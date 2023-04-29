Поведінка Угорщини неадекватна, як може бути країна НАТО за Росію і проти Альянсу, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.
"Як розв’язати суперечку з Будапештом? Питання тільки в бажанні Будапешту. Мені здається, існує політична заплутаність політичних еліт в Угорщині. Дуже дивна ситуація, чи може бути країна НАТО за Росію і проти НАТО?", – сказав Зеленський.
За його словами, не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом.
"Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я говорю свою суб’єктивну думку. Союзник це не просто слово, це – зміст. Це союз держав з однаковим поглядом на безпеку, на цінності. По-різному ставляться до певних моментів, але є договір союзників, які захищають один одного і відповідні цінності", – сказав президент.
"І якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, то не може одна держава сказати – ні, Росія наш союзник. Так не може бути. Значить, ти вже не союзник Альянсу. І тому, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти або не йти в НАТО. І ти не маєш чинити перепони", – додав він.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.
Раніше Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться".
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я знаю про що пишу. У СЛОВАЧЧІНІ до 2014 року посольство просто НИЧОГО не робило само без росіян, тому що усі зв'язки условацькому політикуму були у росіян і усі питання українці ( у перших рядах посол ) вирішували через російських дипломатів. А зараз посольство працюесамо без російських кураторів . І працюе добре
у Будапешті посол второй срок , а може і Третий. І постіні непонятки - тут чи кровати переставляти чи меняти усю бригаду
Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між Волгою й Уралом через південні українські степи.
На недовгий час утворили в міжріччі між Бугом, Дністром, Серетом і Прутом союз семи угорських племен. Витиснені звідти печенігами й болгарами, подалися в 895-896 роках під проводом Арпада через Карпати до Паннонії. Тут підкорили собі місцеве населення, головним чином слов'янське (воно згодом асимілювалося), прийняли християнство й створили сильну централізовану державу Угорщину, до якої належали й теперішні українські землі на захід від Карпат - Закарпаття.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
Як каже Фаріон - треба робити мілітарну країну, щоб себе захищати
Бела Кун, єврейсько-більшовицький ватажок Угорської Совєтської Республіки. Топив баржи з полоненими білогвардійцями у Криму.
Бела Кун і Клім Ворошилов.