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РФ запускає ракети з Каспію, щоб вони не падали на російські міста,- Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігнат

Росія здійснює пуски ракет з Каспію, щоб вони не падали на російські міста.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чому пускають з Каспію - тому, що не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі. Вона і падає… простіше, коли вона падає в Каспійське море, ніж десь там в Росії на голову росіянам. Таке вже траплялося в Ростовській області, коли вони пускали звідти, а також з району Волго-донська. Там ракети падали прямо на будинки", - сказав Ігнат.

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Він додав, що падіння ракет, бомб на території Росії може бути й через те, що пілоти літаків випускають їх раніше, оскільки не хочуть ризикувати та потрапляти в зону дії українського ППО.

Втім, як зауважив Ігнат, Росія надалі продовжуватиме обстріли, зважаючи на те, що українські сили поки не можуть дістати літаки, з яких здійснюються пуски ракет.
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Топ коментарі
+6
ну одразу полегчало... попустило..
це ж так важливо - звідки запустили ракету що розвалила будинок??
цей ігнат завсім ********
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29.04.2023 21:23
+4
Если не придираться к словам, то всё верно он сказал. Наиболее опасный момент - собственно сброс крылатой ракеты с носителя. Могут крылья не раскрыться или движок не запустится. Если всё зааботало, то потом риск меньше.
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29.04.2023 21:28
+3
А между Каспием и Украиной чья территория? Вроде (пока ещё) не совсем Китая.
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29.04.2023 21:23
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ну одразу полегчало... попустило..
це ж так важливо - звідки запустили ракету що розвалила будинок??
цей ігнат завсім ********
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29.04.2023 21:23 Відповісти
...я не в курсі, можливо Ігнат мав на увазі, що і збивати їх буде простіше, час ракети в повітрі з носія, чи як
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29.04.2023 21:44 Відповісти
Воно мало на увазі, що ракети на раїсі можуть з літаків летіти, куди хочуть..і падають на рашистів. А з Каспію летять чітко на нас..

То я логіку десь загубила, чи з Ігнатом Зе гуманітаркою ділиться??
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29.04.2023 21:50 Відповісти
Да уж , над такими глибокими висновками мабуть працювало два поверхи аналітиків ))
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29.04.2023 21:23 Відповісти
А между Каспием и Украиной чья территория? Вроде (пока ещё) не совсем Китая.
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29.04.2023 21:23 Відповісти
Если не придираться к словам, то всё верно он сказал. Наиболее опасный момент - собственно сброс крылатой ракеты с носителя. Могут крылья не раскрыться или движок не запустится. Если всё зааботало, то потом риск меньше.
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29.04.2023 21:28 Відповісти
Ну там видимо проложены маршруты над менее населенными территориями. И то были случаи когда падали. В сарай какой то вроде прилетело.
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29.04.2023 21:36 Відповісти
Думаю, что там почти по дороге Воронеж, а в него попасть- дело чести каждого парашника.
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29.04.2023 22:07 Відповісти
От би "невідомі літаки (F16 наприклад чи F32) які можна придбати в любому воєнторзі " атакували бомбардувальники Рашистів над Каспієм з відстані. Але для того потрібна СМІЛИВІСТЬ деяких керівників країн.
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29.04.2023 21:46 Відповісти
Та навіть і Ф-16 не треба, якби грузини віддячили за 2008 і допустили пару наших су-27 на свої аеродроми...
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29.04.2023 21:47 Відповісти
Географический кретинизм!
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29.04.2023 22:16 Відповісти
Протце ще казали минулого року. Бо є дані, що до 20% ракет тупо падають при запуску в море
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30.04.2023 01:24 Відповісти
 
 