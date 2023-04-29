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Зеленський (17381) літак (1980)

Зеленський про контрнаступ: Затягувати не будемо, почнемо до того, як у нас з’являться F-16

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський закликає західних партнерів ухвалити рішення про надання Україні винищувачів F-16, та водночас наголошує, що відсутність сучасних літаків не впливатиме на початок контрнаступу.

Про це він сказав в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливо контроль у небі не віддати повністю Росії, тому дуже важлива авіаційна коаліція. Тут повинна бути воля лідерів держав, які мають сучасну авіацію. Авжеж, ми будемо звертатися за відповідною авіацією і до ваших країн, при чому будемо звертатися дуже наполегливо і, скажу вам відверто, найближчим часом", – сказав Зеленський.

За його словами, новими сторінками у розв’язаній Росією війні стало надання Україні систем HIMARS, NASAMS, Iris-T, а тепер настав час для авіації.

Президент підкреслив, що є держави, які мають на балансі F-16 чи інші сучасні літаки і хочу допомогти Україні, але "на все потрібна воля".

"Не треба боятися Росію. Найстрашніше відбулося: вони розпочали повномасштабну війну. Я вважаю, це найстрашніше… Дуже важливий аргумент сьогодні: не боятися закінчити з цим, не думати, що буде потім з Росією, головне - думати, що буде далі з безпекою у світі. Безпека у світі буде в надійних руках, тому що другій армії світу показали, що якщо ти наступаєш на права людини в будь-якій державі, союзники поставлять тебе на місце", - наголосив Зеленський.

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Водночас відповідаючи на запитання, чи має рішення про надання Україні літаків вирішальне значення для початку контрнаступу, Президент зауважив: "Якщо чесно, це б дуже сильно допомогло. Ми розуміємо, що так затягувати не будемо, тому починатимемо ще до того, як у нас з’являться F-16 або інші. Заспокоювати Росію тим, що нам ще потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо... Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед".

При цьому глава держави додав, що паралельно рішення про літаки все ж має бути прийнято.
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Топ коментарі
+28
"Храбрый" аж страшно. Ну просто ХЕРой! За чужой правда счет.
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29.04.2023 16:35
+23
Зеля мав вийти і сказати.
Я ТРИ роки вдивлявся в око путіна намагаючись побачити там мир.
Або то було не око, або миру там нема і не планується.
Не повторюйте моїх помилок.
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29.04.2023 16:36
+18
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців, десятки тисяч вкрадених дітей залишаться на кацапщині, а мільйони українців вже не повернуться з Заходу до України.
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29.04.2023 16:57
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"Храбрый" аж страшно. Ну просто ХЕРой! За чужой правда счет.
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29.04.2023 16:35 Відповісти
полоумный любитель зеленского! ты ущербный сайт попутал!
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29.04.2023 16:56 Відповісти
Ну Вова нельзя сказать ,что трус, это правда, он не совсем полное ссыкло. Но не адекватный совсем, нетяма. И как оказалось, он склонен к узурпации власти, тирании и автократии.
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29.04.2023 17:08 Відповісти
це його самозахист бо розуміє що йому капець якщо війна скінчиться
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29.04.2023 17:12 Відповісти
Не тільки. Вова ще до війни називав сам себе величайшим лідером **********)
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29.04.2023 17:16 Відповісти
Да, склонен ценой большой крови !
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29.04.2023 18:09 Відповісти
Полное, ПОЛНОЕ СЦЫКЛО. И полное диарейное сцыкло.
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29.04.2023 18:44 Відповісти
Ну смелее яныка точно, не втик))
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29.04.2023 20:30 Відповісти
Чого нема мови про літаючі танки Апач .
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29.04.2023 16:35 Відповісти
"Пане Зеленський , а чи взагалі буде контрнаступ ? "
" А не скажу .."😆
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29.04.2023 16:36 Відповісти
Зеля мав вийти і сказати.
Я ТРИ роки вдивлявся в око путіна намагаючись побачити там мир.
Або то було не око, або миру там нема і не планується.
Не повторюйте моїх помилок.
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29.04.2023 16:36 Відповісти
Клован такого не скажет. Эта зеленая сопля боится нашего контрнаступления как и путлер. Поэтому и такие тупые заявления. Только Господь Бог знает что у этого наркомана на уме... 73 процентные имбецилы, защитите своего **********!!!
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29.04.2023 16:43 Відповісти
Звісно , що враховуются лише ті, що приходили на вибори. Ті, що на вибори не ходять, то взагалі амеби, ще гірші)
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29.04.2023 16:59 Відповісти
Ви в слові "око" літеру "ч" плопустили.)
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29.04.2023 19:06 Відповісти
якщо щось піде не так,то винні будуть у сша та єс-типу така стратегія?це сприятиме подальшій підримці на його думку?хоча,про що це я?які думки можуть бути у цього шматка г...
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29.04.2023 16:37 Відповісти
Зроби потім говори
На Харківщині був добрий приклад
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29.04.2023 16:39 Відповісти
Зелене хлоп'ятко потребує аплодисментів кожен день...
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29.04.2023 17:13 Відповісти
Не контрнаступ, а наступ. Хтось може йому пояснити - що таке контрнаступ...?
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29.04.2023 16:42 Відповісти
Ми звільняємо свою землю у відповідь на їхній наступ, за рахунок якого рашисти захопили наші території. Тому всеж скоріше контрнаступ.
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29.04.2023 16:44 Відповісти
Звільнення територій - це звільнення територій, а контрнаступ - це контрнаступ. За вашою логікою - контрнаступ йде вже рік.
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29.04.2023 16:51 Відповісти
ВЕЛИКИЙ КОНТРНАСТУП )
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29.04.2023 17:01 Відповісти
Якщо серьйозно ,ця назва пішла від російського наступу, коли вони набрали восені багато чмобиків. І анонсували свій великий російський наступ на усіх напрямках. Лякали їм з усіх ЗМІ. І тоді ми у відповідь пообіцяли контрнаступ. Іх великий наступ наразі провалився за півроку, тільки Соледар захопили і майже Бахмут. Але наш наратив про великий український контрнаступ залишився. Звісно його може чекати такая сама провальна історія, але я маю надію на краще
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29.04.2023 17:05 Відповісти
Це лише бренд який вигадали креативщики з ОП, та вже півроку вішають його охлосу на вуха викликаючи в нього крім іншого - завищені очікування.
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29.04.2023 17:10 Відповісти
А що на вашу думку буде відбуватися?
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29.04.2023 20:32 Відповісти
Буде відбуватися те саме що і зараз відбувається - шахова партія від Залужного, з багатьма варіантами розвитку подальших подій.
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29.04.2023 20:47 Відповісти
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців, десятки тисяч вкрадених дітей залишаться на кацапщині, а мільйони українців вже не повернуться з Заходу до України.
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29.04.2023 16:57 Відповісти
и Я хочу в ЕС
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29.04.2023 16:59 Відповісти
зачекайте скасування воєнного стану. Тоді зможете виїхати.
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29.04.2023 17:03 Відповісти
тоді подачки не будуть роздавати...
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29.04.2023 17:24 Відповісти
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців,
ви ще не здогадались,що так було задумано?щоб українці гинули?
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30.04.2023 21:48 Відповісти
я не здогадувався, я знав, навіщо це лайно купив у москві і привіз до Київа медведчук у 2004 році, але я не здогадувався, що в нас знайдеться понад тринадцять мільйонів довбойобів.
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30.04.2023 22:06 Відповісти
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29.04.2023 16:59 Відповісти
стучитесь вас откопают
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29.04.2023 17:28 Відповісти
Я згоден пустити абрахамію на ''запчастини''. Може якійсь горилі, чи макаці щось підійде.
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29.04.2023 17:37 Відповісти
Начать и кончить..
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29.04.2023 17:01 Відповісти
В Крыму образовались пробки на Керченском мосту
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29.04.2023 17:02 Відповісти
Мамулечка, надо сваливать отсюда пока не поздно
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29.04.2023 17:03 Відповісти
Были бы фото, еще поверил.
Откуда там пробки, фуры не ездят.
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29.04.2023 17:29 Відповісти
Так, завтра в сьомій ранку починаємо!
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29.04.2023 17:03 Відповісти
не проспи
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29.04.2023 17:10 Відповісти
Будильник поставь.
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29.04.2023 17:34 Відповісти
Зе - у тебя был F-16 ты его просто....проср. ✍️
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29.04.2023 17:11 Відповісти
Наступ будет тогда когда решит Залужный а зеленский только пиариться на успехах нашего ВСУ, пусть лучше расскажет какие успехи на экономическом фронте,почти весь бизнес в Украине угробили
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29.04.2023 17:13 Відповісти
Залужный хотел вывести войска с Бахмута, но видимо ему не дали.
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29.04.2023 17:30 Відповісти
Не тільки Залужний ,є ще дяді пожирніші
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29.04.2023 17:35 Відповісти
А чо буба без каски и броника? Он чо не идет в контры?
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29.04.2023 17:36 Відповісти
Літакі лятіть, гудуть, будемо їх бомбить
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29.04.2023 17:36 Відповісти
Нехай пропелера на спину до д'єрмака прицепить, в рукі по зв'язці гранат , на лоб ''зірку смерті'' і запускає в контрнаступ. Кацапи побачивши таке ''диво'' в небесах з переляку втікатимуть.
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29.04.2023 17:42 Відповісти
Надо было готовиться к войне еще 20 с лишним лет назад, когда при Кучме, по - моему, пуйло выкупил у Украины все ракеты средней дальности, тем самым лишив вас возможности ответить. А Кучма был, наверно, в сговоре или не понимал, что происходит.
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29.04.2023 17:46 Відповісти
Його треба розуміти навпаки! Мабуть вже домовився з товаришем Сі що неякого конрнаступу не буде.
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29.04.2023 18:07 Відповісти
Контрнаступление может стать изощренной формой самоубийства. Контрнаступление как политический фантом
Украине приходится выбирать между войной на истощение и стратегическим риском

Контрнаступление Украины перестало быть прогнозом, а стало частью мифа, превратившись в политический фантом, который живет своей собственной жизнью, никак не пересекаясь с реальностью. В этом качестве оно превращается в самосбывающееся пророчество, способное само творить альтернативную реальность. Это, на мой взгляд, представляет сегодня опасность.

При существующем положении дел на фронтах, где в основном уже который месяц идет позиционная война, о контрнаступлении можно говорить только локально, если речь идет о перехвате инициативы в районе Бахмута.

Во всех остальных случаях речь должна идти об украинском наступлении, а это существенно другое дело.

При контрнаступлении есть возможность воспользоваться тем, что противник «раскрывается», при наступлении должен «раскрываться» ты сам, предоставляя противнику возможность этим воспользоваться. Именно поэтому наступление всегда есть штука затратная и, главное, более рискованная, чем контрнаступление. Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/29/kontrnastuplenie-kak-politicheskii-fantom
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29.04.2023 18:35 Відповісти
Дебіл, вкрав з Держрезерву палива для контрнаступу - з 800 000 літрів залишив 6 000 літрів і ще варнякає про контрнаступ
Клінічний малорос.
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29.04.2023 21:46 Відповісти
Без Аваксів ф16 це звичайні пепелаци. Літаючі труни. Проблема в тім що корумпована Україна може злити ворогу дані як працює система супутникової допомоги цим літакам. Проблема в недовірі до керівництва України з інфільтрованими у неї рашистськими агентами.
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30.04.2023 12:55 Відповісти
 
 