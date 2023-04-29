Поведінка Угорщини неадекватна, як може бути країна НАТО за Росію і проти Альянсу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

"Як розв’язати суперечку з Будапештом? Питання тільки в бажанні Будапешту. Мені здається, існує політична заплутаність політичних еліт в Угорщині. Дуже дивна ситуація, чи може бути країна НАТО за Росію і проти НАТО?", – сказав Зеленський.

За його словами, не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом.

"Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я говорю свою суб’єктивну думку. Союзник це не просто слово, це – зміст. Це союз держав з однаковим поглядом на безпеку, на цінності. По-різному ставляться до певних моментів, але є договір союзників, які захищають один одного і відповідні цінності", – сказав президент.

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"І якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, то не може одна держава сказати – ні, Росія наш союзник. Так не може бути. Значить, ти вже не союзник Альянсу. І тому, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти або не йти в НАТО. І ти не маєш чинити перепони", – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Раніше Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться".

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