До українського університету можна вступити із закордонним атестатом. У Міносвіти пояснили, як
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Українські вступники зможуть зробити це і з закордонним документом про освіту. Потім його треба буде протягом року визнати в Україні.
Про це заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Реєструватися на НМТ можна з будь-яким набором документів, тобто це може бути і паспорт, і навіть ідентифікаційний код - це для тих осіб зроблено, які на тимчасово окупованих територіях або у яких, можливо, документи втрачено", - зазначив посадовець.
Він додав, що у разі вступу до вишу з закордонним атестатом, документ потрібно буде визнати в України впродовж року.
"Якщо випускник закінчив школу, наприклад, у Польщі, у нього є польський документ про освіту, то після вступу до закладу вищої освіти України протягом одного року можна подати на визнання до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" свій атестат про повну загальну середню освіту, його визнати - і жодних проблем не буде", - пояснив Вітренко.
Заступник міністра освіти також зазначив, що на НМТ вже зареєструвалися 243 тисячі абітурієнтів, з них 220 тисяч планують проходити тестування в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Вступити в українсткий виш то те саме що в лайно.
Ті що три роки тому вступали до вишів жодного разу не були у тих вишах, а вже випуск.
Через місяць дочка закінчує 11й клас. І прощається з країною-шапіто назавжди. Документи готові, вуз і спеціальність обрана, 500зл за документи заплачені.
Рівень освіти в Україні завжди був низький
Голосував за клоуна, тепер скаржишся на шапіто і тікаєш з країни яку власним вибором довів до такого стану.
А тими відзнаками можна дупу витерти хоч в Україні хоч в Польщі.
А то вже скоро від тих індусячих обличчччь в медицині скоро буде комусь зле. Вони дохтури? Звичайно! Вони ж навчалися в Українському медицинскому універі!)))
Я такого дохтура не хочу. Я взагалі не хочу їх у нас бачити в Україні!
Нам ТРЕБА ВЧИТИ ТІЛЬКИ СВОЇХ ДІТЕЙ, УКРАЇНСЬКИХ! Гарно вчити! Щоб Нобелівськими лауреатами вони ставали! Щоб були надрозумнішими, а не купляли собі дипломи в розстрочку кожні пвіроку. А потім підуть у кіоск ковбасою торгувати?
А коли вивчемо своїх, тоді будемо, як у Швейцарії, приймати усіх підряд, щоб лекції безкоштовно слухали))