Заборона аграрного експорту з України, ухвалена Єврокомісією, запрацює з 2 травня, - RMF24
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Польща має до 2 травня скасувати заборону на ввезення з України кількох десятків харчових продуктів, щоб замінити її рішенням ЄС щодо ембарго на чотири продукти.
Про це з посиланням на свої джерела в Брюсселі повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.
"Такі домовленості між п'ятьма країнами та Європейською комісією", - йдеться у публікації.
Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що вони скасують національні заходи якнайшвидше. Зараз Єврокомісія чекає на конкретні рішення з цього приводу. Суть у тому, щоб уникнути паралельного застосування заборон, повідомляє RMF24.
За даними видання, олія та інші сільськогосподарські товари підлягатимуть дослідженню, і у разі виявлення проблем на ринку можуть бути введені тарифи.
Фермери з п'яти країн також отримають підтримку у розмірі 100 млн євро, з яких польські фермери - майже 40 млн євро.
Будь ласка, зачекайте...
https://zn.ua/ariculture/kak-poluchilos-chto-u-nas-samaja-deshevaja-pshenitsa-v-mire.html
Наприклад в минулому році в Польщі очікували що буде 7млн т. зерна на експорт, а виросло 10млнт., а порти здатні відвантажувати в місяць тільки 750тист
Ще раз повторю, проблема дуже серйозна для європи. Наприклад українці намахували Польщу тим що поставляли споживче зерно під виглядом технічного за пів ціни.
Проблема насправді дуже глибока і серйозна, двома словами не описати.
Наприклад в минулому році в Польщі очікували що буде 7млн т. зерна на експорт, а виросло 10млнт., а порти здатні відвантажувати в місяць тільки 750тист
Хабом не стала по причині того що США не побудувало обіцяних 2 зернових термінали.
В так Поляки будуть впершу чергу думати за свю країну.
Нагадаю.
3 з 4 цих фермерів бігли на вибори і обрали Єрмака президентом!
І ще не факт, що українські аграрні барони купують своїми офшорними компаніями у своїх українських компаній з дисконтом у 40%, щоб виручка осіда на Кіпрі або в Лондоні.
Аграрії українські продають продукцію кучками біля станцій метро, ховаючисб від поліції...
Моліться зеленському, Польщі молитись не треба, ви ж самий мудрийнарід!
Ви краще в своїй країні наведіть порядок перед тим як когось ставити на місце.
Наведу ще два приклади щодо польського зерна.
Попередній міністр агрополітики, в минулому році спонукав польських фермерів терміново закупатися мін. добривами бо ціни будуть рости, а ціни навпаки впали і впали досить суттєво. Потім він рекомендував не продавати зерно бо ціна буде вищою, а ціна впала, а поиім ще раз впала вже через зерно з України.
До того ж українці шахрайськими схемами поставляли споживче зерно як технічне яке в пів вартості.
На фоні цих проблем, а це мала частинка тільки, що я написав
Польські фермери оказалися в критичному становищі.
Проблема насправді дуже глибока і серйозна, двома словами не описати.
Наприклад в минулому році в Польщі очікували що буде 7млн т. зерна на експорт, а виросло 10млнт., а порти здатні відвантажувати в місяць тільки 750тист.
Можна довго розповідати про закони, але потужностей в Польщі просто не має щоб відвантажувати стільки зерна.
Заблокируете польскую молочку, они затянут с поставками крабов, или ремонтом Леопардов, или поставками патронов или снарядов, или еще чего. Польша - член ЕС и старается замкнуть все общение, экономическое и торговое движение между Украиной и ЕС на себе. Она найдет как надавить. Украина становится зависимой от одной единственной страны.
Financial Times: "Czech deputy agriculture minister Miroslav Skřivánek accused the countries of shutting the door on a neighbour in need. "We as Czechs believe bans are not a good solution," he said at a conference in Poland.
Recalling the accession of 10 mostly former Communist countries to the EU in 2004, he added: "The old member states were not afraid to let us on to their markets: now somebody is coming and knocking at our door and needing help." Ukraine has applied to become a member of the EU and member states last year granted it official candidate status - a project spearheaded by Poland."
https://www.ft.com/content/1cb2a296-8103-4***-aed9-14697af1ecd4
Санкции против Рашки хрен знает сколько принимаются, миллионов пакетов, до сих пор нет никакого эмбарго. А тут раз-два и запретили. Знайте своё место.
Ничего удивительного, главное видосики....
То про тебе.
Для чого майданили?
Щоб нас у Європі забороняли, а ми їх заборонити не можемо!