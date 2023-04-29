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Планування удару по центру міста – вже злочин проти людства, - Ігнат про російські обстріли

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

умань

Російська армія нищить насамперед пріоритетні для себе цілі, але житлові будинки теж можуть бути цілями.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог намагається знищити найпріоритетніші для себе цілі — це і об’єкти нашої інфраструктури, і військові об’єкти, об'єкти паливно-енергетичного сектору. І так далі. Але, прокладаючи маршрути цих ракет, ворог буде робити певні похибки. Навіть якщо вони не мають за ціль житловий будинок. Але може бути і такий прорахунок. І ми часто бачимо, що влучають вони і у житлові будинки, тому що саме по собі планування удару по центру міста, чи це Умань, чи Київ, чи Дніпро, чи Харків — це вже злочин проти людства. Це потрібно чітко розуміти, це акт тероризму. Таким чином, ворог прокладає такі маршрути, розуміючи, що на шляху ракет може бути багатоповерхівка. Але це їх не цікавить", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що саме тому потрібно дотримуватися правил безпеки і при повітряній тривозі йти до сховищ.

"Люди прекрасно знають, біля яких об’єктів вони живуть, і треба розуміти, що війна нікуди не ділася, і всередині країни теж можуть відбуватися такі страшні речі", - сказав Ігнат.

Як повідомлялося, вранці 28 квітня російська армія обстріляла Умань крилатими ракетами. В одній дев'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, загалом постраждало 10 будинків.

На цей час відомо про 23 загиблих, серед них – шестеро дітей. Унаслідок ракетного удару травмовані 18 осіб, ще 17 громадян врятовані.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+2
А який об'єкт був поруч зз багатоетажкою в Умані? Здається, то бву звичайний спальний район! Тоді як ракета туди могла летіти, коли ті ушліпани розраховували її маршрут (зі слів Ігната), що та ракета влучила саме в будинок, якщо нічого інфраструктурного поруч НЕ БУЛО?
Ці покидьки б'ють куди їм заманеться й ніякі укриття нікому не допоможуть, якщо це, звичайно, не спеціалізовані укриття з запасом їжі та води, з спальними місцями, з усим необхідним для того, щоб люди там НЕ стояли, як у метро! А коли це звачайнісінький підвал під багатоповерхівкою, то звідти дуже важко буде витягнути когось, коли, не дай, Боже, отака історія трапиться!

Звати до укриттів, яких НЕМАЄ? А у підвалі може вміститися тільки декілька десятких людей, яким як раз й прийдеться стоячки очікувати, поки ті двері їм відчинять на випадок ракетного обстрілу й влучанням, не дай, Боже!

до речі, ті йолопи у своїх новинах показали цей будинок, цілий репортаж!: Российские телеканалы показали видео разбомбленной многоэтажки в Умани, но выдали его за обстрелянный бойцами ВСУ Донбасс.

Смерть ******* та його лизунам!
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29.04.2023 19:56
+1
Мабуть ти й сам у це не віриш.
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29.04.2023 19:44
+1
Якби ти це не сказав, то ми би мабуть і не знали. Стули вже пельку нарешті...
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29.04.2023 23:55
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ворог прокладає такі маршрути, розуміючи, що на шляху ракет може бути багатоповерхівка Джерело: https://censor.net/ua/n3415281

вірогідніше кацапи користуються совєцькими картами 40-річної давнини - там на маршруті ще пустирі, а не багатоповерхівки
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29.04.2023 19:41 Відповісти
Мабуть ти й сам у це не віриш.
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29.04.2023 19:44 Відповісти
ДОСи були вже 40 років тому..і якраз цей мікрорайон будувався для відставних пердунів, які після служби не хотіли їхать в свої *беня
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29.04.2023 20:05 Відповісти
У гугл і яндекс картах в режимі супутникових знімків можна було розглянути ще в 2012 році кожну будівлю і навіть машини у дворах, в будь-якому місті світу, знімки оновлювалися з певним інтервалом часу в ясну погоду, До речі відкрийте прямо зараз гугл карту і ви зможете знайти свій будинок або будь-який інший будинок з його координатами в будь-якій державі планети

Ось наприклад я зайшов у карти Google вибрав Бухарест ткнув випадково в карту на будівлю і мені видало, а ви про якісь сороколітні карти
Strada Mușetești 4 București 077190, Румыния 4 44.48581 26.10015
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29.04.2023 22:21 Відповісти
військові не користуються гугльом - його в ракету не запхнеш. Для цього потрібні спеціальні DTED карти України, яких у кацапів нема. Так само як у нас нема DTED карт кацапії - тому наші безпілотники по дорозі до москви часто на високі дерева натикаються
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29.04.2023 23:56 Відповісти
А який об'єкт був поруч зз багатоетажкою в Умані? Здається, то бву звичайний спальний район! Тоді як ракета туди могла летіти, коли ті ушліпани розраховували її маршрут (зі слів Ігната), що та ракета влучила саме в будинок, якщо нічого інфраструктурного поруч НЕ БУЛО?
Ці покидьки б'ють куди їм заманеться й ніякі укриття нікому не допоможуть, якщо це, звичайно, не спеціалізовані укриття з запасом їжі та води, з спальними місцями, з усим необхідним для того, щоб люди там НЕ стояли, як у метро! А коли це звачайнісінький підвал під багатоповерхівкою, то звідти дуже важко буде витягнути когось, коли, не дай, Боже, отака історія трапиться!

Звати до укриттів, яких НЕМАЄ? А у підвалі може вміститися тільки декілька десятких людей, яким як раз й прийдеться стоячки очікувати, поки ті двері їм відчинять на випадок ракетного обстрілу й влучанням, не дай, Боже!

до речі, ті йолопи у своїх новинах показали цей будинок, цілий репортаж!: Российские телеканалы показали видео разбомбленной многоэтажки в Умани, но выдали его за обстрелянный бойцами ВСУ Донбасс.

Смерть ******* та його лизунам!
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29.04.2023 19:56 Відповісти
..А який об'єкт був поруч зз багатоетажкою в Умані?... квартира моєї дочки.....
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29.04.2023 20:02 Відповісти
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29.04.2023 22:38 Відповісти
так то у русни такое точное оружие , целили по старому аэродрому 2 км севернее от места взрыва
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29.04.2023 20:19 Відповісти
так и в Днепре - ТЭЦ не далеко от многоэтажки на Победа
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29.04.2023 20:22 Відповісти
компас барахлит..дай щелбан
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30.04.2023 07:52 Відповісти
Якби ти це не сказав, то ми би мабуть і не знали. Стули вже пельку нарешті...
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29.04.2023 23:55 Відповісти
 
 