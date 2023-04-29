Ще дві країни готові підтримати вступ України до НАТО. Це не консенсус, але коаліцію збільшено, - Кулеба
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За результатами дипломатичних зустрічей в Одесі 28 квітня ще дві країни вирішили підтримати вступ України до Північноатлантичного альянсу.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Учора за результатами переговорів до мене підійшов один з наших близьких друзів, нахилився і прошепотів: "Вітаю, Дмитре, сьогодні Україна отримала ще два голоси на свою підтримку в НАТО", - розповів Кулеба.
За його словами, йдеться про те, що за день спілкування в Одесі у різних форматах українські дипломати змінили думку двох країн, які до цього були стриманішими, а тепер вирішили підтримати таке рішення саміту НАТО у Вільнюсі, яке зробить крок вперед до членства України в Альянсі.
"Це ще не консенсус, який потрібен, але однозначно ми вчора в Одесі збільшили коаліцію країн, які будуть боротися за максимально сильне рішення щодо членства України в НАТО", - наголосив Кулеба.
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І чому про це кажуть кишенькові лизуни Єрмака, а не дипломати цих країн?
Вам соромно ретранслювати це брехливе лайно?
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"Я відчуваю особисту відповідальність, адже я змусив їх (Україну. - Ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зважилася би на цю витівку (вторгнення. - Ред.), якби в України все ще була їхня ядерна зброя", - сказав експрезидент в інтерв'ю ірландському громадському мовнику RTÉ, оприлюдненому ввечері вівторка, 4 квітня.
А якщо, та могло б бути можна вигадати дуже багато варіантів, але "маємо те що маємо"
Зачем.
Это к нам будут проситься в какие-нибудь союзы, объединения, альянсы. Шутка ли, самая большая европейская страна, в самом центре Европы, и уже с самой мощной армией не то что Европы, а планетного масштаба.
Ну, экономику нужно подтянуть будет, конечно 🤨Нефти-газа роисського не хватит на репарации, лес весь уже порубал Китай и вывез, больше там ничего нету.
Разве что научные технологии, как без обработки из стекломоя и настойки боярышника на древесном спирту делать чудодейственный напиток. Но не знаю, будет ли на них спрос на мировом рынке.
В цей день 1969 року народилась Ірина Цвіла (псевдо "Лінза") - учителька, фотохудожниця.
У 2014 році пішла добровольцем у батальйон «Січ». Загинула 25 лютого 2022 року під час боїв за Київ з російськими окупантами.