Велика Британія хоче закупити для України ракети дальністю польоту до 300 км
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Озброєння буде надане завдяки фонду підтримки України.
Велика Британія хоче закупити сучасне озброєння для України в рамках спеціального фонду. Серед обладнання, яке шукають, - ракети великої дальності та амуніція для забезпечення мобільності військ. Про це повідомляє Defence24.pl з посиланням на дані Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.
Повідомляється, що Міністерство оборони Великої Британії опублікувало запит на інформацію про військове обладнання для використання українськими військовими, що фінансується з Фонду підтримки України.
Британці застосовують досить відкриту формулу вимог, оскільки "ключовими запитами" є: "ракета або снаряд", що запускається з суші, землі, моря, з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км.
Нагадаємо, даний фонд є ініціативою Великої Британії за участі Ісландії, Норвегії, Швеції та Данії, а також Литви, спрямованою на швидку закупівлю військового обладнання для України.
Загальна його вартість наразі становить понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів. З цієї суми 200 мільйонів фунтів стерлінгів вже розподілено, в тому числі на безпілотні літальні апарати, розвідувальні системи і засоби протиповітряної оборони, а також запасні частини для існуючих транспортних засобів української армії.
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Важность этих эксклавов для Великобритании обусловлена стратегическим положением Кипра в восточной части Средиземноморья, близостью к Суэцкому каналу и Ближнему Востоку.
Все мы слышали о фонде имени товарища притулы, который собирает деньги для закупки как невероятно космических спутников, так и различного объема «черных ящиков» или же совсем незаметной субстанции, которая получила название «на помсту». Как говорят журналисты, наблюдающие за стремительно повышающимся уровнем благосостояния этого душевного пациента, с недавних пор он уже без особого стеснения может сказать «Я тут живу» и показать, где именно теперь он живет. Есть еще ряд пациентов, которые сильно улучшились на подобных темах, но в данном случае нас это интересует меньше всего, поскольку те, кто на самом деле им отсылает деньги, делает это по собственной воле и по большому счету, это - их дело.
А вот то, что когда речь заходит о крупных фондах, занимающихся натуральной закупкой вооружений для Украины, то за притулами их просто никто не видит. С другой стороны, такие сообщества давно решили, что им важнее не шашечки, а ехать и потому - особо не пиарятся на том, что они делают. В итоге, наша пресса вообще ничего об этом не пишет и найти такую информацию можно только в зарубежных источниках. Скажем так, в формате своеобразного на всю голову «телемарафона» имени бабушки Бени, такого точно никто не станет рассказывать. И вот мы решили немного приоткрыть эту притуловско-лаченскую ширму, чтобы за нею желающие смогли рассмотреть что-то еще.
Речь идет о британском фонде финансирования обороны Украины, и если кто-то хоть что-то слышал о нем, может себя поздравить с этим замечательным знанием. А ведь фонд прямо сейчас объявил новый цикл сбора средств для оплаты двух серьезных позиций. Но перед тем, как перейти к конкретике именно этого витка сборов, просто уточним две детали. Первая из них состоит в том, что об этом пишет польская (не украинская) пресса, откуда мы и берем все основные данные. Ну а вторая деталь указывает на масштаб мероприятий. Под британским флагом помощи Украине собрались правительства: Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы, которые принимают участие во всех мероприятиях, а кроме того, по отдельным позициям, к фонду примыкают еще около 40 стран. Как ни крути, а это не варьяты с черными ящиками и напоказ - дорогими котлами.
Как следует из описаний польской прессы, по состоянию на сейчас, в фонде находится около 520 миллионов фунтов стерлингов, а на первом этапе работы фонда уже было приобретено и отправлено в Украину различное оборудование и вооружения на сумму в 200 миллионов фунтов стерлингов. Тогда речь шла о закупке специфических дронов, различного разведывательного оборудования, что-то очень специфичное для прокачки нашей системы ПВО, а также необходимые расходники, узлы и агрегаты для техники и вооружений, которые уже поставлены в Украину и требуют специфичного обслуживания.
И вот сейчас объявлен второй виток сборов, условно названный «Urgent Bidding Round 2». Как и в первый раз, этот сбор является целевым, и с одной стороны, участники фонда вкладывают в него средства, а другие участники - предоставляют очень специфические возможности для того, чтобы добиться целей, поставленных текущим раундом сборов. Это очень похоже тот самый wish list, о котором писал Готельер Бандеровей и суть которого разъяснял Андрей Модератор. Только в данном случае масштабы мероприятий гораздо крупнее и не только в финансовом, но и в структурном плане, поскольку одних денег в таком деле - явно недостаточно.
В общем, на данный момент заявки могут быть поданы по двум направлениям: ударные системы большой дальности и поддержка военной мобильности, до 4 и 9 мая соответственно. Заметим, здесь не идет речь о конкретных изделиях, системах или конкретной номенклатуре, фонд предоставляет открытую заявку с тем, чтобы все, кто хочет повысить возможности ВСУ по этим направлениям, могли принять участие в финансировании, а с другой стороны, те, кто сможет обеспечить поставку того, что предполагается заявкой, по разумным ценам - могут выдвинуть уже свои предложения именно такого плана. То есть, схема взаимодействия всех участников проекта - крайне открыта. Никаких черных ящиков или абстрактных разговорах о том, какие средства и на что собираются и будут тратиться. Никакой якобы секретности, за которой дельцы прячут свои махинации, и никаких тройных цен на выходе, когда «секретность» не удается удержать.
Так, по первому пункту, требования к изделию, которое фонд может рассмотреть и закупить, достаточно открыты и просты. Артиллерийские или ракетные боеприпасы должны иметь возможность с высокой точностью поражать цели в диапазоне от 100 до 300 километров и при этом донести до цели боевую часть массой от 20 до 490 килограммов. Кроме того, боеприпас должен быть не авиационным, а повехность-поверхность. Из этого следует, что к рассмотрению принимаются все боеприпасы, которые можно отстрелять с земной поверхности или поверхности моря, на расстояние свыше 100 километров. Понятно, что чем большей будет дальность предлагаемого изделия и чем большую массу он сможет доставить до цели, тем лучше.
Опционально, изделие должно иметь высокую совместимость с имеющимися пусковыми установками или артиллерийскими системами, а также быть устойчивым к помехам РЭБ и сложной целью для ПВО противника. Причем, речь может идти и о различного рода гибридных изделиях, которые могут представлять собой что-то среднее между ракетой и планирующей авиабомбой, что в принципе прямо сейчас доступно для ряда предприятий даже в Европе. Мы уже писали о том, что Турция поставляет нам РСЗО наподобие Хаймарс, но собственной разработки, и там присутствует линейка ракет, которые четко укладываются в указанные требования. Если Анкара согласится продать фонду для Украины эти ракеты, то останется только вопрос цены, и если там тоже все окажется в пределах того, что себе представляют в фонде, то вопрос может закрыться очень быстро.
Но если речь идет о комбинировании уже имеющихся боеприпасов, то тут есть другие варианты, например такие, как описывает польская пресса: «Впрочем, не исключено и то, что британский спрос будет удовлетворен производителями, которые будут комбинировать или развивать существующие решения, как это было в случае с ракетой Ground Launched SDB, в которой используются элементы артиллерийской ракетной двигательной установки M26 (большое количество систем этого типа доступно после вывода кассетных боеголовок) и бомбы SDB-I, изначально предназначенные для сброса с самолетов».
Поскольку речь идет о комбинировании уже имеющихся боеприпасов и уже есть отработанные технологии создания таких гибридов, то некоторые производители уже готовы взяться за эту работу, например испанская Escribano Mechanical & Engineering. Осталось еще несколько дней и будет принято решение о том, какой вариант будет избран для решения этого вопроса. Понятно, что Британский фонд поставил цель расширить возможности ВСУ в указанном диапазоне дальности, где сейчас приходится оперировать небольшим количеством ракет «Ольха» и дронов.
Ну а второе направление работы этого раунда сбора относится к закупке и передаче ВСУ техники, обеспечивающей военную мобильность, т.е. тральщиков для танков Т-72, Leopard 1 и Leopard 2, а также саперных танков. Кроме того, разыскиваются самоходные мосты «любого размера», средние мосты длиной от 9 до 31 метра и более длинные мосты длиной от 40 до 80 метров, в обоих случаях с классом нагрузки MLC 70T, т.е. способные нести вес танка массой около 63 т, типа Leopard 2A6.
Вот так работает британский фонд, но кто об этом знает? Вот в этом-то и дело. Вот эти все эрзац и пустышки просто занимают собой все информационное пространство, хотя главной их целью является не то, о чем они говорят. Ну что же, прийдет время и все встанет на место, ну а пока каждый может не позволить этой стендаперской порнографии вытеснить реальные дела реальных людей. Это каждый способен сделать самостоятельно и без чужой помощи.
anti-colorados
Р-360 «Непту́н» - українська крилата ракета, конструкторського бюро «Луч» має бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети - до 280 км.