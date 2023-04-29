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Якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б у НАТО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг,зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг змінив своє ставлення до питання членства України і підтримує це рішення.

Про це він сказав в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Остання наша зустріч з Єнсом була кращою за всі інші наші зустрічі. Але знов таки, це союзне рішення. Аля я думаю, що якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б в НАТО", – сказав Зеленський.

"Мені здається, в цілому Єнс змінив свою позицію. Я вважаю, нехай він не образиться на мене, у мене з ним гарні відносини, що він став більш рішучою людиною. Для нас, для світу і для Альянсу це важливо", – додав президент.

Глава держави наголосив, що це не Україна вирішила не бути в НАТО, це країни Альянсу не наважились ухвалити рішення свого часу.

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"Це не наш був вибір не бути в НАТО. Це був вибір НАТО і страхи деяких держав, що буде, якщо Україну приймати в НАТО, як відреагує Росія. Це не дуже чесно, що ніколи раніше не цікавило, як відреагує людина в Україні, але всіх цікавило як відреагує Росія. Я вважаю, що це несправедливо і нечесно", – сказав президент.

Він вказав на приклад Фінляндії, яка швидко вступила в НАТО і на це не послідувало ніякої реакції Росії.

"Ми раді, що Фінляндія в НАТО. І ось вам відповідь: насамперед всі зрозуміли, що найкращі гарантії безпеки – це НАТО. Ось приклад, треба боятися Росію чи ні. Фінляндія вступила в НАТО і це ще раз доводить, що Росія просто хотіла нас окупувати, а не тому, що вони боялися, що НАТО підбирається до їх кордонів", – сказав Зеленський.

"Те, що ми не в НАТО, – не тому, що ми не хочемо, а тому що ви нас не берете. І всі ці роки ви нас туди не брали. Так, ви нас запрошували, але тим не менш…Не може бути так в цивілізованому світі, що наше життя залежить тільки від того, є ми в НАТО чи ні", – додав він.
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Топ коментарі
+12
Як би ти з Дєрмаком менше крав та зливав ворогу Батьківщину то вже б давно були в НАТО, членограйчику.
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29.04.2023 17:43
+7
Сьогодні точно ''день ЗЄбака''! Приберіть його з новин-українців вже від нього нудить!
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29.04.2023 17:47
+6
До відновлення територіальної цілісності навіть і Столтенберг не допоможе. Може краще реформи впроваджувати, а не бути персонажем українського прислів'я - "дурень думкою багатіє".
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29.04.2023 17:37
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Украина уже в НАТО .
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29.04.2023 17:32 Відповісти
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29.04.2023 17:35 Відповісти
После золотых яиц за деньги международной помощи , вопрос ТВЕРДО определился - где НАТО и где Украина .
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29.04.2023 18:03 Відповісти
До відновлення територіальної цілісності навіть і Столтенберг не допоможе. Може краще реформи впроваджувати, а не бути персонажем українського прислів'я - "дурень думкою багатіє".
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29.04.2023 17:37 Відповісти
Насколько я понимаю, решает таки Утопленник, а не Столтенберг. Кто он такой, этот Столтенберг? Секретаришка. Но кто он такой по сравнению с нашим завгаром. Просто никто и пустое место. Завгар рулит, остальные крутят.
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29.04.2023 17:37 Відповісти
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29.04.2023 17:43 Відповісти
Як би ти з Дєрмаком менше крав та зливав ворогу Батьківщину то вже б давно були в НАТО, членограйчику.
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29.04.2023 17:43 Відповісти
Наївний актор.
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29.04.2023 17:45 Відповісти
Сьогодні точно ''день ЗЄбака''! Приберіть його з новин-українців вже від нього нудить!
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29.04.2023 17:47 Відповісти
Столтенберг розпоясався,бо йде з посади...Тепер може розказувати,що завтра після обіду Україна получить F-16 і навіть в міжгалактичну асоціацію вступить.
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29.04.2023 17:47 Відповісти
Христю або Джонсона тре впхати на посаду.
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29.04.2023 18:05 Відповісти
Та щось Христі і не чутно...Я наприклад ,за Джонсонюка.
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29.04.2023 18:07 Відповісти
А ти вже мобілізувався?
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29.04.2023 18:04 Відповісти
А хто буде плескати в долоні на кожний висер найвеличнішого? Якій такий фронт, в них завдання важливіше (лизнуть, прогнуться)
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29.04.2023 18:13 Відповісти
Якби рішення про вступ залежало від дЕрмака, Україна не була б в НАТО, - Зеленський
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29.04.2023 17:49 Відповісти
Він слухає своего батька.
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29.04.2023 17:51 Відповісти
То він шуткує ! Зеля у всіх визиває неадекватну поведінку, ведуть себе ніби вони спілкуються з клоуном.
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29.04.2023 17:50 Відповісти
Ну так то ж правда - про клоуна.
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29.04.2023 18:21 Відповісти
Харошу траву сьогодні підвезли.
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29.04.2023 17:52 Відповісти
Фантазер чи брехун?
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29.04.2023 17:53 Відповісти
ЧМО
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29.04.2023 18:23 Відповісти
,Як вже він задовбав цей генератор словесного поносу.Є вимоги для вступу до НАТО.
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29.04.2023 17:59 Відповісти
Всі знають що Україну приймуть в НАТО - нездійсненна мрія-обіцянка як "партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!".

Ключевое слово ПРОВОЗГЛАШАЕТ. Составители от КПСС умели мастерски пользоваться словом: именно ПРОВОЗГЛАШАЕТ - как объявление помолвки/провозглашение жениться.

Осетрина второй свежести? Помните
«- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.
Голубчик, это вздор!
Чего вздор?
Вторая свежесть - вот что вздор!
Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя.
А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»

Халва, халва... уже з запашком ... https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajinanato-u-vilnjusi-majut-buti-vipravleni-pomilki-budapeshta-ta-bukharesta.html
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29.04.2023 18:06 Відповісти
Червінського відпусти і посади Баканова! Нашот нато таки тягир?
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29.04.2023 18:08 Відповісти
Відкриваючи рота, буратінка зайвий раз підтверджує, що він--дебіл.
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29.04.2023 18:12 Відповісти
Та не він ,а ті хто за нього голосував.
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29.04.2023 18:14 Відповісти
Не була б.

Бо Єрмак, Татаров, Гетманцев, Арахамія, ФСБшна шушара на всіх щаблях влади в Україні та їх кришувальник ЗЄ.
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29.04.2023 18:13 Відповісти
Наркомани. Вони такі - ні сорому, ні пам'яті.
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29.04.2023 18:28 Відповісти
В НАТО ми не є через корумпованість багатьох країн Європи і через їх безхребетність
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29.04.2023 19:02 Відповісти
The NATO was created, above all, as a legal framework for the US to interfere militarily in Europe to stop further spread of communism. The role of European countries was secondary and that of support. Communism was an existential threat to the US as it challenged the very principles on which the American model is based, post-Soviet Russia poses no suchthreat. It does not matter who chairs the NATO, all major decisions are made in Washington. And the decision is clear: to keep the appearance of a mighty alliance but never put it to a test by getting into a real war with a more or less strong opponent.
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29.04.2023 19:23 Відповісти
УКРАИНЦЫ! не смотрите дерьмозеленые каналы... янелохмнесорокдва и ларечник-секретут дерьмак готовили Украину к капитуляции... как и сейчас готовят сепаратные переговоры... ВСЯ ВЛАСТЬ ВСУ! они никогда не предадут Украину...
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29.04.2023 20:07 Відповісти
ця війна, це прямий наслідок корупції в цьому гуртожитку, тому ,що, як би влада ще 30 років тому виконала всі вимоги щодо вступу в альянс, то, ми були б в НАТО, і на нас би орки ненапали, але потрібно було виконати ряд умов, одна з яких це менше красти, але наші мужні керманичі немогли цього виконати, так само як і зараз.Так що війна гражданє це корупція, корупція у всій красі!!!!!!!!!!!!!!!
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29.04.2023 22:21 Відповісти
Какое бы отношение у меня не было к ПреЗЕденту, но здесь всё по делу
И именно партнёры по союзу очень точно идентифицируют со временем ЗЕрмака...
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30.04.2023 00:00 Відповісти
Та да..... Твой Арашка другое говорил....
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30.04.2023 00:11 Відповісти
 
 