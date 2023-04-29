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У Псковській області скасували парад на 9 травня. Акція "Безсмертний полк" відбудеться в онлайн-форматі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

парад,день,перемоги,росія

У Псковській області цього року відмовилися від проведення "повноцінних масових традиційних заходів" на 9 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава регіону Михайло Ведерніков.

"Провести цього року повноцінні масові традиційні заходи неможливо з низки причин. Учасники оперативної наради дійшли консолідованого рішення не проводити урочисті паради у звичному форматі", - повідомив Ведерніков.

За його словами, акція "Безсмертний полк" у регіоні відбудеться в онлайн-форматі. Губернатор Псковської області пояснив, що проведення масових заходів допустиме лише в тому форматі та масштабі, за яких "усі учасники гарантовано будуть захищені від будь-яких можливих неприємностей".

Також читайте: В Орловській області РФ відмовились від проведення параду на 9 травня

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
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29.04.2023 13:02
+12
діди без палки образяться
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29.04.2023 13:03
+10
За шо ж діди ваівалі? Псков, 1943рік. Парад власовців.
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29.04.2023 13:07
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29.04.2023 13:02 Відповісти
думаю вуйко Аді за таке порівнння дуже б ся образився ...

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29.04.2023 13:21 Відповісти
діди без палки образяться
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29.04.2023 13:03 Відповісти
Запхають патика в онлайн-режимі.
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29.04.2023 13:21 Відповісти
Скрепожопы! Это какой-то позор! А ну одели на палки фото своих сдохших чмобиков и вперед за гробовыми.
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29.04.2023 13:07 Відповісти
Но !!!!!

"В эту ночь задумают балтийцы

Перейти границу у реки..." 😂
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29.04.2023 17:41 Відповісти
За шо ж діди ваівалі? Псков, 1943рік. Парад власовців.
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29.04.2023 13:07 Відповісти
не тільки - діди ще спільні паради нацистькі проводили у вересні 1939 року та 1-вово мая 1941 року
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29.04.2023 13:13 Відповісти
Зроблю і з них гіфки.
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29.04.2023 13:29 Відповісти
У мене є така гіфка з цього відео.
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29.04.2023 13:52 Відповісти
є хроніка .. сумісного параду в Бресті 1939 року..Вермахта і РККА..кацапів аж розриває від того ..вівсьоврьоті
Кривошеїн і Гудеріан
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29.04.2023 13:17 Відповісти
До речі, Гудеріан на фоні Дніпрогесу, який ЧА підірвала в 41-му і здриснула з міста. 3 дні не було нікого, а потім повернулись. Це мені розповідали люди які потрапили там в окупацію.
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29.04.2023 13:26 Відповісти
не в окупацію, а у визволення від червоної комуно-нацистької окупаційної чуми !!!
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29.04.2023 13:44 Відповісти
Одні окупанти пішли, а другі прийшли.
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29.04.2023 13:53 Відповісти
Не має слів щоб висловити моє ставлення до подібного є тільки це **************************************************** .
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29.04.2023 15:07 Відповісти
Дедушка лаврова

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29.04.2023 13:10 Відповісти
А що - палки закінчились, китайці викупили?
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29.04.2023 13:18 Відповісти
За збір валєжніка - штраф і карна відповідальність.
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29.04.2023 13:23 Відповісти
Та там уже і збирати нічого. Лиса тайга.
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29.04.2023 13:27 Відповісти
В он-лайн режимі це як ? Класти прах дедов перед комп'ютером чи в спеціальних приміщеннях і транслювати по всьому мордору ?
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29.04.2023 13:21 Відповісти
Самое смешное, что нелюдям из кацапии что онлайн, что офлайн плевать на тех дидов. Главное показуха, и ленток колорадских на себя побольше намотать
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29.04.2023 13:45 Відповісти
Диды-онлайн? Эта чтота новае...
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29.04.2023 13:22 Відповісти
як на мене то для України та українців тоді не було жодної "побіди" - одного окупанта - німецький нацизм зміний інший ще більш жорстокий, старий окупант червоний комуно-нацизм !!!



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29.04.2023 13:23 Відповісти
У рашистов сегодня бессмертный полк это 140 миллионов человекоподобных существ,

которых нести никто не будет, даже на фото, они сгорят в аду, освободив мир это от своей вони

и мерзости, будьте вы трижды прокляты, нЕлюди!
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29.04.2023 13:25 Відповісти
Та немає там 140. Щонайбільше - 100 з невеликим гаком. Ця інфа іще на початку 2010-х була. Але й нас не 40. І навіть не 30.
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29.04.2023 17:53 Відповісти
Бо якщо всі принесуть портрети двухсотих москалів зі Пскова - бєзсмєртний полк - перетвориться на бєзсмєртну брігаду чи армію.
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29.04.2023 13:48 Відповісти
Фашисты парад отменили. Кто теперь дидов будет на палку насаживать?
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29.04.2023 13:48 Відповісти
Це кацапи що - злякалися "естонобандерівців"? Кайтселийт" - теж серйозна штука бала!
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29.04.2023 13:57 Відповісти
Псков - погранична область.... із злобною Інгрією 😂
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29.04.2023 17:39 Відповісти
 
 