Ще дві країни готові підтримати вступ України до НАТО. Це не консенсус, але коаліцію збільшено, - Кулеба

За результатами дипломатичних зустрічей в Одесі 28 квітня ще дві країни вирішили підтримати вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора за результатами переговорів до мене підійшов один з наших близьких друзів, нахилився і прошепотів: "Вітаю, Дмитре, сьогодні Україна отримала ще два голоси на свою підтримку в НАТО", - розповів Кулеба.

За його словами, йдеться про те, що за день спілкування в Одесі у різних форматах українські дипломати змінили думку двох країн, які до цього були стриманішими, а тепер вирішили підтримати таке рішення саміту НАТО у Вільнюсі, яке зробить крок вперед до членства України в Альянсі.

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"Це ще не консенсус, який потрібен, але однозначно ми вчора в Одесі збільшили коаліцію країн, які будуть боротися за максимально сильне рішення щодо членства України в НАТО", - наголосив Кулеба.