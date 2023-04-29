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Новини ЕкономікаЗа кордоном
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заборона (954) зерно (1225) імпорт (328) Польща (5136)

Заборона аграрного експорту з України, ухвалена Єврокомісією, запрацює з 2 травня, - RMF24

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

зерно

Польща має до 2 травня скасувати заборону на ввезення з України кількох десятків харчових продуктів, щоб замінити її рішенням ЄС щодо ембарго на чотири продукти.

Про це з посиланням на свої джерела в Брюсселі повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі домовленості між п'ятьма країнами та Європейською комісією", - йдеться у публікації.

Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що вони скасують національні заходи якнайшвидше. Зараз Єврокомісія чекає на конкретні рішення з цього приводу. Суть у тому, щоб уникнути паралельного застосування заборон, повідомляє RMF24.

Читайте: Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції, - Домбровскіс

За даними видання, олія та інші сільськогосподарські товари підлягатимуть дослідженню, і у разі виявлення проблем на ринку можуть бути введені тарифи.

Фермери з п'яти країн також отримають підтримку у розмірі 100 млн євро, з яких польські фермери - майже 40 млн євро.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Вибач, але ніхто на Польшу молитися вже не буде. Вже молилися на москалів 70 років, до цього це призвело? Наївні українці попали нарешті у реальний світ, де кожен "добрий сусід" сам за себе ,і кожен тільки про свої інтереси дбає. Так що дружба, дружбой, за допомогу дуже дякуємо. Але ніхто не дозволить заради польских фермерів знищувати українських фермерів. Хай Єврокоміся розрулює. Це твоє особисте право підтримувати поляків, у тебе польский прапор на авці. А у мене український прапор, у мене українські інтереси)
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29.04.2023 14:56
+6
Ви себе спасіть спочатку, якби не ці "зажерливі мудаки" які допомагають "мудрому наріду" ви вжеб в Сибіру ліс валили, або з голоду мерли як в 30х роках.
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29.04.2023 14:39
+5
"Виборці зеленого" - це аграрії укранці, які під обстрілами і на замінованих полях працюють?! Браття...
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29.04.2023 14:42
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несмотря на мировой рост цен на пшеницу и продовольственные риски для целого ряда стран, половина украинского зерна, с таким трудом вывозимого из страны, экспортируется с невероятным дисконтом в 40%. Пока Украина, которая очень нуждается в деньгах на борьбу и существование, ищет деньги везде, где только можно, находятся те, кто ее обкрадывает, как и те, кто предпочитает этих краж не замечать. Компании, которые, пользуясь ситуацией, задешево вывозят наше зерно, недоплатят здесь налоги, возвратят стране минимум валютной выручки да еще и нормально заработают - продадут зерно себе же, а потом уже по нормальным рыночным ценам - конечным покупателям.

https://zn.ua/ariculture/kak-poluchilos-chto-u-nas-samaja-deshevaja-pshenitsa-v-mire.html
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29.04.2023 14:46 Відповісти
почему фермер,который вырастил зерно не может продать его сам за рубеж ?
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29.04.2023 15:01 Відповісти
Коли один трейлер скупив у фермерів за безцінь та замість транзиту через Європу продавав за нал в середині країни в двічі дешевше. Ганьба
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29.04.2023 14:56 Відповісти
Вот, и тут подходим к основному ,зерну, а фермеры могут на прямую торговать с западом или с любыми партнёрами, а не продавать государству? Или созданы такие условия ,что фермер только государству может продать зерно,а государство уже находит продукции потребителей?
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29.04.2023 14:59 Відповісти
Україна не в Євросоюзі! І мабуть ще довго не буде.
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29.04.2023 15:50 Відповісти
Куди отим мужикам в євросоюз?
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29.04.2023 22:56 Відповісти
Польські продукти - у ду..
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29.04.2023 14:28 Відповісти
...а якщо раптом у цих друзів, реально друзів, - неврожай чи ще шо?... - може дуже невдОбно получитися
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29.04.2023 14:29 Відповісти
Проблема насправді дуже глибока і серйозна, двома словами не описати.
Наприклад в минулому році в Польщі очікували що буде 7млн т. зерна на експорт, а виросло 10млнт., а порти здатні відвантажувати в місяць тільки 750тист
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29.04.2023 14:36 Відповісти
Впринципі очікувано. Ніхто не дозволить Україні обвалити агросектор і призвести до закриття власних фермерів. Ці сектори економіки будувались десятиліттями і ніхто не допустить їх знищення через виьорців зеленого.
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29.04.2023 14:34 Відповісти
Не виборці зеленого, а українці. Я його не вибирав, і завжди був проти зеленої єрмачні. Але в цьому питанні поляки неправі. Ще до віійни Польша залюбки купляла українське сухе молоко, яєчний порошок, цукор, курку, олію, тощо. А зараз що, не смачне стало? Це трохи виглядає ,як ніж у спину. Бо зараз в Україні таки часи, що нам кожна копійка потрібна, як ніколи. І чому тоді в українських магазинах валом польскої молочки, польского сиру, овочів ,консерв? Може це теж обвалює українських фермерів, га?
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29.04.2023 14:40 Відповісти
Ви не розбираєтесь в проблемі, так само смачно, так само купують. От тільки поставки виросли на 900%.
Ще раз повторю, проблема дуже серйозна для європи. Наприклад українці намахували Польщу тим що поставляли споживче зерно під виглядом технічного за пів ціни.
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29.04.2023 14:43 Відповісти
Це не тільки наші проблеми. Вибачайте. Нам Єврокомісія обіцяла зняти всі квоти і мита? Обіцяла. Польша обіцяла стати найбільшим хабом українського зерна у Європі? Обіцяла. Не впоралися, поляки обісралися, обіцянки- ціцянки. Чого Україна повинна страждати?
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29.04.2023 14:48 Відповісти
Я скопіюю свою відповідь вище
Проблема насправді дуже глибока і серйозна, двома словами не описати.
Наприклад в минулому році в Польщі очікували що буде 7млн т. зерна на експорт, а виросло 10млнт., а порти здатні відвантажувати в місяць тільки 750тист
Хабом не стала по причині того що США не побудувало обіцяних 2 зернових термінали.
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29.04.2023 14:51 Відповісти
І ще, Поляки впоралися, в Польщі все добре. В Україні 30 років вибирають ублюдків до влади, тут 30років ПІС. Ви навіть не уявляєте яка різниця між Польщею і Україною в плані розвитку.
В так Поляки будуть впершу чергу думати за свю країну.
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29.04.2023 14:53 Відповісти
Так добре, що польські фермери не в змозі конкурувати з українськими і живуть на подачки ЄС?
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29.04.2023 16:37 Відповісти
Більше казкі слухайте.
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29.04.2023 22:55 Відповісти
вы в своей с*ной польше хоть транспорт порядок приведите, а потом чешите сказки, с чем вы там впоралися. Сколько ездили, ничто и никогда никуда не пришло вовремя.
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30.04.2023 03:10 Відповісти
"Виборці зеленого" - це аграрії укранці, які під обстрілами і на замінованих полях працюють?! Браття...
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29.04.2023 14:42 Відповісти
І що тепер? Розвалити агросектор в європі бо вам клоун війну пообіцяв закінчити за 2-3тижні?
Нагадаю.
3 з 4 цих фермерів бігли на вибори і обрали Єрмака президентом!
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29.04.2023 14:45 Відповісти
Що ж це за агросектор такий, який українська пшениця завалила за якихось пару місяців і тепер треба 40 мільйонів євро, щоб він остаточно не здох? І чого тут клоун з єрмаком? Вони винні в тому, що європейський агросектор на ладан дихає і без подачок взагалі нежиттєздатний?
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29.04.2023 16:42 Відповісти
Я вже замахався кожному окремо пояснювати. Читайте інші коменти і будете знати
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29.04.2023 22:54 Відповісти
Це раби Веревського і Бахматюка працюють у полях.
І ще не факт, що українські аграрні барони купують своїми офшорними компаніями у своїх українських компаній з дисконтом у 40%, щоб виручка осіда на Кіпрі або в Лондоні.
Аграрії українські продають продукцію кучками біля станцій метро, ховаючисб від поліції...
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29.04.2023 15:54 Відповісти
Навіть з урахуванням дисконту трейдерів агросектор України приносить великі гроші.
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29.04.2023 16:50 Відповісти
Вони за це вперто голосували десятками років.
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29.04.2023 18:31 Відповісти
От якби Бог перемістив Кацапію у середину Європи! Зажерливі мудаки, сторіччами їх від Сходу спасали...
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29.04.2023 14:36 Відповісти
Ви себе спасіть спочатку, якби не ці "зажерливі мудаки" які допомагають "мудрому наріду" ви вжеб в Сибіру ліс валили, або з голоду мерли як в 30х роках.
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29.04.2023 14:39 Відповісти
А ти типовий українській ідіот на емоціях який думає дупою а не головою.
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29.04.2023 14:47 Відповісти
Я дійсноо український, і живу в Україні.! А час покаже - хто з нас хто...
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29.04.2023 14:51 Відповісти
Мені і так зрозуміло, а ідіотам завжди треба час.
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29.04.2023 14:54 Відповісти
Вибач, але ніхто на Польшу молитися вже не буде. Вже молилися на москалів 70 років, до цього це призвело? Наївні українці попали нарешті у реальний світ, де кожен "добрий сусід" сам за себе ,і кожен тільки про свої інтереси дбає. Так що дружба, дружбой, за допомогу дуже дякуємо. Але ніхто не дозволить заради польских фермерів знищувати українських фермерів. Хай Єврокоміся розрулює. Це твоє особисте право підтримувати поляків, у тебе польский прапор на авці. А у мене український прапор, у мене українські інтереси)
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29.04.2023 14:56 Відповісти
Комісія вже розрулила, читайте новину.
Моліться зеленському, Польщі молитись не треба, ви ж самий мудрийнарід!
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29.04.2023 14:59 Відповісти
Срав я на зеленського. Але українців у обиду не дамо. Якщо треба і поляків на місто поставимо.
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29.04.2023 15:01 Відповісти
Може й так, але керує цим зеленський і судячи з усього він срав на вас.
Ви краще в своїй країні наведіть порядок перед тим як когось ставити на місце.
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29.04.2023 15:04 Відповісти
Одне питання, можна? Хтось дасть компенсацію українським фермерам, як дали польским? Ніхто. Ми не в равних умовах. До того ж Україна -це аграрна наддержава регіонального рівня. Ми вирощуємо агропродукції в 5-7 разів більше ,чим нам потрібно. Україна ще обеспечує їжею 350-400 мільонів людей. Отже це проблема світового рівня. Зерновий коридор не дасть збрехати. А якщо це проблема світового масштабу, то і всередині країни цю проблему аж ніяк не вирішить. Тому терпить, будемо з вами бодатися за квоти і мита
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29.04.2023 15:11 Відповісти
Я ж писав вище, питання дуже складне і багатогранне.
Наведу ще два приклади щодо польського зерна.
Попередній міністр агрополітики, в минулому році спонукав польських фермерів терміново закупатися мін. добривами бо ціни будуть рости, а ціни навпаки впали і впали досить суттєво. Потім він рекомендував не продавати зерно бо ціна буде вищою, а ціна впала, а поиім ще раз впала вже через зерно з України.
До того ж українці шахрайськими схемами поставляли споживче зерно як технічне яке в пів вартості.
На фоні цих проблем, а це мала частинка тільки, що я написав
Польські фермери оказалися в критичному становищі.
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29.04.2023 15:20 Відповісти
І хто тут винен? Польські фермери, які живуть не власним розумом, а спонуканнями якихось міністрів? Чи той польський міністр агрополітики, який виявився ще тупішим, ніж наші?
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29.04.2023 16:46 Відповісти
польські фермери соснули хєра із-за своєї жадібності. А така як вони є дуже великою електоральною базою, то польська влада виконує всі їхні барижні забаганки.
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29.04.2023 16:53 Відповісти
Соснуть хєра як раз українські фермери
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29.04.2023 22:58 Відповісти
соснешь х*ра как раз ты. Потому что с*ться в такую конченую страну как польша - это совсем немного ума надо иметь.
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30.04.2023 03:18 Відповісти
Польські фермери - це збитковий для ЄС проект. Тому якщо їм перестануть платити дотації, то вони перестануть існувати як клас.
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30.04.2023 06:32 Відповісти
Ти паче, що ми потребуємо те, що нам по закону положено. Україна має ассоціацію з ЄС і кандидат на вступ до ЄС. І нам пообіцяли у Брюсселі зняти всі мита і квоти, тому це не демпінг.
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29.04.2023 15:14 Відповісти
Скопіюю мою відповідь ще й вам
Проблема насправді дуже глибока і серйозна, двома словами не описати.
Наприклад в минулому році в Польщі очікували що буде 7млн т. зерна на експорт, а виросло 10млнт., а порти здатні відвантажувати в місяць тільки 750тист.

Можна довго розповідати про закони, але потужностей в Польщі просто не має щоб відвантажувати стільки зерна.
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29.04.2023 15:23 Відповісти
У Польши был год, чтобы выстроить инфраструктуру. Или самостоятельно или с помощью ЕС. Если не справились - это ваши проблемы, а не Украины.
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29.04.2023 15:24 Відповісти
Не сери своїм кацапським нарєчієм під моїми постами гидота
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29.04.2023 15:26 Відповісти
мимимимимими, только не плач
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29.04.2023 15:27 Відповісти
Як у калюжу перднув
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29.04.2023 15:28 Відповісти
Вам виднее кто как пердит.
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29.04.2023 15:30 Відповісти
Зерно то хер би з ним, негри в Африці скуплять. Я більше за продукти переживаю. Наприклад Польска молочка дешевша за українську у українських магазинах ,це нормально? А коли українці свою молочку поставляють у Польшу, то страждають польскі фермери ,це як так?
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29.04.2023 16:53 Відповісти
Из Bloomberg: According to Zelenskiy's deputy chief of staff, on the ban on Ukrainian farm products, Poland had "the toughest position and didn't show any readiness for compromise (...) Poland's arguments were changing all the time, while their demands were growing."

Заблокируете польскую молочку, они затянут с поставками крабов, или ремонтом Леопардов, или поставками патронов или снарядов, или еще чего. Польша - член ЕС и старается замкнуть все общение, экономическое и торговое движение между Украиной и ЕС на себе. Она найдет как надавить. Украина становится зависимой от одной единственной страны.
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29.04.2023 19:14 Відповісти
Я еще лет 10 назад говорил. Если вспомнить всю историю Украины, то мы с поляками воевали не меньше ,чем с россией, а может и больше. Просто шляхта более благородная и великодушная, чем московские опричники, но тем не менее. Но. Если этого бояться, что "они затянут с поставками крабов, или ремонтом Леопардов, или поставками патронов или снарядов,"- то так и случится. Нельзя показывать страх и зависимость ни в коем случае.
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29.04.2023 20:27 Відповісти
О Чехии в данном кризисе и о "старых" странах ЕС в 2004 году, когда в ЕС принял 10 новых членов, в том числе Польшу.

Financial Times: "Czech deputy agriculture minister Miroslav Skřivánek accused the countries of shutting the door on a neighbour in need. "We as Czechs believe bans are not a good solution," he said at a conference in Poland.
Recalling the accession of 10 mostly former Communist countries to the EU in 2004, he added: "The old member states were not afraid to let us on to their markets: now somebody is coming and knocking at our door and needing help." Ukraine has applied to become a member of the EU and member states last year granted it official candidate status - a project spearheaded by Poland."

https://www.ft.com/content/1cb2a296-8103-4***-aed9-14697af1ecd4
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30.04.2023 02:18 Відповісти
Вот такие, добрые соседи. Сами позвали в ЕС, сами теперь рога включают
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30.04.2023 11:38 Відповісти
Українське молоко це порошкові помиї. Його можна поставляти тількі на смітник
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29.04.2023 22:59 Відповісти
по моему это вас на мусорке нашли. Слава Богу, на польской
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30.04.2023 03:20 Відповісти
польська повія, а чому тоді українське молоко експортується у польщу?
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30.04.2023 06:34 Відповісти
Пішов ***** хохляцька тварюка
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30.04.2023 20:39 Відповісти
Даремно Юрію Ви опонуєте людям, що краще вас розбираються в експорті зернових. Закупівельні ціни всередині України опустилися в доларах досить низько. Причини: відсутність коридору через війну, високий урожай на неокупованих територіях, абсолютнанесппроможність влади контролювати ситуацію. Хоча можливо їм саме це і влаштовує. Може чули: був такий собі держрезерв, що закупляв лишнє зерно у виробників на випадок катастроф чи високої ціни на ринку. але, як Ви розумєте, у влади навіть і думки не появилося виділитти щось із бюджету не на дороги, а на поповнення тих запасів. А виробнику треба продавати, бо ось через три-чотири місяці буде вже новий урожай. От і продають значно дешевше від світових цін. А трейдерам вигідно впхати аби куди той об'єм. Це ніяка не конкуренція з західними країнами. Там із великих доходів платяться великі податки, а у нас агробарони купляють яхти.
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29.04.2023 17:12 Відповісти
Так що, тепер треба раком ставать перед панами?
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29.04.2023 17:21 Відповісти
Вот они друзі, брати, цивілізований світ і ринкова економіка.

Санкции против Рашки хрен знает сколько принимаются, миллионов пакетов, до сих пор нет никакого эмбарго. А тут раз-два и запретили. Знайте своё место.
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29.04.2023 14:41 Відповісти
Нужно просто не ездить Ляля и ордена получать Зе, а отстаивать интересы своей страны.
Ничего удивительного, главное видосики....
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29.04.2023 14:55 Відповісти
И как огромное министерство аграрной политики и продовольствия Украины, исполнительная власть, со своими департаментами ( особенно департаментом цифрового развития)и "раздутым "всем аппаратом отреагирует? Оч интересно. Щеки надует, как всегда. Еще один департамент создаст?
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29.04.2023 14:48 Відповісти
То ви ніц не второпали: друзі-поляки і іже з ними рятують українців від голодної смерті)
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29.04.2023 14:50 Відповісти
А вы серьезно думали, что Евросоюз это только пряники?! Это первая ласточка тех реалий, которые ожидают Украину (и в первую очередь аграрный сектор) после того как мы официально вступим в ЕС. Нас ожидает жесткое квотирование, в первую очередь это коснется агропродукции, металлопродукции и химии. Спросите у прибалтийских фермеров, на сколько им пришлось урезать объемы производства своей продукции.
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29.04.2023 15:00 Відповісти
Досить годувати нахлєбніков з євросоюзу!
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29.04.2023 15:09 Відповісти
Ох дограєтесь)) Якщо Україна дійсно не буде постачати нічого, ще і ваші продукти заборонимо в себе. Що тоді заспіваєте. ? Фермери будуть раді.
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29.04.2023 15:17 Відповісти
Не позортеся з такіми висновками.
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29.04.2023 15:25 Відповісти
Поки позоришся ти, вигорожуючи збиткове польське сільське господарство
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30.04.2023 06:35 Відповісти
Якщо людина померла, це надовго. Якщо вона ідіот, це назавжди.
То про тебе.
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30.04.2023 20:38 Відповісти
Вот с себя и начните. С момента своего вступления в 2004 году Польша получает из ЕС-бюжета больше чем выплачивает в него. В 2022 она получила на 12 млрд евро больше чем заплатила. Вы самые настоящие нахлебники всего ЕС. Когда выходите из ЕС?
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29.04.2023 15:20 Відповісти
Зате амбіції...
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29.04.2023 16:48 Відповісти
особо бесят наши придурки, которые без году неделя поляки, но с умным видом поучает сс*ло, как нам жить правильно
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30.04.2023 03:21 Відповісти
А як же асоціація з ЄС?
Для чого майданили?
Щоб нас у Європі забороняли, а ми їх заборонити не можемо!
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29.04.2023 15:14 Відповісти
Таки Хам не дарма ручку зламав...
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29.04.2023 16:50 Відповісти
Хороши друзья. Это называется санкции против Украины.
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29.04.2023 15:30 Відповісти
Это называется "Государство государству - друг, товарищ и корм".
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29.04.2023 15:36 Відповісти
Как моя бабушка говорила- друг мой, а хлеб ешь свой)
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29.04.2023 16:57 Відповісти
Якщо польща забороняє наші товари, то чому Україна не робить аналогічно, наприклад з молочкою, яка є повністю дотаційною із євробюджету
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29.04.2023 17:05 Відповісти
Не маємо права. Асоціація.
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30.04.2023 12:03 Відповісти
 
 