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Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Керівництво України готує наступного тижня кілька кроків, щоб консолідувати партнерів для створення трибуналу щодо агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення 29 квітня 2023 року.

"Наступний тиждень буде доволі важливим з точки зору нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста і всіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії", - сказав він.

"Україні і світові недостатньо того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею", - зазначив Зеленський.

За його словами, готуються "нові санкційні рішення щодо осіб та компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб'єктів, чиї постачання допомагають Росії продовжувати цю агресію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль, Павел та Чапутова обговорили створення спецтрибуналу проти Росії

"Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Як там справа з "вагнерівцями", трибунальщик ти недороблений? Тебе самого чекає трибунал, разом зі всією ЗеШоблою
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29.04.2023 21:28 Відповісти
У всьому винен Порошенко.
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29.04.2023 21:32 Відповісти
А переграло тому,що в їх штабі головним конкурентом вважали Тимошенко: це ж треба,наскільки штаб помилявся на чолі з ...
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29.04.2023 22:12 Відповісти
ну власно, хоча би з тими, що в Європі зараз прохолоджуються, жодних проблем немає подати на екстрадицію, нам їх з радістю віддадуть, кому вони там на фіг потрібні, тим більше що як тілки притулок в обмін на свідчення отримали, так одразу свідчити відмовилися. Сміються з толерантних європейчиків, нагнули лохів.
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29.04.2023 22:01 Відповісти
зеля здає Україну семимильними кроками.якщо люди не роздупляться - пісда нам.
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29.04.2023 21:38 Відповісти
І буде найбільша чорна (з)рада в історії України,якщо дати йому це зробити.
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29.04.2023 22:16 Відповісти
Чмо обдолбанное!!! У тебя под боком сидит фсбэшник Елдак который с твоей подачи сливает спецоперации, такие же как и ты малоП...росы гетьманцев, паДлоляк, хламидия,верещюк и т.д ручная Крыса резников и не кто ни сидит, какой трибунал, он приведет к тебе и твоей кодле...
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30.04.2023 07:03 Відповісти
 
 