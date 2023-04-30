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Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощаються в понеділок у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бондаренко

Олександр Бондаренко спочине на Лісовому цвинтарі в Києві.

Про це повідомив у соцмережі його колега Василь Самохвалов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сашу ховатимуть у понеділок, 1-го травня, на Лісовому цвинтарі. Початок церемонії - 11:00. Зустрічаємось біля центрального входу", - написав він.

Церемонія триватиме близько години. О 13:00 в ресторані "Боботі" за адресою вул. Срібнокільська, 1а відбудеться поминальний обід.

Читайте: Захищаючи Україну, на фронті загинув журналіст та комунікаційник Олександр Бондаренко. ФОТО

Олександр Бондаренко був українським журналістом. Він працював у різних ЗМІ спочатку в рідному Луганську, з 2003 року - в Києві. З 2015 року перейшов у сферу комунікацій.

Із початком повномасштабного вторгення Бондаренко пішов на фронт добровольцем. Його життя обірвалося під Кремінною від постріла російського снайпера.

Також читайте: До річниці загибелі журналістки Віри Гирич від російського ракетного удару Радіо Свобода підготувало фільм-розслідування

Більше про те, яким був Олександр, можна прочитати тут.

Реквізити для допомоги родині - 5375 4141 4430 9886, Бондаренко Юлія Миколаївна.

Автор: Ольга Лузан
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29.04.2023 15:06 Відповісти
Цензор - справжні генії журналізму. Пишуть не відмінюючи чоловічих прізвищ. Може, час повертатись в переходи, трусами торгувати?
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29.04.2023 15:09 Відповісти
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29.04.2023 15:23 Відповісти
А вам не здається, що ЗЄ-влада використовує війну, щоб випиляти всіх, хто може скласти опозицію та задавати питання?

Я, наприклад, вже не впевнений, що смерть Штанька та Бондаренка сталася без активної участі ОПЗЄ.
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29.04.2023 15:38 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.04.2023 15:46 Відповісти
Украіна сумує за своїми Героями !!

Світла памʼять та щирі співчуття родині Олександра Бондаренка 😪😪😪
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30.04.2023 11:54 Відповісти
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30.04.2023 13:12 Відповісти
 
 