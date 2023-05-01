США мають привести Україну до перемоги - для українського та американського народів, - Пелосі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишня спікерка Палати представників Конгресу вірить, що підтримка України з боку Штатів збережеться.
Колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вважає, що її держава має до кінця допомагати Україні для досягнення перемоги у протистоянні російському вторгненню. Політик від демократичної партії висловила надію, що підтримка залишиться двопартійною та двопалатною і надалі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.
"Ми повинні перемогти. Ми повинні довести це до позитивного кінця – для народу України і для нашої країни. Зараз у світі триває боротьба між демократією та автократією, проявом якої (боротьби, -ред.) є Україна", – зазначила Пелосі.
Попри республіканську більшість в новому складі Палати представників, вона переконана, що Вашингтон збереже підтримку Києву в межах ширшої прихильності до демократії.
"Підтримка України є двопартійною та двопалатною, в обох палатах Конгресу обома партіями, і американський народ підтримує демократію в Україні. Я вірю, що ми продовжимо підтримувати (Україну, – ред.) стільки, скільки нам треба підтримувати демократію… скільки потрібно для перемоги", – додала колишня спікерка Палати представників Конгресу.
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"дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі !"
У.Черчіль
Коли у Європі лунають голоси про переговори та примирення - то справа не в гендері,
а в етніці - це 5-та колона Хабаду, що ховається за іншими народами і створює суспільну думку.
Боже,покарай кацапсинову Орду людоедов !!!
А батареї Хаймарсів би стріляли би окупантах десь з района Джанкойя !