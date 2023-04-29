Планування удару по центру міста – вже злочин проти людства, - Ігнат про російські обстріли
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Російська армія нищить насамперед пріоритетні для себе цілі, але житлові будинки теж можуть бути цілями.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ворог намагається знищити найпріоритетніші для себе цілі — це і об’єкти нашої інфраструктури, і військові об’єкти, об'єкти паливно-енергетичного сектору. І так далі. Але, прокладаючи маршрути цих ракет, ворог буде робити певні похибки. Навіть якщо вони не мають за ціль житловий будинок. Але може бути і такий прорахунок. І ми часто бачимо, що влучають вони і у житлові будинки, тому що саме по собі планування удару по центру міста, чи це Умань, чи Київ, чи Дніпро, чи Харків — це вже злочин проти людства. Це потрібно чітко розуміти, це акт тероризму. Таким чином, ворог прокладає такі маршрути, розуміючи, що на шляху ракет може бути багатоповерхівка. Але це їх не цікавить", - сказав Ігнат.
Він нагадав, що саме тому потрібно дотримуватися правил безпеки і при повітряній тривозі йти до сховищ.
"Люди прекрасно знають, біля яких об’єктів вони живуть, і треба розуміти, що війна нікуди не ділася, і всередині країни теж можуть відбуватися такі страшні речі", - сказав Ігнат.
Як повідомлялося, вранці 28 квітня російська армія обстріляла Умань крилатими ракетами. В одній дев'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, загалом постраждало 10 будинків.
На цей час відомо про 23 загиблих, серед них – шестеро дітей. Унаслідок ракетного удару травмовані 18 осіб, ще 17 громадян врятовані.
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вірогідніше кацапи користуються совєцькими картами 40-річної давнини - там на маршруті ще пустирі, а не багатоповерхівки
Ось наприклад я зайшов у карти Google вибрав Бухарест ткнув випадково в карту на будівлю і мені видало, а ви про якісь сороколітні карти
Strada Mușetești 4 București 077190, Румыния 4 44.48581 26.10015
Ці покидьки б'ють куди їм заманеться й ніякі укриття нікому не допоможуть, якщо це, звичайно, не спеціалізовані укриття з запасом їжі та води, з спальними місцями, з усим необхідним для того, щоб люди там НЕ стояли, як у метро! А коли це звачайнісінький підвал під багатоповерхівкою, то звідти дуже важко буде витягнути когось, коли, не дай, Боже, отака історія трапиться!
Звати до укриттів, яких НЕМАЄ? А у підвалі може вміститися тільки декілька десятких людей, яким як раз й прийдеться стоячки очікувати, поки ті двері їм відчинять на випадок ракетного обстрілу й влучанням, не дай, Боже!
до речі, ті йолопи у своїх новинах показали цей будинок, цілий репортаж!: Российские телеканалы показали видео разбомбленной многоэтажки в Умани, но выдали его за обстрелянный бойцами ВСУ Донбасс.
Смерть ******* та його лизунам!