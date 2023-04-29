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До українського університету можна вступити із закордонним атестатом. У Міносвіти пояснили, як

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

студент,студенти

Українські вступники зможуть зробити це і з закордонним документом про освіту. Потім його треба буде протягом року визнати в Україні.

Про це заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Реєструватися на НМТ можна з будь-яким набором документів, тобто це може бути і паспорт, і навіть ідентифікаційний код - це для тих осіб зроблено, які на тимчасово окупованих територіях або у яких, можливо, документи втрачено", - зазначив посадовець.

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Він додав, що у разі вступу до вишу з закордонним атестатом, документ потрібно буде визнати в України впродовж року.

"Якщо випускник закінчив школу, наприклад, у Польщі, у нього є польський документ про освіту, то після вступу до закладу вищої освіти України протягом одного року можна подати на визнання до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" свій атестат про повну загальну середню освіту, його визнати - і жодних проблем не буде", - пояснив Вітренко.

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Заступник міністра освіти також зазначив, що на НМТ вже зареєструвалися 243 тисячі абітурієнтів, з них 220 тисяч планують проходити тестування в Україні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
В Україні освіти не має, вступати промто нема куди.
Вступити в українсткий виш то те саме що в лайно.
Ті що три роки тому вступали до вишів жодного разу не були у тих вишах, а вже випуск.
Через місяць дочка закінчує 11й клас. І прощається з країною-шапіто назавжди. Документи готові, вуз і спеціальність обрана, 500зл за документи заплачені.
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29.04.2023 14:24
+4
Що тут не зрозуміло?

Голосував за клоуна, тепер скаржишся на шапіто і тікаєш з країни яку власним вибором довів до такого стану.
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29.04.2023 15:34
+3
Поступати в Україні? Щоб потім якийсь ректор-феодал Луцький студентів за бидло мав?
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29.04.2023 14:36
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У меня питання,це знущання? З охвордорского университета и зразу в украинский,а знания будет министр Ткаченко давать? Замечательно.Вы уже видите толпу абитуриентов? Нет? А в биноколь,теж нет? А чого?
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29.04.2023 14:21 Відповісти
Ηαχ τρεба ! Щоб якись плагіатор на кштальт Шкарлета викладав ? Краще в Сорбону !
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29.04.2023 14:22 Відповісти
В Україні освіти не має, вступати промто нема куди.
Вступити в українсткий виш то те саме що в лайно.
Ті що три роки тому вступали до вишів жодного разу не були у тих вишах, а вже випуск.
Через місяць дочка закінчує 11й клас. І прощається з країною-шапіто назавжди. Документи готові, вуз і спеціальність обрана, 500зл за документи заплачені.
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29.04.2023 14:24 Відповісти
Наголосували по прікрлу?
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29.04.2023 14:43 Відповісти
Не зовсім зрозуміла суть твого питання, до мене чи це взагалі?
Рівень освіти в Україні завжди був низький
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29.04.2023 15:13 Відповісти
Що тут не зрозуміло?

Голосував за клоуна, тепер скаржишся на шапіто і тікаєш з країни яку власним вибором довів до такого стану.
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29.04.2023 15:34 Відповісти
Пнх ідіот
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29.04.2023 22:49 Відповісти
моя племінниця закінчила з відзнакою київську школу у минулому році, поїхала навчатися у варшаву міжнародним відносинам. Рік навчання + оренда житла+ проживання = 10 тис ойро за навчальний рік. При цьому дуже не задоволена абсолютно усім. Зараз планують або переводитися у Шеву чи Могилянку - так сильно дешевше буде або у Німеччину переводитися.
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29.04.2023 16:40 Відповісти
Так-так тут таких які усім незадоволені понаїхало чимало. Ніхто не тримає.
А тими відзнаками можна дупу витерти хоч в Україні хоч в Польщі.
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29.04.2023 22:52 Відповісти
Опудало, ти вище писало, яке офігєнне навчання у твоїх сраних ляхів. А по факту виявився пшик.
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30.04.2023 06:23 Відповісти
польська освіта крута тільки для такого неграмотного бидла як ти.
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30.04.2023 06:25 Відповісти
Випусники топових українських вузів працюють у топових світових компанія на Заході. От тільки освіта в Україні сильно дешевше, а ніж у ляхів.
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30.04.2023 06:28 Відповісти
Це в університет майбутнього ім. Вовочки Оманського?
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29.04.2023 14:27 Відповісти
Поступати в Україні? Щоб потім якийсь ректор-феодал Луцький студентів за бидло мав?
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29.04.2023 14:36 Відповісти
Що за манера навчати КОГОСЬ? Вчить СВОЇХ українських дітей!
А то вже скоро від тих індусячих обличчччь в медицині скоро буде комусь зле. Вони дохтури? Звичайно! Вони ж навчалися в Українському медицинскому універі!)))
Я такого дохтура не хочу. Я взагалі не хочу їх у нас бачити в Україні!
Нам ТРЕБА ВЧИТИ ТІЛЬКИ СВОЇХ ДІТЕЙ, УКРАЇНСЬКИХ! Гарно вчити! Щоб Нобелівськими лауреатами вони ставали! Щоб були надрозумнішими, а не купляли собі дипломи в розстрочку кожні пвіроку. А потім підуть у кіоск ковбасою торгувати?
А коли вивчемо своїх, тоді будемо, як у Швейцарії, приймати усіх підряд, щоб лекції безкоштовно слухали))
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29.04.2023 15:12 Відповісти
маючи диплом про освіту від Польщі...... а нахера вертатися такій дитині? Ну якщо ії батьки ненавидять їі , та бажать паганого життя, то да, хай вертається!
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29.04.2023 15:45 Відповісти
У мене півсотні знайомих, які з дипломами нормальних вузів України (Шева, Могилянка, КПІ, Львівська політехніка) влаштувалися у топові компані у США, Канаді, Британії, Австрії, Німеччини.
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29.04.2023 16:42 Відповісти
Кацапський клоун, у тебе руки зі сраки виросли і не можеш комент написати українською?
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29.04.2023 16:43 Відповісти
Узеленськи в своєї брехні зовсім межі не знають !
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29.04.2023 16:08 Відповісти
 
 