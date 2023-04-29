До українського університету можна вступити із закордонним атестатом. У Міносвіти пояснили, як

Українські вступники зможуть зробити це і з закордонним документом про освіту. Потім його треба буде протягом року визнати в Україні.

Про це заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Реєструватися на НМТ можна з будь-яким набором документів, тобто це може бути і паспорт, і навіть ідентифікаційний код - це для тих осіб зроблено, які на тимчасово окупованих територіях або у яких, можливо, документи втрачено", - зазначив посадовець.

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Він додав, що у разі вступу до вишу з закордонним атестатом, документ потрібно буде визнати в України впродовж року.

"Якщо випускник закінчив школу, наприклад, у Польщі, у нього є польський документ про освіту, то після вступу до закладу вищої освіти України протягом одного року можна подати на визнання до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" свій атестат про повну загальну середню освіту, його визнати - і жодних проблем не буде", - пояснив Вітренко.

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Заступник міністра освіти також зазначив, що на НМТ вже зареєструвалися 243 тисячі абітурієнтів, з них 220 тисяч планують проходити тестування в Україні.