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Російські пропагандисти видали кадри з Умані за наслідки вибухів у Донецьку. ВIДЕО
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Російський державний телеканал "Россия 1" видав відеокадри зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Умані Черкаської області за нібито обстріл українською армією окупованого Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у сюжеті проєкту Радіо Свобода та "Голосу Америки" "Настоящее время".
"Російське телебачення видало кадри зруйнованої дев'ятиповерхівки в Умані за "обстріл Донбасу українськими бойовиками".
Напередодні, 28 квітня, російська ракета зруйнувала багатоквартирний будинок в Умані, Черкаській області України. Загинули щонайменше 23 особи, у тому числі шестеро дітей.
Топ коментарі
+27 Sveta Yatsenko
показати весь коментар29.04.2023 21:27
+19 Андрій Саган
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+15 v vvg ff9d0d62
показати весь коментар29.04.2023 22:56
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
Кацапи тішаться , інколи захожу в дурнокласники , там дурка
І де ті санкції, де обмеження? І всі , і білоруси, і росіяни вихваляються, що у них в магазинах все є, що поляків більше в'їхало до Білорусії, ніж білорусів до Польщі...Вони не відчувають війни, у них все в шоколаді! Як так?
Історію треба знати.
Треба знати, що Сагайдачний - галичанин, як і багато інших козаків.
Треба знати, що Слобідську Україну заселяли у тому ж числі галичани і волиняни, а на Волинь під час монгольського завоювання втікали люди з київщини,....
Треба знати, що галицька єпархія дуже довго пручалась унії (вже тоді, коли центр України ту унію прийняв). Але зараз галичини переважно греко-католики (часом затяті). Якби знали історію, то не були б, як часом буває, такими агресивними.
Треба знати, що закарпатські греко-католики - наслідок іншої (балканської) унії.
Треба знати, що колись усі українці і білоруси називались русинами. Потім це звузилось лише до Галичини і Закарпаття. Галичани швидше почали себе називати українцями, а закарпатці - пізніше. А от у 80-х КГБ інспірувало "русинство" на Закарпатті. І лише через те, що багато людей ЗНАЛИ, що колись русинами були усі ми, то ті змушені були себе трохи "каструвати" і назватись "подкарпатськими русинами".
Треба знати літературну мову, в основу якої ліг києво-полтавський діалект. Але незнання своїх місцевих діалектів нас лише збіднює. Читати треба не лише Котляревського а й Стефаника, Гната Хоткевича (гуцульський діалект у "Камінна душа"). Без словника декому це буде дуже важко зробити.
А що робити із лемківськими піснями? Між іншим, "пливе кача" - не лемківська, а з Хусту.
Не усі носили шаровари. Одяг гуцулів Галичини трохи відрізняється від одягу тих же гуцулів з Буковини і суттєво відмінний від вбрання бойків чи лемків.
А народні пісні з різних куточків України не відрізняються? Давайте залишимо лише харківський спів, а усе решту викинемо на смітник.
Ви хоч раз були на концерті ансамблю Вірського? Не бачили відмінності між танцями? То може Вірський ділив українців?
А чи не відрізняються писанки з різних частин України? Це нас розділяє? Може скинемо усі орнаменти докупи і не будемо пам'ятати який звідки?
Не уподібнюйтесь до московитів, які занатто "уніфікувались". Забули про слов'янські Псков і Новгород, багато хто забув про своє угро-фінське коріння. А ще багато хто забув про своє українське коріння (бо українці дуже доклались до створення і укріплення Російської Імперії).
А може шкідливо знати хто такі холмщаки?
Була УРСР і частини України у інших державах. Ті частини разом називають Західною Україною, хоча Галичина таки відрізняється від Закарпаття у політичних вподобаннях (кажу навмисно м'яко).
В Галичині колись усю Україну, окрім західної частини, називали "Східною Україною" або "Великою Україною", а їх мешканців - "східняками" (без негативних конотацій, хоча часом і з негативними).
Зрозуміло, що Вікіпедія - не енциклопедія. Так там є поняття, наприклад, "Центральна Україна".
Історик Субтельний оперує поняттям, зокрема, "Західна Україна".
Подальша суперечка не має сенсу, бо можливо ви і маєте рацію, що тепер таких понять не використовують, або не варто використовувати. Буде час, то постудіюю.
Я "збурився" не через те, що ваші вислови здались мені агресивними, а через те, що мені здалось, що ви хочете усе "уніфікувати". І моя галицька душа проти того запротестувала (хоча за похоженням я не повністю галичанин, але ті предки не галичани перебрались сюди кілька століть тому).
А от наявність Української Галицької Партії, як на мене, шкодить. Що то за партії за регіональним принципом.
крадуть же відео для своєї пропаганди