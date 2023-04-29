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В Україні заборонили літери Z і V на автономерах: роз’яснення від МВС

Новини Цензор.НЕТ Економіка

автономер,номер

Уряд заборонив замовляти і виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Про номерні знаки держреєстрації для електромобілів не йдеться.

Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф", - пояснили у ГСЦ.

Така заборона стосується і написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, зазначається у повідомленні.

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Наголошується, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Також у ГСЦ оприлюднили інфографіку щодо номерних знаків. Відповідно до неї, не можуть бути на номерних знаках написи типу "КУZВАС", "ZAПОБЕДУ", "ZAПРАVДУ", але дозволяються надписи типу "VICTORY", "ZORRO", "PIZZA".

В Україні заборонили літери Z і V на автономерах: роз’яснення від МВС 01

Нагадаємо, 21 квітня Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої номерний знак транспортного засобу, який виготовляється за індивідуальним замовленням його власника, не може містити символіку воєнного вторгнення Росії в Україну.

Верховна Рада у квітні 2022 року ухвалила закон, яким заборонила символіку, яку використовують військові РФ у війні проти України, а саму Росію визнала державою-терористом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Вот кто мне объяснит на яух эти индмвидуальные номера вообще нужны? В очередной раз свой статус быдлокопытности подчеркнуть??? Так тебя итак видно….
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29.04.2023 16:27
+19
краще би кацапську мову забороняли
з нею асоціації ще гірші ніж з трьома латинськими літерами.
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29.04.2023 16:29
+14
ЭТО тоже запретят, надеюсь?
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29.04.2023 17:15
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Вот кто мне объяснит на яух эти индмвидуальные номера вообще нужны? В очередной раз свой статус быдлокопытности подчеркнуть??? Так тебя итак видно….
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29.04.2023 16:27 Відповісти
Це щоб їх розрізняти
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29.04.2023 16:30 Відповісти
Не быдлокопытности а индивидуальности на фоне серой и однотипной банальщины.
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29.04.2023 16:31 Відповісти
Врешь! Получается что не на фоне банальщины, а на фоне обнищания масс (номера не малого бабла стоят). Получается, что крутая тачка это не индивидуальность? Так давай туда ещё и всякую куйню прилепим типа - masiania, maloi, jorik, Stephan, buba и т.д. И т.п. С фантазией то у нас бедновато, да и книг не читаем….
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29.04.2023 18:26 Відповісти
Якщо на них можна заробити грошей - чом ні?
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29.04.2023 16:32 Відповісти
Иногда вижу индивидуальные номера на корытах, которые стоят дешевле номера, это так смешно😂😂
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29.04.2023 16:45 Відповісти
Если быдло хочет выпендриться и готово за это башлять - почему бы и нет? Заодно сразу видно, шо воно таке.. На самом деле такие знаки разрешены во многих странах, есть просто опред. правила, что можно, чего нельзя, а так заказывай как хочешь. Вон в ОАЭ кто-то отвалил 14 млн. $ за номер "5", и ничего. А в раше, кстати, запрещены...
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29.04.2023 17:38 Відповісти
Примитивная стимуляция своей мании величия.
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29.04.2023 18:08 Відповісти
Отвечаю тебе----у меня за 2.5 года на именных номерах нет штрафов с камер......а копов я и так лечу жалобами командирам прокурорам и в судах! Заказал себе и на вторую машину за 1116гривен + 520гривен замена тех пасторта будет------это такая жуДкая сумма о которой ты кричишь?
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29.04.2023 19:24 Відповісти
И что это тебе даёт? Что на простых номерах тебе ездитьзападло? Если бы ты знал сколько я на простых номерах без штрафов езжу ты бы не рассказывал о твоих двух годах…интересно что ты там такое на своих номерах пишешь что за это стоит лишнее бабло отстёгивать?
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29.04.2023 20:43 Відповісти
Что дает? Я побольше твоего с совка накатал еще на черных номерах начинал. По этому под седину буду ****** заниматься которая мне в молодости была недоступна)))))) а тебя оцифровали и укололи раза три----так что не кипишуй на чистокровных дядек!))))
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29.04.2023 21:12 Відповісти
Та ты можешь хоть х.. сосать,
пенсионер на чёрных номерах, главное что бы сейчас на дороге был вежлив, внимателен к другим участникам руха и не быковал…
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29.04.2023 21:21 Відповісти
краще би кацапську мову забороняли
з нею асоціації ще гірші ніж з трьома латинськими літерами.
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29.04.2023 16:29 Відповісти
ЭТО тоже запретят, надеюсь?
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29.04.2023 17:15 Відповісти
Це вже залежить від нас - ніякого другого терміну, тільки один тюремний. Пожиттєвий. Щоб більше ніяким клованам не кортіло лізти у президенти країни
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29.04.2023 18:45 Відповісти
Та не все так просто у вашій компанії однодумців ,так як досить багато ваших колег порохоботів російськомовні, наприклад такі як "старий солдат", "макартні" і тому подібних, ось з них і починайте робить їм зауваження , а ще запропонуйте редакції не давати матеріал російською
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29.04.2023 19:47 Відповісти
Перевчаться. Навряд чи вони будуть впиратись. Взагалі не проблема.
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29.04.2023 19:59 Відповісти
..у печерного кривосуддя ще одна комірка для годівнички?
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29.04.2023 16:30 Відповісти
А что были такие, кто по Украине с номерами Z ездил
Пусть бы цепляли наоборот любители рузсково мира. Посмотрел с балкона, бережно кирпичик с 14 этажа положил на крышу...
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29.04.2023 16:32 Відповісти
На електромобілях є z літер
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29.04.2023 16:39 Відповісти
А електрички а скутери Ямаха nextZone
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29.04.2023 16:48 Відповісти
😊 Не надт розумно. Літери були до пуцина і залигаться після ньо. З такис успізом можна забопонит і виделки з чотирма зубцями, б є фото, що такою їдять деякі окультурені касаби, чи окуляри носити, бо їз теж дехто з кацапів носить. Тим більше, що літери латинські. Краще б упц-пм заборонили на державному рівні. Від тих справді шкоди багато. Чи руесескій ізик. А так виглядає на спробу відволікти від чогось.
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29.04.2023 16:56 Відповісти
«Zelenskiy" бідолашний преЗедент, як тепер він помітить своє авто?
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29.04.2023 16:57 Відповісти
тепер це буде авто ленки по 8
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29.04.2023 17:14 Відповісти
нарешті заборонили скорочення латиною ініціалів президента.
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29.04.2023 17:01 Відповісти
Я довго писала, але одочасно вийшло😆
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29.04.2023 17:02 Відповісти
це перше, що спадає на думку, коли читаєш такі новини, якими робиться яскрава обгортка для населення.
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29.04.2023 17:06 Відповісти
А "О" не заборонили???

Ще на початку входження тих буков звертала увагу на абревеатуру ZVO.. прикольно співпадає..там розповідали про зюйд, вест, ост..норд посіяли..

Глючний компас видав тільки ініціали Боневтіка..
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29.04.2023 17:01 Відповісти
Та залиште - довбойопів вистачить, хворих валом
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29.04.2023 17:08 Відповісти
Я просто нагадаю, що всі електромобілі в Україні з 2020-го року мають на зелених номерах літери ZE, ZA, ZV і тд. Чи піар клоуна на еко номерах - ето другоє?!!
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29.04.2023 17:44 Відповісти
А про літеру О забули? Чи то тільки на бяларускіх ********* її малювали? А ми ж з ними "брати", сук@
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29.04.2023 18:47 Відповісти
у меня на Опеле логотип Z и фамилия с этими буквами)))))) и инициалы боневтика вЭ и зЭ по английски------зАпрЕтИиииить всЬо! Ура!!!!
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29.04.2023 19:29 Відповісти
V(olodimir) O(lexandrovich) Z(elensky)
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29.04.2023 19:43 Відповісти
Пусть каждый сходит с ума как умеет, но с учётом общественных интересов.
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29.04.2023 20:36 Відповісти
А в Україні можна номери латинкою мати ?
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29.04.2023 21:03 Відповісти
 
 