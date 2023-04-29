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ВМС (1179) Чорноморський флот РФ (500) Чорне море (1350)

У Чорному морі перебувають 12 російських кораблів, зокрема 1 ракетоносій із 8 "Калібрами", - ВМС України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,рф

Станом на 29 квітня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 1 російський ракетоносій із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗС України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 4 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 13 російських кораблів, зокрема 3 ракетоносії, - ВМС

Автор: Наталя Джума
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Сколько жирных целей! Глаза у операторов Байрактаров разбегаются.
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29.04.2023 13:26 Відповісти
Надеюсь капитаны этих посудин зазубрили вопли "Где авиация, по нам ..уярят!!!"?
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29.04.2023 13:30 Відповісти
А що там Данілов «розповідав» про «сюрпризи»для флоту? Чи ще не час?
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29.04.2023 13:33 Відповісти
Ну данилов уже давно только трепом и занят)
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29.04.2023 13:41 Відповісти
nfta para tyh bezpilotnyh lodok bahnula v Krymski pirsy
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29.04.2023 14:37 Відповісти
І тут на світанку на рубку управління падає невеличкий беспілотник камікадзе...
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29.04.2023 13:56 Відповісти
Треба їх дістати.
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29.04.2023 17:18 Відповісти
 
 