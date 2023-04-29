Посол України Макеєв закликав Німеччину до нових поставок зброї: У найкоротший термін необхідно більше бронетехніки, танків і артилерійських систем

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін до подальшого постачання озброєнь Києву на тлі очікуваного контрнаступу українських військ.

"Найбільше потрібні зенітні комплекси, такі як IRIS-T SLM, Patriot та Gepard", - заявив український посол виданням медіагрупи Funke у суботу, 29 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Крім того, Києву в найкоротший термін необхідно більше бронетехніки, танків і артилерійських систем, а також далекобійних боєприпасів, додав Макеєв.

Від швидкості та обсягу постачання військової допомоги залежить безпека Європи, наголосив український посол.

"Поразка Росії є гарантією нормального життя в Європі", - зазначив дипломат.

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Водночас Макеєв схвально відгукнувся про вже здійснені постачання озброєнь Німеччиною, особливо наголосивши на "стратегічному і довгостроковому" підході ФРН разом з партнерами по НАТО.

"Саме такий безперебійний процес необхідний нам, щоб досягти успіху на фронті", - зазначив посол України.