В Україні заборонили літери Z і V на автономерах: роз’яснення від МВС
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Уряд заборонив замовляти і виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Про номерні знаки держреєстрації для електромобілів не йдеться.
Про це повідомляє Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
"Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф", - пояснили у ГСЦ.
Така заборона стосується і написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, зазначається у повідомленні.
Наголошується, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.
Також у ГСЦ оприлюднили інфографіку щодо номерних знаків. Відповідно до неї, не можуть бути на номерних знаках написи типу "КУZВАС", "ZAПОБЕДУ", "ZAПРАVДУ", але дозволяються надписи типу "VICTORY", "ZORRO", "PIZZA".
Нагадаємо, 21 квітня Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої номерний знак транспортного засобу, який виготовляється за індивідуальним замовленням його власника, не може містити символіку воєнного вторгнення Росії в Україну.
Верховна Рада у квітні 2022 року ухвалила закон, яким заборонила символіку, яку використовують військові РФ у війні проти України, а саму Росію визнала державою-терористом.
Будь ласка, зачекайте...
пенсионер на чёрных номерах, главное что бы сейчас на дороге был вежлив, внимателен к другим участникам руха и не быковал…
з нею асоціації ще гірші ніж з трьома латинськими літерами.
Пусть бы цепляли наоборот любители рузсково мира. Посмотрел с балкона, бережно кирпичик с 14 этажа положил на крышу...
Zelenskiy" бідолашний преЗедент, як тепер він помітить своє авто?
Ще на початку входження тих буков звертала увагу на абревеатуру ZVO.. прикольно співпадає..там розповідали про зюйд, вест, ост..норд посіяли..
Глючний компас видав тільки ініціали Боневтіка..