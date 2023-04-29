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Бахмут(Артемівськ) (1480) Череватий Сергій (165)

Росія заводить у Бахмут десантників, тому що вагнерівці "закінчуються", - Східне угруповання військ ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Водночас штурмові дії продовжують вести "зеки" Пригожина.

Росіяни вимушені залучати до боїв у Бахмуті десантників, тому що "вагнерівці" "закінчуються". Про це у коментарі для ZN.UA повідомив речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Беручи до уваги, що цей безкінечний, як вони вважали, потік в’язнів з Росії став зменшуватися, довелося думати над можливими рішеннями. Пригожин тримав Бахмут своєю "монополією", і там в переважній більшості концентувалися "вагнерівці", але велика частина з них була знищена під час боїв", - каже Череватий.

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Речник додав, що такий хід подій призвів до потреби у росіян залучати інші підрозділи - насамперед це солдати десантно-штурмових військ. Однак головною силою для штурмів досі лишаються "вагнерівці".
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Топ коментарі
+8
на росії нестача зеків ?
не може такого бути
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29.04.2023 20:45
+7
Значит, скоро и «десантники» закончатся.
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29.04.2023 20:47
+7
Зеки - це тухляк. Навіть кожен кацап радіє, що росія очищується від зоновського біосміття, коли пригожин показує ім гори цих трупаків. А ось чмобіки - це вже зовсім інше, соковите, свіженьке м'ясце. Десантники - це молоді, повні сил, відібрані молодики, яких роками холили та лелеяли батьки, яких обирали дівчата серед інших хлопців - і ось кацапська родина забрала їх і поверне дружинам та батькам у цинковій труні чи без рук без ніг. Тому треба розкручувати і розкручувати Бахмутську м'ясорубку - ото буде горе на болотах, коли вони будуть лежати в труні з вінками - на душі буде так приємно від цього. Бо їх родичі раділи, коли вбивали наших мирних мешканців.
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29.04.2023 21:00
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на росії нестача зеків ?
не може такого бути
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29.04.2023 20:45 Відповісти
Значит, скоро и «десантники» закончатся.
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29.04.2023 20:47 Відповісти
Звичайно цього хочеться всім, але дуже велика помилка недооцінювати ворога. Все в них є і зеки і дятли, яких називають десантниками і купа снарядів. Все це нам прийдеться знищувати і гнати зі своєї землі. Ворог ще дуже сильний і дурний. Я вірю в ЗСУ, волонтерів і їх Головнокомандувача.
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29.04.2023 21:06 Відповісти
Тиж чудово знаєш скільки на Цензорі мешкають свінособаки,принижуйся далі🤣🌹
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29.04.2023 20:58 Відповісти
Зеки - це тухляк. Навіть кожен кацап радіє, що росія очищується від зоновського біосміття, коли пригожин показує ім гори цих трупаків. А ось чмобіки - це вже зовсім інше, соковите, свіженьке м'ясце. Десантники - це молоді, повні сил, відібрані молодики, яких роками холили та лелеяли батьки, яких обирали дівчата серед інших хлопців - і ось кацапська родина забрала їх і поверне дружинам та батькам у цинковій труні чи без рук без ніг. Тому треба розкручувати і розкручувати Бахмутську м'ясорубку - ото буде горе на болотах, коли вони будуть лежати в труні з вінками - на душі буде так приємно від цього. Бо їх родичі раділи, коли вбивали наших мирних мешканців.
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29.04.2023 21:00 Відповісти
Сходство между зеками и десантниками - они и те и те контрактники.
Оба типа наёмников должны к концу года закончиться
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29.04.2023 23:06 Відповісти
Аморал Сюрплясов

@Monyavolya

·

4 ч

Объявление.

Недалеко от Ялты сдаётся приватизированный и оформленный нотариально окоп с видом на море.Оббит вагонкой,есть трофейный унитаз,блендер,две раскладушки и аккумулятор с танка "Армата".Цена договорная.
*********** просьба не беспокоить.
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29.04.2023 21:04 Відповісти
ВДВ СССР которого боялось НАТО и вдв орков не подлежат никакому сравнению сегодня это сборище дистрофиков дебилов начиная с командования....
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29.04.2023 21:08 Відповісти
Таки да!!!
ВДВ СССР комплектовалось на пропорциональной основе 50% пассивных и 50% активных передасов, а и вдв орков 100% под бурятами!
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29.04.2023 21:55 Відповісти
Війна в Україні .вбивство українців .не робить ніякої різниці рашистським окупантам. Всі вони для українського народу і світової спільноти- злочинці
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29.04.2023 21:10 Відповісти
сначала кончились буряты ,потом кадыровцы ,а теперь венегреты
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29.04.2023 21:11 Відповісти
поставка б\к кацапам прямо на позицию
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29.04.2023 21:19 Відповісти
римейк фильма "Мумия: Воскрешение". Главный продюсер - ЗСУ.
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29.04.2023 21:28 Відповісти
Эстетика фашизма
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30.04.2023 00:53 Відповісти
 
 