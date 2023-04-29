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Росіяни втікатимуть із Криму, коли наші Сили оборони підійдуть до першого села, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Росіяни почнуть бігти з Криму, коли Збройні сили України підійдуть до першого села півострова. Цивільні допоможуть нашим воїнам.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чи деокупуємо ми Крим? Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Він (Володимир Путін, російський диктатор. - Ред.) десять років промивав людям мозок. Коли підійдемо до адміністративного кордону з Кримом, ви побачите, як росіяни будуть бігти. Вони зараз окопи риють, перерили пляж, хоча вчора казали, що це все така краса, це буде туристичний центр, будуть вкладати мільярди. Десять років пройшло, які мільярди? Що вони там зробили, окрім того, що захопили територію, вигнали людей, політичні в'язні, журналісти в в'язницях. Що вони там зробили? Нуль?" - розповів президента.

За словами Зеленського, цивільні в Криму втомлені від окупаційного режиму Росії, оскільки ворог лише мілітаризував півострів й жодним чином не розвивав його. Коли ж наші воїни почнуть звільняти Крим - цивільні вийдуть на вулиці, аби допомогти вигнати російську "владу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вірить, що контрнаступ буде успішним, а Крим повернеться під контроль України: Успіх залежить від поставок зброї

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Світ ще не бачив на чолі країни таких йолопів як ЗЕбіл
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29.04.2023 14:51
+30
Угу, видимо оборонительные сооружения они строят активно именно чтоб бежать.
А Земудак ничего не строил на Юге в своё время и наши войска драпали. Он по себе судит?
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29.04.2023 14:53
+23
Лучше вспомни, клован, как ты в истерзанной Буче шутил между съемок...
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29.04.2023 14:54
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Світ ще не бачив на чолі країни таких йолопів як ЗЕбіл
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29.04.2023 14:51 Відповісти
Ага. Генералисимус, ***
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29.04.2023 14:55 Відповісти
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29.04.2023 15:42 Відповісти
народ, ради Бога... Зе-боневтик же политик. Он будет говорить то что от него хотят услышать. Все политики таковы.
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29.04.2023 16:39 Відповісти
"две-три недельки" друга серія
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29.04.2023 14:52 Відповісти
Угу, видимо оборонительные сооружения они строят активно именно чтоб бежать.
А Земудак ничего не строил на Юге в своё время и наши войска драпали. Он по себе судит?
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29.04.2023 14:53 Відповісти
он не строил чтоб наступать удобнее было.
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29.04.2023 15:22 Відповісти
Головне порозуміти саме чому він таке базікає.
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29.04.2023 18:53 Відповісти
Це до вечора будуть передбачення цього "нострадамуса" мамкиного?
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29.04.2023 14:54 Відповісти
Зе-херой сцени.
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29.04.2023 14:54 Відповісти
Лучше вспомни, клован, как ты в истерзанной Буче шутил между съемок...
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29.04.2023 14:54 Відповісти
Сьогодні день ''ЗЕбабака"?
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29.04.2023 14:54 Відповісти
Ну-ну. А окопалися вони там намертво саме для того, щоб тікати. Щоб вороги тікали, контрнаступ повинен бути сюрпризом, а не розтриндіти про нього за півроку і дати ворогам підготуватися.
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29.04.2023 14:55 Відповісти
....ось побачите як тільки ЗСУ почнуть до Криму підбиратись і заблокують півострів знищивши кримський міст, місцеве населення те, що кричало кримнаш почнуть перевзуватись на ходу, бо їм пофіг хто там при владі, аби тільки знову повноцінно отримувати вигоду з курортних сезонів, деякі, звісно, втечуть по морю на расєю.....
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29.04.2023 15:00 Відповісти
Плять, не бегите впереди паровоза. Чтоб Крымский мост бомбить, надо сначала Приазовье вернуть. А это нихрена не лёгкая прогулка даже в самом лучшем варианте развития событий.
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29.04.2023 15:02 Відповісти
Учителей играл, президентов играл, олигархов играл, императоров играл, полководцев еще не играл
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29.04.2023 15:00 Відповісти
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29.04.2023 15:04 Відповісти
По марафону ще х літа показували як срасіяни з криму втікають
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29.04.2023 15:01 Відповісти
Та вони вже на ізмені -- ждуть крику - Атас .
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29.04.2023 15:03 Відповісти
боневтик разбушевался.
30% оккупировано, остальное в руинах, а он на Крым замахивается.
Достаточно подойти к Бердянску и Мелитополю, взять под контроль Запорожскую АЭС. Снова отрезать в Крым воду, и до кучи пару десятков приличных ударов по их скрепному мосту. Стопудов это их окончательно деморализует.
Лезть в Крым - дело неблагодарное. Особенно когда восток все еще выносится врагом под ноль.
За Крым они будут цеплятся зубами. Это их последняя скрепа. Там они будут штабелями ложится. Наступление завязнет не от их сопротивления а в их трупаках и крови.
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29.04.2023 15:06 Відповісти
Достатньо, підійти до Чонгару і на узбережжя Азовського моря нашій армії і роздовбити міст............... І вуаля великий котел Крим...
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29.04.2023 15:09 Відповісти
4 года (2014-2018) этот котёл как-то существовал без моста.
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29.04.2023 15:52 Відповісти
тогда на мелкоспрепных-лишнехромосомных еще не накинули драконовских санкций.
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29.04.2023 16:36 Відповісти
Самые эффективные санкции на Рашку, были наложены именно в 2014.
Все остальное уже малоэффективно.
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29.04.2023 17:13 Відповісти
Тікати будуть по воді, бо по мосту будуть прильоти...
Доречі, зараз в Криму паніка і затори на мості + ажіотаж на заправках.
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29.04.2023 15:07 Відповісти
Приблизно так. )

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29.04.2023 16:05 Відповісти
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29.04.2023 15:08 Відповісти
а там твій баканов разом з демченко не втікли ще? Бо свідки будуть потрібні.
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29.04.2023 15:09 Відповісти
Слуги народу будуть йти в атаці в перших рядах?
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29.04.2023 15:12 Відповісти
А про що ще розповідати, не про Баканова ж? Кожну добу, з ранку до ночі - "контрнаступ, росіяни будуть бігти, ви люди тільки мовчить, слухайте, та радійте як вам пощастило із Верховним"...
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29.04.2023 15:14 Відповісти
Сіпата, зесволота, закрий свою пельку. Все що ти робиш , що виригаєш зі своєї поганої щелепи , все робиш тільки шкоду Україні і її патріотам . Мабуть в тебе місія така руйнувати Україну, за допомогою йолопів яки обрали цього зрадника злочинця. Комусь на руку було горлопанити про контрнаступ. Люди добрі, про такі події не горлопанять, а тихо роблять справу і потім радіють коли справа гарно зроблена.
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29.04.2023 15:15 Відповісти
що йому написали на суфлер -- те воно й звиздить , аби не мовчки
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29.04.2023 19:14 Відповісти
Ваґнерґейт 2.0?



Lesya Porutska-Sakovych

·



Ось в яких умовах доводиться працювати Головнокомандувачеві Залужному. Знов Єрмак контролює його розмови із Салліваном і Міллі.

На закритій нараді він призначає від себе "наглядачів" у ЗСУ, Нацгвардію та новостворені підрозділи для контрнаступу.

Виходить, що "наглядачем" для Залужного є сам Єрмак.

Саме тому Салліван і Міллі, у присутності Єрмака, ведуть розмови про загальні речі, а важливі деталі обговорюють із Залужним особисто.

.



Cтаття* на УП спантеличує. Цитата:

«Офіс президента призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" із числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти їм "закрити" всі потреби."

Ідея призначення «кураторів", як пише УП, належить особисто Зеленському.

Тобто, зараз, коли ось-ось має початися, коли, так би мовити, кожна кулька в кожному шарикопідшипнику має бути змащена й неодноразово, Єрмак кожній бригаді призначає «кураторів» - природно, з близьких до нього людей - аби вони «допомогли» з комплектацією, й це тоді, коли комплектацію, за ідеєю, завершено.

Виникає думка: навіщо це треба?

Питаннями комплектації має займатися Міноборони на реґулярній основі. Якщо воно цього не робило (до речі, хто підбирав кандидатуру на пост міністра оборони - чи не той же Єрмак?), якщо МО в особі Резнікова цієї функції не подужує, то дєвочєк треба міняти! Призначити іншого рєзнікова, третього, десятого… Але ні, вони тепер, напередодні наступу, підміняють МО «своїми людьми». І дивіться, як цікаво питання ставиться: "якщо бригадам чогось бракує, це має знайти "куратор". Байдуже, як і де, але питання мають бути закриті".

Просто німієш, коли читаєш такі перли.

Питається: що ці «куратори» зможуть дістати й постачити, чого не постачили американці з натовцями, - яйця по 17 гривень, чи **********, вдвічі дорожчі за ринкову ціну?

І далі - просто фантастика: «Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно й швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Ви ж розумієте, що дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни й за кордоном».

Он воно що!

Іноземна розвідка з цього зробить висновок, що МО України фактично не працює, не виконує своїх функцій. Працює не система, не державна структура, а робота покладається на «своїх людей» із «політичними зв'язками всередині країни та за кордоном». Що ж це за держава така? Цього навіть писати не можна, це ж антиукраїнська пропаґанда!

Це пахне Ваґнерґейтом 2.0.

Єрмак посилає «своїх людей» у бригади, аби вони винюхали й доповіли йому. До речі, чи ці люди мають допуск до секретної інформації? А там, у бригадах наступу, все секретне зараз.

Що Єрмак далі з цією інформацією робитиме? Що зараз ворогові у кремлі конче треба знати - це чого саме не вистачає бригадам, знати їхні слабкі точки, по яких треба бити!

Ваґнерґейт 2.0.

Не дай Боже ці люди таки туди поїдуть…

* https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/25/7399268/

.



Юрій Бутусов

Реальна розмова у командуванні НГУ:

- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?

- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.

- Що це?

- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проєкт у медія.

- Ну, в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...
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29.04.2023 15:16 Відповісти
От же ж стерво зелене! Заткнися, виродку!
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29.04.2023 15:17 Відповісти
Посадки військових за фейковими обвинуваченнями
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29.04.2023 15:18 Відповісти
Шоб ти з'в шоб не ******?
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29.04.2023 15:20 Відповісти
Яке ж воно дурне…
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29.04.2023 15:29 Відповісти
Та шо ви на Бубочку всі напалися, панове! Пожалійте нещасного! В нього Дєрьмак забрав всі повноваження, які тільки важні є, а Бубочці на втіху зоставив відосики. Дайте Бубочці повтішатися і красиво текст прочитать
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29.04.2023 15:35 Відповісти
Ти б закрив свій дебільний фонтан, недоумок!
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29.04.2023 15:40 Відповісти
Камни с неба хотелось бы, а не Хаймарсы
Или одно другому не мешает? 🧐
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29.04.2023 15:45 Відповісти
Якщо він каже таке, це означає, що він товаришом Сі, та Путлером вже домовився.
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29.04.2023 15:54 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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29.04.2023 16:08 Відповісти
Ото як сказав - так буде. може
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29.04.2023 16:21 Відповісти
Клоунський виродок, де баканов?
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29.04.2023 16:25 Відповісти
Бла-Бла-Бла-Бла 24/7
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29.04.2023 17:55 Відповісти
Флот ********** коли дістануть, тоді скрепа кримнашська лусне.
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29.04.2023 18:22 Відповісти
Чую дерібан якійсь.
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29.04.2023 18:50 Відповісти
 
 