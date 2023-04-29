Якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б у НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг змінив своє ставлення до питання членства України і підтримує це рішення.

Про це він сказав в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Остання наша зустріч з Єнсом була кращою за всі інші наші зустрічі. Але знов таки, це союзне рішення. Аля я думаю, що якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б в НАТО", – сказав Зеленський.

"Мені здається, в цілому Єнс змінив свою позицію. Я вважаю, нехай він не образиться на мене, у мене з ним гарні відносини, що він став більш рішучою людиною. Для нас, для світу і для Альянсу це важливо", – додав президент.

Глава держави наголосив, що це не Україна вирішила не бути в НАТО, це країни Альянсу не наважились ухвалити рішення свого часу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще дві країни готові підтримати вступ України до НАТО. Це не консенсус, але коаліцію збільшено, - Кулеба

"Це не наш був вибір не бути в НАТО. Це був вибір НАТО і страхи деяких держав, що буде, якщо Україну приймати в НАТО, як відреагує Росія. Це не дуже чесно, що ніколи раніше не цікавило, як відреагує людина в Україні, але всіх цікавило як відреагує Росія. Я вважаю, що це несправедливо і нечесно", – сказав президент.

Він вказав на приклад Фінляндії, яка швидко вступила в НАТО і на це не послідувало ніякої реакції Росії.

"Ми раді, що Фінляндія в НАТО. І ось вам відповідь: насамперед всі зрозуміли, що найкращі гарантії безпеки – це НАТО. Ось приклад, треба боятися Росію чи ні. Фінляндія вступила в НАТО і це ще раз доводить, що Росія просто хотіла нас окупувати, а не тому, що вони боялися, що НАТО підбирається до їх кордонів", – сказав Зеленський.

"Те, що ми не в НАТО, – не тому, що ми не хочемо, а тому що ви нас не берете. І всі ці роки ви нас туди не брали. Так, ви нас запрошували, але тим не менш…Не може бути так в цивілізованому світі, що наше життя залежить тільки від того, є ми в НАТО чи ні", – додав він.