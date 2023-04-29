Зеленський про контрнаступ: Затягувати не будемо, почнемо до того, як у нас з’являться F-16
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Президент Володимир Зеленський закликає західних партнерів ухвалити рішення про надання Україні винищувачів F-16, та водночас наголошує, що відсутність сучасних літаків не впливатиме на початок контрнаступу.
Про це він сказав в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Дуже важливо контроль у небі не віддати повністю Росії, тому дуже важлива авіаційна коаліція. Тут повинна бути воля лідерів держав, які мають сучасну авіацію. Авжеж, ми будемо звертатися за відповідною авіацією і до ваших країн, при чому будемо звертатися дуже наполегливо і, скажу вам відверто, найближчим часом", – сказав Зеленський.
За його словами, новими сторінками у розв’язаній Росією війні стало надання Україні систем HIMARS, NASAMS, Iris-T, а тепер настав час для авіації.
Президент підкреслив, що є держави, які мають на балансі F-16 чи інші сучасні літаки і хочу допомогти Україні, але "на все потрібна воля".
"Не треба боятися Росію. Найстрашніше відбулося: вони розпочали повномасштабну війну. Я вважаю, це найстрашніше… Дуже важливий аргумент сьогодні: не боятися закінчити з цим, не думати, що буде потім з Росією, головне - думати, що буде далі з безпекою у світі. Безпека у світі буде в надійних руках, тому що другій армії світу показали, що якщо ти наступаєш на права людини в будь-якій державі, союзники поставлять тебе на місце", - наголосив Зеленський.
Водночас відповідаючи на запитання, чи має рішення про надання Україні літаків вирішальне значення для початку контрнаступу, Президент зауважив: "Якщо чесно, це б дуже сильно допомогло. Ми розуміємо, що так затягувати не будемо, тому починатимемо ще до того, як у нас з’являться F-16 або інші. Заспокоювати Росію тим, що нам ще потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо... Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед".
При цьому глава держави додав, що паралельно рішення про літаки все ж має бути прийнято.
Будь ласка, зачекайте...
" А не скажу .."😆
Я ТРИ роки вдивлявся в око путіна намагаючись побачити там мир.
Або то було не око, або миру там нема і не планується.
Не повторюйте моїх помилок.
На Харківщині був добрий приклад
ви ще не здогадались,що так було задумано?щоб українці гинули?
Откуда там пробки, фуры не ездят.
Украине приходится выбирать между войной на истощение и стратегическим риском
Контрнаступление Украины перестало быть прогнозом, а стало частью мифа, превратившись в политический фантом, который живет своей собственной жизнью, никак не пересекаясь с реальностью. В этом качестве оно превращается в самосбывающееся пророчество, способное само творить альтернативную реальность. Это, на мой взгляд, представляет сегодня опасность.
При существующем положении дел на фронтах, где в основном уже который месяц идет позиционная война, о контрнаступлении можно говорить только локально, если речь идет о перехвате инициативы в районе Бахмута.
Во всех остальных случаях речь должна идти об украинском наступлении, а это существенно другое дело.
При контрнаступлении есть возможность воспользоваться тем, что противник «раскрывается», при наступлении должен «раскрываться» ты сам, предоставляя противнику возможность этим воспользоваться. Именно поэтому наступление всегда есть штука затратная и, главное, более рискованная, чем контрнаступление. Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/29/kontrnastuplenie-kak-politicheskii-fantom
Клінічний малорос.