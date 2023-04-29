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Зеленський (17381) контрнаступ (419)

Зеленський про наступ: Інформація у ЗМІ не допомагає Україні, але ми все одно підемо вперед і точно переможемо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський дорікнув медіа за зайву увагу до майбутнього наступу Збройних Сил України.

Про це він повідомив в інтерв'ю фінським, шведським, данським та норвезьким журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, наступ залежить не лише від озброєнь, а інколи існують інформаційні загрози.

"Контрнаступ залежить не тільки від бойових машин. Бойові машини або броньована техніка - це одна зі складових наступальної операції. Іноді, як я вам сказав, існують інформаційні загрози. І скажу вам відверто, я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить у тій чи іншій пресі, та це, на жаль, не лише російська преса. І я вважаю, що ця інформація, скажімо, не допомагає. Чесно кажучи, вона нас зупинить? Ні", — сказав глава держави.

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Водночас Зеленський зазначив, що навіть якщо інформація про наступ з'являтиметься щодня, це не вплине на плани українського командування.

"Нас все це не зупинить, ми все одно підемо вперед і точно переможемо. Але такі речі, як час чи зайва інформація — не важливо, наскільки фейкова чи правдива, — все це впливає. І хочу наголосити: це точно не допомагає", — додав Зеленський.
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Топ коментарі
+18
Безліч західних ЗМІ і відомств постійно публікували карти і інформували про напрямки російського вторгнення. Вже на підставі навіть цієї інформації можна зрозуміти усі загрози. Але зелене уйобіще каже, що ніхто їм нічого не казав. ЗМІ були в курсі даних розвідки, а він - ні.
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29.04.2023 18:58
+18
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29.04.2023 18:59
+18
Патологічний брехун! ГЛАВА ЦРУ В СІЧНІ ПЕРЕДАВ УКРАЇНІ ПЛАНИ РФ ЗАХОПИТИ АЕРОПОРТ У ГОСТОМЕЛІ - WSJ: Американська розвідка у середині січня передала найвищому керівництву України детальні плани рф щодо наступу на Україну.Гостомель мав стати ключовим плацдармом для атаки на Київ.
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29.04.2023 19:02
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заколихує нарід, курва...
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29.04.2023 18:55 Відповісти
стратех... немає більше слів.... сльози застилають очі
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29.04.2023 18:55 Відповісти
Хто коксу свіжого в ОПу привіз???
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29.04.2023 18:56 Відповісти
Гучно ти, су..а, тільки перднути своїм зеленим лайном можеш. Чмошник. Слава ЗСУ!
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29.04.2023 18:57 Відповісти
Безліч західних ЗМІ і відомств постійно публікували карти і інформували про напрямки російського вторгнення. Вже на підставі навіть цієї інформації можна зрозуміти усі загрози. Але зелене уйобіще каже, що ніхто їм нічого не казав. ЗМІ були в курсі даних розвідки, а він - ні.
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29.04.2023 18:58 Відповісти
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29.04.2023 18:59 Відповісти
Патологічний брехун! ГЛАВА ЦРУ В СІЧНІ ПЕРЕДАВ УКРАЇНІ ПЛАНИ РФ ЗАХОПИТИ АЕРОПОРТ У ГОСТОМЕЛІ - WSJ: Американська розвідка у середині січня передала найвищому керівництву України детальні плани рф щодо наступу на Україну.Гостомель мав стати ключовим плацдармом для атаки на Київ.
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29.04.2023 19:02 Відповісти
а хіба кацапи не вигребли в гостомелі ?
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29.04.2023 19:07 Відповісти
вони і в Бучі вигребли, і в Маріуполі, і в Ізюмі, і в Бахмуті вигрібають, і ще рік будуть вигрібать. А може і два... Як вам, полегшало?
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29.04.2023 19:12 Відповісти
це не до мене. Щоб вам полегшало - спробуйте звернутися до психолога.
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29.04.2023 19:42 Відповісти
А хіба в Гостомелі не загинули українські військові. Чи вам діванним патріотам похєр на людей, які захищають Україну?
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29.04.2023 19:16 Відповісти
А кто допустил ситуацию Гостомеля?
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29.04.2023 19:27 Відповісти
особливо обдаровані по цих пір не розуміють того, якщо би ми готувались до війни, а не до шашликів, росія би не перейшла до повномасштабної агресії.
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29.04.2023 19:39 Відповісти
Т.е. когда представители армии, тот-же Игнат, говорят о этом-же, то они нам врут?
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29.04.2023 19:52 Відповісти
А чего так мало? Берите больше - кто уничтожал с 1913 года. В совдепии все любили сравнивать с 1913 годом.
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29.04.2023 20:18 Відповісти
Зашийте йому рота по саму сраку!
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29.04.2023 18:59 Відповісти
Моцно нюхнув.
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29.04.2023 19:00 Відповісти
Сам бы для начала поменьше пи#дел своим ротом.
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29.04.2023 19:01 Відповісти
Яку дозу прийняв сьогодні ?! цей банєвтік - верховний . Кров українців, що повірили тобі ще очі не заливає ?!!!
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29.04.2023 19:07 Відповісти
Ага, МИ підемо в наступ..Жека, Юзик, Сивохо, Котлета та Бездупла
Ара-Хамия штурмовик
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29.04.2023 19:08 Відповісти
когда клоун перезжает во дворец,
он не становится королём,напротив,
дворец превращается в цирк!
(турецкая мудрость)
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29.04.2023 19:09 Відповісти
Це вибір: довготривала війна на виснаження ресурсів, де Україна за визначенням більш вразлива, оскільки вона повинна покладатися переважно на зовнішні ресурси, або широкомасштабна наступальна операція, де на карту поставлено занадто багато одночасно. Це непростий вибір, який вимагає мужності і мудрості.
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29.04.2023 19:13 Відповісти
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29.04.2023 19:18 Відповісти
Контрнаступление может стать изощренной формой самоубийства. "Контрнаступление как политический фантом
Украине приходится выбирать между войной на истощение и стратегическим риском

Контрнаступление Украины перестало быть прогнозом, а стало частью мифа, превратившись в политический фантом, который живет своей собственной жизнью, никак не пересекаясь с реальностью. В этом качестве оно превращается в самосбывающееся пророчество, способное само творить альтернативную реальность. Это, на мой взгляд, представляет сегодня опасность.

При существующем положении дел на фронтах, где в основном уже который месяц идет позиционная война, о контрнаступлении можно говорить только локально, если речь идет о перехвате инициативы в районе Бахмута.

Во всех остальных случаях речь должна идти об украинском наступлении, а это существенно другое дело.

При контрнаступлении есть возможность воспользоваться тем, что противник «раскрывается», при наступлении должен «раскрываться» ты сам, предоставляя противнику возможность этим воспользоваться. Именно поэтому наступление всегда есть штука затратная и, главное, более рискованная, чем контрнаступление. Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/29/kontrnastuplenie-kak-politicheskii-fantom
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29.04.2023 19:19 Відповісти
Мені подобається, буду переобирати на другий срок( жартую)
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29.04.2023 19:20 Відповісти
Ніколи не був шанувальником Зеленського, але не треба під час війни його так чмурити.
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29.04.2023 19:22 Відповісти
Пропонуєте мазохізм?
Вибачте, ні.
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29.04.2023 19:34 Відповісти
Тому що він багато вже зробив для того, щоб про нього так говорили. І зупинятися, схоже, не збирається.
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29.04.2023 19:47 Відповісти
Военный злочинець, зрадник, ніякі регалії та умовна участь у перемозі над руzкими не захистить від трибуналу та в'язниці.
А потім буде люстрація від естрадно-ціркового режиму
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29.04.2023 19:56 Відповісти
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29.04.2023 20:16 Відповісти
пи.дити його потрібно, бажано із 95кагалом та усією конченою сімейкою...
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30.04.2023 03:08 Відповісти
Зеленський , ти міг закінчити війну ще восени 2022 року , коли на Правобережжі Дніпра опинилися в оточенні декілька десятків тисяч російських солдат , постійно знищуючи переправи і під загрозою повного знищення оточених можна було примусити Путіна завершити війну на наших умовах , натомість ти дозволив рашистам майже без втрат відступити .А зрозумів чому ти так зробив , оманські договорняки з Путіним потрібно ж виконувати .
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29.04.2023 19:26 Відповісти
полный бред, не было там никакого окружения, они спокойно отошли через мосты и переправы и все это за собой взорвали, если вы верите в противоположное, то вы лох по жизни, верящий всяким арестовичам
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29.04.2023 20:35 Відповісти
Олег , Антонівський міст розбили , дамбу Каховської ГЕС розбили .Які ще мости через Дніпро ? Я кажу про те що ЗЕвлада заборонила знищувати понтонні переправи рашистів .Класична зрада і договорняк.
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29.04.2023 20:44 Відповісти
Інформація у ЗМІ не допомагає Україні, але я все одно буду продовжувати щоденно патякати на камеру та роздавати інтерв'ю...
От же ж ідіот.
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29.04.2023 19:29 Відповісти
Очень хочется пожелать президенту и всем украинским чиновникам, на время войны, принять

обет молчания, эта пустая болтовня только раздражает и нервирует.
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29.04.2023 19:32 Відповісти
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29.04.2023 19:34 Відповісти
МЫ пойдем.. ..
МЫ пахали. Я и трактор.
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29.04.2023 19:49 Відповісти
"МИ" - це хто ?
Жодного суги на фронті за ЗСУ , і ціла когорта колаборантів із зелених на службі окупантів!
То хто це "МИ"?
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29.04.2023 20:11 Відповісти
Що стосується "Європейської солідарності", то тут служать 16,5% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад (391 депутат). У цієї партії найбільша кількість загиблих.

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29.04.2023 21:51 Відповісти
Тому,що вони на нулі,а не а 200-600 км на блокпостах мародерять як слуги. Тому і гинуть.
В курсі,як мітбол на чолі мсцевоі фракції обороняв ДБР у Тернополі?
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29.04.2023 22:27 Відповісти
Скиньте ссилку , почитаю для себе
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30.04.2023 13:29 Відповісти
Телеграм з укрпатріотичними каналами до твоїх послуг!
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30.04.2023 13:46 Відповісти
Таке шось , а по суті нічого
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30.04.2023 14:59 Відповісти
Коли їси твою щелепу треба закривати,чи сам впораєшся?
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30.04.2023 15:28 Відповісти
Заглянь ще в дупу
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30.04.2023 21:21 Відповісти
Це до Зеленського!
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30.04.2023 22:13 Відповісти
Здається мені що весь цей розрекламований переможний контрнаступ чергове наїбалово від ЗЕлених гнид
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29.04.2023 20:19 Відповісти
Головний ходун у наступ ...ля.
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29.04.2023 20:29 Відповісти
Інформація у ЗМІ замішана на патяканні Зеленського, Рєзнікова і Буданова. Хто ж винен? що це, " скажімо так, не допомагає "?
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29.04.2023 22:21 Відповісти
Ох уж ця інформація в СМІ! Треба заборонити всі СМІ і залишити тільки єдиний марафон, який буде віщати про величність лідора, а не про якісь там наступи. Да, зеленський? 🤬🤬🤬
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30.04.2023 06:48 Відповісти
 
 