Зеленський про наступ: Інформація у ЗМІ не допомагає Україні, але ми все одно підемо вперед і точно переможемо

Президент Володимир Зеленський дорікнув медіа за зайву увагу до майбутнього наступу Збройних Сил України.

Про це він повідомив в інтерв'ю фінським, шведським, данським та норвезьким журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, наступ залежить не лише від озброєнь, а інколи існують інформаційні загрози.

"Контрнаступ залежить не тільки від бойових машин. Бойові машини або броньована техніка - це одна зі складових наступальної операції. Іноді, як я вам сказав, існують інформаційні загрози. І скажу вам відверто, я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить у тій чи іншій пресі, та це, на жаль, не лише російська преса. І я вважаю, що ця інформація, скажімо, не допомагає. Чесно кажучи, вона нас зупинить? Ні", — сказав глава держави.

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Водночас Зеленський зазначив, що навіть якщо інформація про наступ з'являтиметься щодня, це не вплине на плани українського командування.

"Нас все це не зупинить, ми все одно підемо вперед і точно переможемо. Але такі речі, як час чи зайва інформація — не важливо, наскільки фейкова чи правдива, — все це впливає. І хочу наголосити: це точно не допомагає", — додав Зеленський.