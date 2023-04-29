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Ще дві країни готові підтримати вступ України до НАТО. Це не консенсус, але коаліцію збільшено, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

За результатами дипломатичних зустрічей в Одесі 28 квітня ще дві країни вирішили підтримати вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора за результатами переговорів до мене підійшов один з наших близьких друзів, нахилився і прошепотів: "Вітаю, Дмитре, сьогодні Україна отримала ще два голоси на свою підтримку в НАТО", - розповів Кулеба.

За його словами, йдеться про те, що за день спілкування в Одесі у різних форматах українські дипломати змінили думку двох країн, які до цього були стриманішими, а тепер вирішили підтримати таке рішення саміту НАТО у Вільнюсі, яке зробить крок вперед до членства України в Альянсі.

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"Це ще не консенсус, який потрібен, але однозначно ми вчора в Одесі збільшили коаліцію країн, які будуть боротися за максимально сильне рішення щодо членства України в НАТО", - наголосив Кулеба.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Яких саме країн?
І чому про це кажуть кишенькові лизуни Єрмака, а не дипломати цих країн?
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29.04.2023 15:34
+8
Скажіть що вступ в НАТО Україні не потрібен. Щось подібне нам казали з пів року назад. Якщо хто досі не розуміє це єдина гарантія безпеки
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29.04.2023 15:39
+6
Вам не здасться що так думало ***** до певного моменту?
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29.04.2023 15:49
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Яких саме країн?
І чому про це кажуть кишенькові лизуни Єрмака, а не дипломати цих країн?
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29.04.2023 15:34 Відповісти
Кулеба повідомив в ефірі телемарафону...

Вам соромно ретранслювати це брехливе лайно?
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29.04.2023 15:35 Відповісти
Це діпломати сказали на вухо Єрмаку! Вони мають довіру тільки до нього!
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29.04.2023 15:45 Відповісти
не зважайте. Це кулеба собі ціну набиває, щоб не випасти з плітичної обойми на наступну президентську каденцію.
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29.04.2023 17:17 Відповісти
Пусть завозят сюда тактическое ЯО и вступ в НАТО и нахх не нужен.Думать нестандартно надо Кулеба.
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29.04.2023 15:34 Відповісти
Скажіть що вступ в НАТО Україні не потрібен. Щось подібне нам казали з пів року назад. Якщо хто досі не розуміє це єдина гарантія безпеки
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29.04.2023 15:39 Відповісти
з ядерною зброєю нам те НАТО в одному місці всралося
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29.04.2023 15:44 Відповісти
Вам не здасться що так думало ***** до певного моменту?
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29.04.2023 15:49 Відповісти
мені не здається, я просто бачу, що країни з ядерною зброєю є недоторканними
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29.04.2023 15:54 Відповісти
100% Клінтон шкодує, що змусив Київ відмовитися від ядерної зброї
https://www.dw.com/uk/bill-klinton-skodue-so-perekonav-ukrainu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi/a-65232050
"Я відчуваю особисту відповідальність, адже я змусив їх (Україну. - Ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зважилася би на цю витівку (вторгнення. - Ред.), якби в України все ще була їхня ядерна зброя", - сказав експрезидент в інтерв'ю ірландському громадському мовнику RTÉ, оприлюдненому ввечері вівторка, 4 квітня.
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29.04.2023 15:57 Відповісти
ну от хай теперь КЛинтон буде головним аниматором ЯО в Украини
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29.04.2023 18:16 Відповісти
Ну я вважаю що ми з "другою арміюією світу" трошки маємо сексуальні стосунки, котрім вони не раді(тобто тразажмо її), а в нас немає Я.О
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29.04.2023 16:00 Відповісти
Ти можеш вважати що завгодно, але якби в нас була ядерна зброя, то москалі не те що побоялись би напасти на нас, вони в нашу сторону навіть криво і не глянули б. Ми воюємо з їх армією на своїй території, і це не має ніякого відношення до контексту ядерних озброєнь
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29.04.2023 16:43 Відповісти
Я не давав вам ніяких підстав мені "тикати"
А якщо, та могло б бути можна вигадати дуже багато варіантів, але "маємо те що маємо"
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29.04.2023 18:07 Відповісти
вибачте, ВАША величносте! за тикання! мені дуже важко спілкуватися на ви з людьми, які всерйоз вважають, що НАТО є кращою гарантією безпеки ніж Ядерна зброя
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29.04.2023 22:18 Відповісти
ЗебілмараХвон пом'янули, а про країни, ні гу-гу. КакаяРазніца?
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29.04.2023 15:35 Відповісти
Без поддержки ключевых стран НАТО это вообще ни о чём.
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29.04.2023 15:38 Відповісти
Без підтримки всіх країн НАТО... бодай одна країна буде проти і бажання всіх решта не варті нічого...
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29.04.2023 15:59 Відповісти
Роиссю нужно добить просто, и сама структура НАТО станет бессмысленной. Возьмут туда, не возьмут. Оно уже и не надо Украине в первую очередь будет.
Зачем.
Это к нам будут проситься в какие-нибудь союзы, объединения, альянсы. Шутка ли, самая большая европейская страна, в самом центре Европы, и уже с самой мощной армией не то что Европы, а планетного масштаба.
Ну, экономику нужно подтянуть будет, конечно 🤨Нефти-газа роисського не хватит на репарации, лес весь уже порубал Китай и вывез, больше там ничего нету.
Разве что научные технологии, как без обработки из стекломоя и настойки боярышника на древесном спирту делать чудодейственный напиток. Но не знаю, будет ли на них спрос на мировом рынке.
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29.04.2023 15:54 Відповісти
Крім Кацапії є ще Китай, КНДР, Іран, і ще противників демократії зназнайдеться.
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29.04.2023 16:01 Відповісти
розовые пони кругом -НАТО нам не нада и откуда такие дэбилы берутся
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29.04.2023 17:58 Відповісти
про НАТО до войны почему то этот малорос помалкивал
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29.04.2023 15:56 Відповісти
Він чекав вказівки від Єрмака.
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29.04.2023 16:02 Відповісти
почему же помалкивал? Он неоднократно говорил, что нас туда не приглашают.
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29.04.2023 17:20 Відповісти
Український часопис



В цей день 1969 року народилась Ірина Цвіла (псевдо "Лінза") - учителька, фотохудожниця.
У 2014 році пішла добровольцем у батальйон «Січ». Загинула 25 лютого 2022 року під час боїв за Київ з російськими окупантами.
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29.04.2023 15:59 Відповісти
В Броварах на її честь перейменували одну з вулиць.
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29.04.2023 18:04 Відповісти
Клєба, дипломат херов, почни з Мадярщини. Зе-популісти задовбали, ля. Суцільний звиздьож, і нуль роботи.
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29.04.2023 16:00 Відповісти
Міцну віру про близький вступ до НАТО ми передамо нашим дітям, онукам і правнукам!
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29.04.2023 16:03 Відповісти
 
 