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Поведінка Угорщини неадекватна, як може бути країна НАТО за Росію і проти Альянсу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

"Як розв’язати суперечку з Будапештом? Питання тільки в бажанні Будапешту. Мені здається, існує політична заплутаність політичних еліт в Угорщині. Дуже дивна ситуація, чи може бути країна НАТО за Росію і проти НАТО?", – сказав Зеленський.

За його словами, не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом.

"Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я говорю свою суб’єктивну думку. Союзник це не просто слово, це – зміст. Це союз держав з однаковим поглядом на безпеку, на цінності. По-різному ставляться до певних моментів, але є договір союзників, які захищають один одного і відповідні цінності", – сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б у НАТО, - Зеленський

"І якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, то не може одна держава сказати – ні, Росія наш союзник. Так не може бути. Значить, ти вже не союзник Альянсу. І тому, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти або не йти в НАТО. І ти не маєш чинити перепони", – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Раніше Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться".

Також читайте: Угорщина може блокувати вступ України до ЄС, якщо Київ не піде на поступки

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
бред не неси идиот Орбан получает *********** откаты от контрабанды водки и сигарет Сиятро вообще имеет прямые родственно половые связи с ************...и какие нах Послы виноватые...
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29.04.2023 18:22
+10
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29.04.2023 18:16
+9
Шизіки неадекватні до власної історії. Забули московські танки 1956 року.
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29.04.2023 19:25
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29.04.2023 18:16 Відповісти
Це означае, що в УГОРЩІНі плохо працюе посольство і треба його замінити . Задача посольства робити країну командировки дружньою до України
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29.04.2023 18:20 Відповісти
бред не неси идиот Орбан получает *********** откаты от контрабанды водки и сигарет Сиятро вообще имеет прямые родственно половые связи с ************...и какие нах Послы виноватые...
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29.04.2023 18:22 Відповісти
Пойди , проспись

я знаю про що пишу. У СЛОВАЧЧІНІ до 2014 року посольство просто НИЧОГО не робило само без росіян, тому що усі зв'язки условацькому політикуму були у росіян і усі питання українці ( у перших рядах посол ) вирішували через російських дипломатів. А зараз посольство працюесамо без російських кураторів . І працюе добре

у Будапешті посол второй срок , а може і Третий. І постіні непонятки - тут чи кровати переставляти чи меняти усю бригаду
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29.04.2023 18:30 Відповісти
достали мать их немытаое цыганское отродье мадьяры хрненовы мегафон бы свой закрыли придурки.. шизофрения властей Венгрии..полярные противоречия в головах.. хотят сидеть на двух стульях и нужду справлять в две кабинки МО и ЖО одновременно...
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29.04.2023 18:20 Відповісти
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29.04.2023 18:21 Відповісти
Кричу чайкою.
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29.04.2023 20:05 Відповісти
А насправді прикинувся б застудженою мавпою...
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29.04.2023 20:29 Відповісти
Згадай себе починаючі з 19 року. Особливо напередодні війни та й тепер...
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29.04.2023 18:22 Відповісти
Хто такі мадяри? Вихідці з південного уралу
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29.04.2023 18:22 Відповісти
Бывает － у девушки муж умирает, а у вдовы - живет 😀
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29.04.2023 18:22 Відповісти
Історія[ред. | ред. код]

Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між Волгою й Уралом через південні українські степи.

На недовгий час утворили в міжріччі між Бугом, Дністром, Серетом і Прутом союз семи угорських племен. Витиснені звідти печенігами й болгарами, подалися в 895-896 роках під проводом Арпада через Карпати до Паннонії. Тут підкорили собі місцеве населення, головним чином слов'янське (воно згодом асимілювалося), прийняли християнство й створили сильну централізовану державу Угорщину, до якої належали й теперішні українські землі на захід від Карпат - Закарпаття.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
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29.04.2023 18:24 Відповісти
Угорці прибули у Панонію і відібрали землі у местних народів ( у слов'ян в основному ) . У СЛОВАЧЧІНІ словаки так і кажуть - вони відібрали наші землі. Австріяки своїх земель не віддали , а словяне занадто добрі , тому словаки і українці лишились своїх історичних земель .
Як каже Фаріон - треба робити мілітарну країну, щоб себе захищати
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29.04.2023 18:36 Відповісти
тільки якшо подивитися ще трошки далі, то виявиться, шо і західні та південні слов'яни того, теж прийшли і когось вигнали. томі всі подібні заяви про історичну землю угорців - маячня, що може бути застосована до будь-кого.
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29.04.2023 21:03 Відповісти
Коли зьявились словяне ( десь 400 р) , кількість населення Европи і світу була нічтожно мала. Так що заселялись пусті землі. На тих землях, що зараз під слов'янами, раніше були кельти (500 р до н е) . Тому у слов'ян е доля крові від кельтів .
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29.04.2023 22:51 Відповісти
гуни, готи, авари, потім слов'яни. всі скрізь вештались і кудись перлися і їм всім було можна. а от уграм нізя. ну і да, слов'яни прийшли, а дома нікого нема. тільки гени попередників десь узялися. мабуть із водою підмішалися.
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29.04.2023 23:39 Відповісти
Уся західна Україна була під кельтами ДО ПОЯВИ СЛОВЯН , а словяне як паз зародились на стике заходу України і Польщі
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29.04.2023 23:43 Відповісти
Може Європа додивиться шо в них хитровимахании нарід живе .
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29.04.2023 18:27 Відповісти
Можливо НАТО перегляне свій статут ,по відношенню до Угорщини.
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29.04.2023 18:34 Відповісти
Так же як і ти хочеш в НАТУ і ********* *****.
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29.04.2023 18:40 Відповісти
А може Угорщині надана така роль поганого поліцейського в ЄС?
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29.04.2023 18:59 Відповісти
Шизіки неадекватні до власної історії. Забули московські танки 1956 року.
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29.04.2023 19:25 Відповісти
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29.04.2023 19:27 Відповісти
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29.04.2023 19:34 Відповісти
Они забыли 1956 год,когда вонючие русские свиньи убивали их прямо в Будапеште...
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29.04.2023 19:28 Відповісти
Ну ничего дружите с россией.Мы тоже дружили 23 года,а потом умылись кровью...
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29.04.2023 19:31 Відповісти

Бела Кун, єврейсько-більшовицький ватажок Угорської Совєтської Республіки. Топив баржи з полоненими білогвардійцями у Криму.
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29.04.2023 20:02 Відповісти

Бела Кун і Клім Ворошилов.
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29.04.2023 20:04 Відповісти
"адекватний" відізвався
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29.04.2023 20:14 Відповісти
Віктор Орбан, виступає на перепохованні Імре Нагі, прем'єр міністра Угорщини, розстріляного совєтами за революцію 1956 року.
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29.04.2023 20:15 Відповісти
Зеля сказал правильно. Гнать свиней за урал.
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29.04.2023 22:08 Відповісти
это как 73 процента выбрали себе президента-клоуна во время войны,**********,а он с ермаком оказался в Омане
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29.04.2023 22:20 Відповісти
Он говорит Украину финансирует Европа, а его страну Европа не финансирует???? Это просто смешно 😃 Что у них вообще есть свое?? Ничего, только земля, и то не разгуляешься судя по размерам 👆 А оно еще выступает и что-то заявляет! Вот интересно посмотреть, что будет заявлять и без Европы и без НАТО!
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30.04.2023 00:05 Відповісти
с ними надо по-другому разговаривать. Просто подавать в суды. За пособничество террористам.
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30.04.2023 03:02 Відповісти
Ну это не вопрос Венгрии, это вопрос других членов альянса, которые закрывают глаза на присутствие фактически врага в их составе, значит им все равно, это показывает общее отношение к данному союзу....
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30.04.2023 12:14 Відповісти
Сто відсотків що це питання не до мадярії, мадярія одна з не багатьох країн світу яка має безвіз зі США)) тому вони і надалі будуть кохати расєю у ЄС та НАТО і ніякі партнери по цим об'єднанням нічого не діятимуть...
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30.04.2023 13:12 Відповісти
 
 