Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощаються в понеділок у Києві

Олександр Бондаренко спочине на Лісовому цвинтарі в Києві.

Про це повідомив у соцмережі його колега Василь Самохвалов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сашу ховатимуть у понеділок, 1-го травня, на Лісовому цвинтарі. Початок церемонії - 11:00. Зустрічаємось біля центрального входу", - написав він.

Церемонія триватиме близько години. О 13:00 в ресторані "Боботі" за адресою вул. Срібнокільська, 1а відбудеться поминальний обід.

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Олександр Бондаренко був українським журналістом. Він працював у різних ЗМІ спочатку в рідному Луганську, з 2003 року - в Києві. З 2015 року перейшов у сферу комунікацій.

Із початком повномасштабного вторгення Бондаренко пішов на фронт добровольцем. Його життя обірвалося під Кремінною від постріла російського снайпера.

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Більше про те, яким був Олександр, можна прочитати тут.

Реквізити для допомоги родині - 5375 4141 4430 9886, Бондаренко Юлія Миколаївна.