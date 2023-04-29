Зеленський про контрнаступ: Затягувати не будемо, почнемо до того, як у нас з’являться F-16

Президент Володимир Зеленський закликає західних партнерів ухвалити рішення про надання Україні винищувачів F-16, та водночас наголошує, що відсутність сучасних літаків не впливатиме на початок контрнаступу.

Про це він сказав в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливо контроль у небі не віддати повністю Росії, тому дуже важлива авіаційна коаліція. Тут повинна бути воля лідерів держав, які мають сучасну авіацію. Авжеж, ми будемо звертатися за відповідною авіацією і до ваших країн, при чому будемо звертатися дуже наполегливо і, скажу вам відверто, найближчим часом", – сказав Зеленський.

За його словами, новими сторінками у розв’язаній Росією війні стало надання Україні систем HIMARS, NASAMS, Iris-T, а тепер настав час для авіації.

Президент підкреслив, що є держави, які мають на балансі F-16 чи інші сучасні літаки і хочу допомогти Україні, але "на все потрібна воля".

"Не треба боятися Росію. Найстрашніше відбулося: вони розпочали повномасштабну війну. Я вважаю, це найстрашніше… Дуже важливий аргумент сьогодні: не боятися закінчити з цим, не думати, що буде потім з Росією, головне - думати, що буде далі з безпекою у світі. Безпека у світі буде в надійних руках, тому що другій армії світу показали, що якщо ти наступаєш на права людини в будь-якій державі, союзники поставлять тебе на місце", - наголосив Зеленський.

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Водночас відповідаючи на запитання, чи має рішення про надання Україні літаків вирішальне значення для початку контрнаступу, Президент зауважив: "Якщо чесно, це б дуже сильно допомогло. Ми розуміємо, що так затягувати не будемо, тому починатимемо ще до того, як у нас з’являться F-16 або інші. Заспокоювати Росію тим, що нам ще потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо... Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед".

При цьому глава держави додав, що паралельно рішення про літаки все ж має бути прийнято.