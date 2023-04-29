Зеленський про наступ: Інформація у ЗМІ не допомагає Україні, але ми все одно підемо вперед і точно переможемо
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Президент Володимир Зеленський дорікнув медіа за зайву увагу до майбутнього наступу Збройних Сил України.
Про це він повідомив в інтерв'ю фінським, шведським, данським та норвезьким журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, наступ залежить не лише від озброєнь, а інколи існують інформаційні загрози.
"Контрнаступ залежить не тільки від бойових машин. Бойові машини або броньована техніка - це одна зі складових наступальної операції. Іноді, як я вам сказав, існують інформаційні загрози. І скажу вам відверто, я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить у тій чи іншій пресі, та це, на жаль, не лише російська преса. І я вважаю, що ця інформація, скажімо, не допомагає. Чесно кажучи, вона нас зупинить? Ні", — сказав глава держави.
Водночас Зеленський зазначив, що навіть якщо інформація про наступ з'являтиметься щодня, це не вплине на плани українського командування.
"Нас все це не зупинить, ми все одно підемо вперед і точно переможемо. Але такі речі, як час чи зайва інформація — не важливо, наскільки фейкова чи правдива, — все це впливає. І хочу наголосити: це точно не допомагає", — додав Зеленський.
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Ара-Хамия штурмовик
он не становится королём,напротив,
дворец превращается в цирк!
(турецкая мудрость)
Украине приходится выбирать между войной на истощение и стратегическим риском
Контрнаступление Украины перестало быть прогнозом, а стало частью мифа, превратившись в политический фантом, который живет своей собственной жизнью, никак не пересекаясь с реальностью. В этом качестве оно превращается в самосбывающееся пророчество, способное само творить альтернативную реальность. Это, на мой взгляд, представляет сегодня опасность.
При существующем положении дел на фронтах, где в основном уже который месяц идет позиционная война, о контрнаступлении можно говорить только локально, если речь идет о перехвате инициативы в районе Бахмута.
Во всех остальных случаях речь должна идти об украинском наступлении, а это существенно другое дело.
При контрнаступлении есть возможность воспользоваться тем, что противник «раскрывается», при наступлении должен «раскрываться» ты сам, предоставляя противнику возможность этим воспользоваться. Именно поэтому наступление всегда есть штука затратная и, главное, более рискованная, чем контрнаступление. Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/29/kontrnastuplenie-kak-politicheskii-fantom
Вибачте, ні.
А потім буде люстрація від естрадно-ціркового режиму
От же ж ідіот.
обет молчания, эта пустая болтовня только раздражает и нервирует.
МЫ пахали. Я и трактор.
Жодного суги на фронті за ЗСУ , і ціла когорта колаборантів із зелених на службі окупантів!
То хто це "МИ"?
В курсі,як мітбол на чолі мсцевоі фракції обороняв ДБР у Тернополі?