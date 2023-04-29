Росіяни втікатимуть із Криму, коли наші Сили оборони підійдуть до першого села, - Зеленський
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Росіяни почнуть бігти з Криму, коли Збройні сили України підійдуть до першого села півострова. Цивільні допоможуть нашим воїнам.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Чи деокупуємо ми Крим? Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Він (Володимир Путін, російський диктатор. - Ред.) десять років промивав людям мозок. Коли підійдемо до адміністративного кордону з Кримом, ви побачите, як росіяни будуть бігти. Вони зараз окопи риють, перерили пляж, хоча вчора казали, що це все така краса, це буде туристичний центр, будуть вкладати мільярди. Десять років пройшло, які мільярди? Що вони там зробили, окрім того, що захопили територію, вигнали людей, політичні в'язні, журналісти в в'язницях. Що вони там зробили? Нуль?" - розповів президента.
За словами Зеленського, цивільні в Криму втомлені від окупаційного режиму Росії, оскільки ворог лише мілітаризував півострів й жодним чином не розвивав його. Коли ж наші воїни почнуть звільняти Крим - цивільні вийдуть на вулиці, аби допомогти вигнати російську "владу".
Будь ласка, зачекайте...
А Земудак ничего не строил на Юге в своё время и наши войска драпали. Он по себе судит?
30% оккупировано, остальное в руинах, а он на Крым замахивается.
Достаточно подойти к Бердянску и Мелитополю, взять под контроль Запорожскую АЭС. Снова отрезать в Крым воду, и до кучи пару десятков приличных ударов по их скрепному мосту. Стопудов это их окончательно деморализует.
Лезть в Крым - дело неблагодарное. Особенно когда восток все еще выносится врагом под ноль.
За Крым они будут цеплятся зубами. Это их последняя скрепа. Там они будут штабелями ложится. Наступление завязнет не от их сопротивления а в их трупаках и крови.
Все остальное уже малоэффективно.
Доречі, зараз в Криму паніка і затори на мості + ажіотаж на заправках.
Lesya Porutska-Sakovych
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Ось в яких умовах доводиться працювати Головнокомандувачеві Залужному. Знов Єрмак контролює його розмови із Салліваном і Міллі.
На закритій нараді він призначає від себе "наглядачів" у ЗСУ, Нацгвардію та новостворені підрозділи для контрнаступу.
Виходить, що "наглядачем" для Залужного є сам Єрмак.
Саме тому Салліван і Міллі, у присутності Єрмака, ведуть розмови про загальні речі, а важливі деталі обговорюють із Залужним особисто.
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Cтаття* на УП спантеличує. Цитата:
«Офіс президента призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" із числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти їм "закрити" всі потреби."
Ідея призначення «кураторів", як пише УП, належить особисто Зеленському.
Тобто, зараз, коли ось-ось має початися, коли, так би мовити, кожна кулька в кожному шарикопідшипнику має бути змащена й неодноразово, Єрмак кожній бригаді призначає «кураторів» - природно, з близьких до нього людей - аби вони «допомогли» з комплектацією, й це тоді, коли комплектацію, за ідеєю, завершено.
Виникає думка: навіщо це треба?
Питаннями комплектації має займатися Міноборони на реґулярній основі. Якщо воно цього не робило (до речі, хто підбирав кандидатуру на пост міністра оборони - чи не той же Єрмак?), якщо МО в особі Резнікова цієї функції не подужує, то дєвочєк треба міняти! Призначити іншого рєзнікова, третього, десятого… Але ні, вони тепер, напередодні наступу, підміняють МО «своїми людьми». І дивіться, як цікаво питання ставиться: "якщо бригадам чогось бракує, це має знайти "куратор". Байдуже, як і де, але питання мають бути закриті".
Просто німієш, коли читаєш такі перли.
Питається: що ці «куратори» зможуть дістати й постачити, чого не постачили американці з натовцями, - яйця по 17 гривень, чи **********, вдвічі дорожчі за ринкову ціну?
І далі - просто фантастика: «Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно й швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Ви ж розумієте, що дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни й за кордоном».
Он воно що!
Іноземна розвідка з цього зробить висновок, що МО України фактично не працює, не виконує своїх функцій. Працює не система, не державна структура, а робота покладається на «своїх людей» із «політичними зв'язками всередині країни та за кордоном». Що ж це за держава така? Цього навіть писати не можна, це ж антиукраїнська пропаґанда!
Це пахне Ваґнерґейтом 2.0.
Єрмак посилає «своїх людей» у бригади, аби вони винюхали й доповіли йому. До речі, чи ці люди мають допуск до секретної інформації? А там, у бригадах наступу, все секретне зараз.
Що Єрмак далі з цією інформацією робитиме? Що зараз ворогові у кремлі конче треба знати - це чого саме не вистачає бригадам, знати їхні слабкі точки, по яких треба бити!
Ваґнерґейт 2.0.
Не дай Боже ці люди таки туди поїдуть…
* https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/25/7399268/
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Юрій Бутусов
Реальна розмова у командуванні НГУ:
- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?
- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.
- Що це?
- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проєкт у медія.
- Ну, в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...
Или одно другому не мешает? 🧐