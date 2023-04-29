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Два дивізіони ЗРК "Patriot" вже заступили на чергування. Але для кращого захисту потрібні літаки F-16,- Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16

Системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни, тому Україні необхідні винищувачі F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна  таку заяву зробив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната.  

"Ми поки маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, - ред.), які заступили на чергування. Але цих систем треба багато, щоб працювати проти балістики", - сказав Ігнат.

За його словами, й Patriot, і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками та крилатими ракетами.

Речник зазначив, що Україні потрібно багато систем протиповітряної оборони , але вони все одно не зможуть покрити всю територію країни.

"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібний, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях для звільнення територій" - наголосив Ігнат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже в роботі, - командувач ПС Олещук. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Ден Хемптон, підполковник у відставці, відомий як «найсмертоносніший пілот F-16» ВПС США, сказав «Голосу Америки», що готовий сам літати літаками для українських військових, якщо це буде необхідно.
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29.04.2023 20:17
+8
100-процентно ничем закрыть небо нельзя. Лучшая защита это ракетно-дроновое нападение, ежедневный кошмаринг территории параши
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29.04.2023 20:08
+5
у яйцоголового сьогодні шабат - мовчить тварюка
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29.04.2023 20:09
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100-процентно ничем закрыть небо нельзя. Лучшая защита это ракетно-дроновое нападение, ежедневный кошмаринг территории параши
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29.04.2023 20:08 Відповісти
та можна - питання в ціні
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29.04.2023 20:11 Відповісти
Хоть і написав коментар на мові ПАРАШІ,но з всім іншим згідний.Кожен день кошмарити і тоді буде толк. А Ф-16 ще будем 100-років чекати.
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29.04.2023 21:01 Відповісти
у яйцоголового сьогодні шабат - мовчить тварюка
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29.04.2023 20:09 Відповісти
Сьогодні ''день ЗЄбака'', тому інші мовчать. Щоб не затьмарувати славу.
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29.04.2023 20:48 Відповісти
Ден Хемптон, підполковник у відставці, відомий як «найсмертоносніший пілот F-16» ВПС США, сказав «Голосу Америки», що готовий сам літати літаками для українських військових, якщо це буде необхідно.
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29.04.2023 20:17 Відповісти
Молодець 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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29.04.2023 23:26 Відповісти
Том Купер доводить, що F-16 ефективні у взаємодії з іншими засобами, використовувати їх економічно недоцільно, бо артилерія ту саму роботу робить швидше і дешевше.
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29.04.2023 20:32 Відповісти
против ракет русни их використовувати
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29.04.2023 20:34 Відповісти
А артилерія може крилатими ракетами стріляти чи плануючими бомбами ? В кінці кінців мова йде про Ф 16 а не про Ф 15 чи взагалі про Ф 35 .
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30.04.2023 02:56 Відповісти
хорош Ф16 , можна повесить много ракет
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29.04.2023 20:32 Відповісти
на глупый вопрос тебе никто не ответит
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29.04.2023 20:36 Відповісти
про наживу тут вобще вспоминать не надо
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29.04.2023 20:39 Відповісти
За збоченою "логікою" "офісної" зе-пропаганди, на війні тіпа "наживався" Порошенко, бо саме за його каденції Україна розробляла та виробляла все, від бронежилетів та касок, до ракетних систем, танків та снарядів, лінію для виробництва яких запустили ще у серпні 2018 року (з 2019 року ця лінія вже не працювала, бо зеленський шукав "мір" в очкє у ху@ла). Зеленський навпаки, виконуючи оманські договорняки, закататував українську зброю в асфальт, під оплески тупорилого бидла, щоб ніхто не сумнівався, що він "на вайнє" не заробляє, бо він відпрацьовував оті 30 оманських кривавих ********* на роззброєнні України, на нищенні її оборонної промисловості та на скороченні армії. Те, що ми з 2022 неможемо себе забезпечити власною зброїю та вимушені поневірятися по світах в пошуках західної зброї, це не заслуга зеленського, а результат його злочинної діяльності з роззброєння воюючої з москалями України з 2019 по 2022 рік.
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29.04.2023 21:26 Відповісти
Кому интересно Купера почитайте Ukraine War, 29 April 2023: Why is NATO not delivering Western-designed Fighter Jets to Ukraine? (substack.com)
Он уже не первый раз объясняет почему их не дают. По ссылке совсем свежее
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29.04.2023 20:58 Відповісти
Этодемагогия для лохов.
Не экономично?
Да, война это дорого, дешевле капитулировать.
Ф-16 могут сбить?
Да, на войне неизбежны потери...
"Авиацию можно заменить артилерией" - такое мог написать только сверхнаглый идиот.

Единственное верна концовка:

"...Черт возьми: после 14 месяцев этой войны США и все НАТО управляются такой кучкой коррумпированных некомпетентных людей, что у них все еще есть серьезная проблема с поставкой достаточного количества артиллерийских боеприпасов в Украину - и вы думаете, что им будет легче поставлять гораздо более дорогие авиационные боеприпасы, запасов которых еще меньше?

...Это с такой же вероятностью "сработает", как и то, что завтра утром на Западе взойдет солнце...

Извините, при всех этих условиях: неудивительно, что все в НАТО говорят: "никаких истребителей для Украины"."
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29.04.2023 23:33 Відповісти
Ну так - спеціаліст по совковій авіації став спецом по натівській ( а те що він висвітлював війни минулого століття переважно в Африці це його робить ще більшим спецом по натівській авіації).
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30.04.2023 03:09 Відповісти
В любом случае, его анализ ситуации в разы выглядит компетентнее (и логичнее) той мути, что несут Швецы, Ждановы, Арестовичи и пр специалисты
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30.04.2023 10:37 Відповісти
Ось вам аналогія - Купер спец по совковим автівкам(легковим) середини 80 а так як автівка і Антарктиді автівка то можна подумати що він зможе адекватно оцінювати до прикладу автівки з ФРН , але є деякі нюанси - автівки з ФРН мають кондиціонери, впорскування палива ,дизельні двигуни, автоматичні коробки передач і навіть АБС і автомобільні компютери чого совкові автівки і близько не мали. Ну то як Купер може бути хорошим спеціалістом і по автівкам(натівським літакам) з ФРН?
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30.04.2023 14:53 Відповісти
Почитайте його не закриваючи мозок пропагандою. Може зрозумієте де помиляєтесь. Коли чоловік чимось займається як профі, то, мабуть, він слідкує за тим що діється навкруги, змінюється. Те, що він, може років з 20 вже, має вагу серед дійсно відомих та потужних аналітиків, має вас переконати (поцікавтеся його аналитикою по Середньому Східу, наприклад). А хто знає експертів з "марафону і ко" ?
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30.04.2023 17:35 Відповісти
"Почитайте його не закриваючи мозок пропагандою." - якою пропагандою ви про що пишете? "Те, що він, може років з 20 вже, має вагу серед дійсно відомих та потужних аналітиків, має вас переконати" - ага то виходить що всі мали повірити Біллу Гейтсу коли він сказав на початку ери інтернету що інтернет не має великих перспектив чи щось в подібному роді (а на той час він теж 20 років займався інформаційними технологіями ).
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30.04.2023 17:59 Відповісти
Я сподіваюсь Панству відомо , скільки коштує один F-16, з відкритих джерел, .Це приблизно 35000000$ .З тих же джерел, відоми стататки, на приклад Ахметова це 4,4 милиарди ,делемо на 35000000 ,отримуєм , 125 літаків , добавимо Пінчука ,це 2,2 лярда , 62 літака , ну там ще Живого 1,4 лярда . Коломойский та Боголюбов по одному .Грубо кажучи ще 100 літаків. В цілому, приблизно 290 літаків , як що ще когось потрясти. Година польоту F-16 коштує 8000 $ якщо що .... .Так я це к чому, ми про що весь час говоримо . Чьї активи в енергетичній галузі , хто їх забовьязан захищати, хто грабував Україну 30ть років
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29.04.2023 21:39 Відповісти
 
 