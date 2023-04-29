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У Псковській області скасували парад на 9 травня. Акція "Безсмертний полк" відбудеться в онлайн-форматі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Псковській області цього року відмовилися від проведення "повноцінних масових традиційних заходів" на 9 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава регіону Михайло Ведерніков.
"Провести цього року повноцінні масові традиційні заходи неможливо з низки причин. Учасники оперативної наради дійшли консолідованого рішення не проводити урочисті паради у звичному форматі", - повідомив Ведерніков.
За його словами, акція "Безсмертний полк" у регіоні відбудеться в онлайн-форматі. Губернатор Псковської області пояснив, що проведення масових заходів допустиме лише в тому форматі та масштабі, за яких "усі учасники гарантовано будуть захищені від будь-яких можливих неприємностей".
Топ коментарі
+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.04.2023 13:02
+12 Danilo Kosmina aebc59ec
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+10 5 копійок
показати весь коментар29.04.2023 13:07
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"В эту ночь задумают балтийцы
Перейти границу у реки..." 😂
Кривошеїн і Гудеріан
которых нести никто не будет, даже на фото, они сгорят в аду, освободив мир это от своей вони
и мерзости, будьте вы трижды прокляты, нЕлюди!