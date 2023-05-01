США мають привести Україну до перемоги - для українського та американського народів, - Пелосі

Колишня спікерка Палати представників Конгресу вірить, що підтримка України з боку Штатів збережеться.

Колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вважає, що її держава має до кінця допомагати Україні для досягнення перемоги у протистоянні російському вторгненню. Політик від демократичної партії висловила надію, що підтримка залишиться двопартійною та двопалатною і надалі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Ми повинні перемогти. Ми повинні довести це до позитивного кінця – для народу України і для нашої країни. Зараз у світі триває боротьба між демократією та автократією, проявом якої (боротьби, -ред.) є Україна", – зазначила Пелосі.

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Попри республіканську більшість в новому складі Палати представників, вона переконана, що Вашингтон збереже підтримку Києву в межах ширшої прихильності до демократії.

"Підтримка України є двопартійною та двопалатною, в обох палатах Конгресу обома партіями, і американський народ підтримує демократію в Україні. Я вірю, що ми продовжимо підтримувати (Україну, – ред.) стільки, скільки нам треба підтримувати демократію… скільки потрібно для перемоги", – додала колишня спікерка Палати представників Конгресу.