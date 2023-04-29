Два дивізіони ЗРК "Patriot" вже заступили на чергування. Але для кращого захисту потрібні літаки F-16,- Повітряні Сили
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Системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни, тому Україні необхідні винищувачі F-16.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна таку заяву зробив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната.
"Ми поки маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, - ред.), які заступили на чергування. Але цих систем треба багато, щоб працювати проти балістики", - сказав Ігнат.
За його словами, й Patriot, і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками та крилатими ракетами.
Речник зазначив, що Україні потрібно багато систем протиповітряної оборони , але вони все одно не зможуть покрити всю територію країни.
"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібний, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях для звільнення територій" - наголосив Ігнат.
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Он уже не первый раз объясняет почему их не дают. По ссылке совсем свежее
Не экономично?
Да, война это дорого, дешевле капитулировать.
Ф-16 могут сбить?
Да, на войне неизбежны потери...
"Авиацию можно заменить артилерией" - такое мог написать только сверхнаглый идиот.
Единственное верна концовка:
"...Черт возьми: после 14 месяцев этой войны США и все НАТО управляются такой кучкой коррумпированных некомпетентных людей, что у них все еще есть серьезная проблема с поставкой достаточного количества артиллерийских боеприпасов в Украину - и вы думаете, что им будет легче поставлять гораздо более дорогие авиационные боеприпасы, запасов которых еще меньше?
...Это с такой же вероятностью "сработает", как и то, что завтра утром на Западе взойдет солнце...
Извините, при всех этих условиях: неудивительно, что все в НАТО говорят: "никаких истребителей для Украины"."