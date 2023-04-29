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зброя (5740) Макеєв Олексій (36)

Посол України Макеєв закликав Німеччину до нових поставок зброї: У найкоротший термін необхідно більше бронетехніки, танків і артилерійських систем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гепард,gepard

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін до подальшого постачання озброєнь Києву на тлі очікуваного контрнаступу українських військ.

"Найбільше потрібні зенітні комплекси, такі як IRIS-T SLM, Patriot та Gepard", - заявив український посол виданням медіагрупи Funke у суботу, 29 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Крім того, Києву в найкоротший термін необхідно більше бронетехніки, танків і артилерійських систем, а також далекобійних боєприпасів, додав Макеєв.

Від швидкості та обсягу постачання військової допомоги залежить безпека Європи, наголосив український посол.

"Поразка Росії є гарантією нормального життя в Європі", - зазначив дипломат.

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Водночас Макеєв схвально відгукнувся про вже здійснені постачання озброєнь Німеччиною, особливо наголосивши на "стратегічному і довгостроковому" підході ФРН разом з партнерами по НАТО.

"Саме такий безперебійний процес необхідний нам, щоб досягти успіху на фронті", - зазначив посол України.
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Топ коментарі
+6
Посол ти повинен лише дякувати що Німетчина за власні кошти закрива ту безмежну прірву яку створила квартальна шобла в обороноздатності України....
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29.04.2023 16:29
+3
квартальну шоблу привів за собою квартальний шобл, якого до речі зажадали мати за президента тринадцять з половиною мільйонів виборців.
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29.04.2023 16:51
+3
Це ж скільки у нас довбойобів виявилося! І не просто довбойобів, а ще й зрадників і малоросів.
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29.04.2023 16:55
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Посол ти повинен лише дякувати що Німетчина за власні кошти закрива ту безмежну прірву яку створила квартальна шобла в обороноздатності України....
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29.04.2023 16:29 Відповісти
квартальну шоблу привів за собою квартальний шобл, якого до речі зажадали мати за президента тринадцять з половиною мільйонів виборців.
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29.04.2023 16:51 Відповісти
Це ж скільки у нас довбойобів виявилося! І не просто довбойобів, а ще й зрадників і малоросів.
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29.04.2023 16:55 Відповісти
це ви погарячкували. Якщо людина трохи, або не дуже трохи довбойоб, то це далеко не завжди значить, що вона зрадник. Але з великим ступенем вірогідності можно стверджувати, що вона залишиться довбойобом. Бо синдром Да́ннінга - Крю́ґера майже невиліковний.
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29.04.2023 18:53 Відповісти
Чого іх кожен день треба підстьобувати .
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29.04.2023 16:31 Відповісти
Заради майбутнього Миру.
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29.04.2023 16:33 Відповісти
як там колись було з Добкіним? "лицо сделай добрее, потому что так денег тебе никто не даст". так і тут: не варто вимагати чи закликати, а варто просити. бо подібні вимоги/заклики можуть привести не до прискорення постачань зброї, а викликати роздратування у німців. Недарма ж колишнього посла Мельника відкликали з Німеччини. як би нам важко зараз не було, проте дипломатія не повинна бути різкою до наших союзників і партнерів.
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29.04.2023 17:03 Відповісти
Тобто краще бути терпілою і просити?
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29.04.2023 19:03 Відповісти
ну напевно ж не просто так відкликали нашого посла Мельника з Німеччини.
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29.04.2023 23:44 Відповісти
Макеєв дуже крутий! Бачив його виступи, дебати та інтервью на німецьких каналах, рве опонентів як тузік грілку. Все логічно, розважливо але в одночас і агресивно. Побільше б таких у владі.
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29.04.2023 17:29 Відповісти
 
 