Ви всі вбивці і будете покарані, - Зеленський про росіян, причетних до обстрілів України
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Україна зробить все, щоб усі росіяни, причетні до ракетних ударів по Україні, а не лише ті, хто віддає накази, були покарані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення 29 квітня 2023 року.
"Ми зробимо все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею. Кожен, хто готує такі ракетні обстріли, не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані", – сказав президент.
"І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", – додав Зеленський.
Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.
Станом на ранок 29 квітня відомо про 23 загиблих в Умані, серед них - 6 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
А хіба це був не ти?
P.S. Всі звільнені військовополонені охороняли блокпости та не цікавились політикою та пообіцяли Володимиру Олександровичу більше ніколи не бути окупантами.
у неї ще й парабеллум є...
Щось на цей день жодного покараного, а злочинів - вагон і тєлєжка. Такщо не *****.
А то получается пока только бла- бла -бла. Когда начнёте выявлять и уничтожать убийц украинских мирных жителей - и то тогда надо помолчать об этом . Пусть сами рашисты об этом говорят , о находчивости , силе и удачах украиского Моссада.