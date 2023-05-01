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США мають привести Україну до перемоги - для українського та американського народів, - Пелосі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пелосі

Колишня спікерка Палати представників Конгресу вірить, що підтримка України з боку Штатів збережеться.

Колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вважає, що її держава має до кінця допомагати Україні для досягнення перемоги у протистоянні російському вторгненню. Політик від демократичної партії висловила надію, що підтримка залишиться двопартійною та двопалатною і надалі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Ми повинні перемогти. Ми повинні довести це до позитивного кінця – для народу України і для нашої країни. Зараз у світі триває боротьба між демократією та автократією, проявом якої (боротьби, -ред.) є Україна", – зазначила Пелосі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пелосі про ризик зменшення допомоги від США: "Ми просто переможемо, дитинко". ВIДЕО

Попри республіканську більшість в новому складі Палати представників, вона переконана, що Вашингтон збереже підтримку Києву в межах ширшої прихильності до демократії.

"Підтримка України є двопартійною та двопалатною, в обох палатах Конгресу обома партіями, і американський народ підтримує демократію в Україні. Я вірю, що ми продовжимо підтримувати (Україну, – ред.) стільки, скільки нам треба підтримувати демократію… скільки потрібно для перемоги", – додала колишня спікерка Палати представників Конгресу.
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Топ коментарі
+16
Поки країною керують агенти фсб росії перемоги нам не бачити, вони розвалюють країну зсередини, дискредитують військо, знищують патріотів і справжніх героїв.
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29.04.2023 21:40
+11
Оце слова. Не дівчинки, а жінки. А мужики деякі ходять тошнять. Треба помиритись, потрібне перемир'я. Аж тошнить.
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29.04.2023 21:50
+9
Дякуєм за підтримку
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29.04.2023 21:39
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а хто проти
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29.04.2023 21:35 Відповісти
не треба нікуди нас вести

"дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі !"
У.Черчіль
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29.04.2023 21:36 Відповісти
а Інформаційна підтримка в Світі?
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29.04.2023 21:56 Відповісти
Дякуєм за підтримку
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29.04.2023 21:39 Відповісти
Скаут, голословная "пiдтримка" ничего не значит...за орден Ярослава Мудрого Пелоси ой как надо стараться, тем более, когда ее президент только и делает, что продолжает дозировать вооружение Украине!!!
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29.04.2023 23:37 Відповісти
Поки країною керують агенти фсб росії перемоги нам не бачити, вони розвалюють країну зсередини, дискредитують військо, знищують патріотів і справжніх героїв.
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29.04.2023 21:40 Відповісти
Оце слова. Не дівчинки, а жінки. А мужики деякі ходять тошнять. Треба помиритись, потрібне перемир'я. Аж тошнить.
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29.04.2023 21:50 Відповісти
бо вони чоловіки тільки за паспортом, а насправді у них гендер "совєтскій школьнік" і так все життя буде всім в голови ср..ти, ригати хочеться від них.
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29.04.2023 21:55 Відповісти
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29.04.2023 22:02 Відповісти
На фронті повно чоловіків, яким 50+, і всі вони були "савєтскими школьнікамі".
Коли у Європі лунають голоси про переговори та примирення - то справа не в гендері,
а в етніці - це 5-та колона Хабаду, що ховається за іншими народами і створює суспільну думку.
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30.04.2023 03:01 Відповісти
Давай давай, розкажи що жінкам "нє прійдьотся драться" нашим жінкам-воїнам, які боронять сраки, таких як ти.
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29.04.2023 22:54 Відповісти
уже и в США стали разделять украинский народ, и ЗЕленых чертей, волею судьбы и недальновидностью отдельной категории граждан, дорвавшихся до власти, и мародерящие Украину в турбо-режиме во время войны. "признание проблемы - половина успеха в её разрешении." надеемся на тесное сотрудничество между нашими народами, в деле отстаивания принципов демократии и свободы. вместе - победим любого врага.
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29.04.2023 22:02 Відповісти
God Bless America !!!
Боже,покарай кацапсинову Орду людоедов !!!
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29.04.2023 22:07 Відповісти
Але б якщо б в нас було хоча б 30 штук F-16 , то ********* вже давно б пакували б валізи й надувні човнкики десь в районі Керчі ... усе тому , що їх моста вже б давно б залишилося лише купа покрученних уламків залізобетоних конструкцій !!!
А батареї Хаймарсів би стріляли би окупантах десь з района Джанкойя !
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29.04.2023 22:08 Відповісти
Дзвякни одному своєму однопартійцю і нагадай про ленд-ліз.
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29.04.2023 22:28 Відповісти
Тк Ермак же отказался от ленд-лизаофициально, или вы не знали ?
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29.04.2023 22:48 Відповісти
А что, Ермак самый главный в Украине и все решает!?
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29.04.2023 23:40 Відповісти
После Омана Зеленкин у него на крючке, поэтому он неприкасаемый и ничего не боится.
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30.04.2023 07:55 Відповісти
Ви ділом показуйте, а не пафосними фразами - ми ситі пафосом від зеленої шобли. Поки що автократія виграє. Це кацапи ваш безпілотник обісцяли, а не ви їх. Це кацапи бикують перед вами, а не ви їм місце показуєте.
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29.04.2023 22:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=********-I8&t=47s
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29.04.2023 23:36 Відповісти
 
 