зміниться політика Фінляндії щодо України з новим урядом.

"Сподіваюся, що співпраця з новим урядом Фінляндії також буде успішною, тому що фінське суспільство підтримує Україну", - сказав Зеленський.