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Зеленський (17381) обстріл (20945) Умань (220)

Ви всі вбивці і будете покарані, - Зеленський про росіян, причетних до обстрілів України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна зробить все, щоб усі росіяни, причетні до ракетних ударів по Україні, а не лише ті, хто віддає накази, були покарані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення 29 квітня 2023 року.

"Ми зробимо все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею. Кожен, хто готує такі ракетні обстріли, не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані", – сказав президент.

"І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", – додав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії, - Зеленський

Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.

Станом на ранок 29 квітня відомо про 23 загиблих в Умані, серед них - 6 дітей.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
та пішов ти, все прос..в, через ваше про..ли - люди загинули, діти, ми мало всі не пропали! І це не було помилкою, це було бл..ом.
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29.04.2023 21:57
+12
Извините за эту мысль , но для меня Зеленский иногда похож на Медведева с его грозными речами , всех выявим ,всех убьём , правда у Медведева ещё и ядерное оружие в его спитчах присутствует.
А то получается пока только бла- бла -бла. Когда начнёте выявлять и уничтожать убийц украинских мирных жителей - и то тогда надо помолчать об этом . Пусть сами рашисты об этом говорят , о находчивости , силе и удачах украиского Моссада.
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29.04.2023 22:39
+11
Так так, ви зробите бездарі безтолкові. В першу чергу тебе мудаку треба повісити за ко-ко.
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29.04.2023 22:13
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та пішов ти, все прос..в, через ваше про..ли - люди загинули, діти, ми мало всі не пропали! І це не було помилкою, це було бл..ом.
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29.04.2023 21:57 Відповісти
Maryna...Як ти права...Це чмо всю Україну просрало..Як я його ненавиджу
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29.04.2023 23:31 Відповісти
Ух!!! Який сердитий !!!
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29.04.2023 22:06 Відповісти
"І обовʼязково - ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, - злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3415301

А хіба це був не ти?
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29.04.2023 22:06 Відповісти
Так так, ви зробите бездарі безтолкові. В першу чергу тебе мудаку треба повісити за ко-ко.
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29.04.2023 22:13 Відповісти

P.S. Всі звільнені військовополонені охороняли блокпости та не цікавились політикою та пообіцяли Володимиру Олександровичу більше ніколи не бути окупантами.
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29.04.2023 22:20 Відповісти
сьогодні бенефіс хрипатої макаки...
у неї ще й парабеллум є...
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29.04.2023 22:24 Відповісти
Він кожного дня красується з телевізорів нібито на сцені 95-го кварталу. На початку каденції він якось сказав, що йому непотрібні журналісти для спілкування з народом. Звісно непотрібні, бо вони задають питання, іноді неприємні. Інакша справа відосіки - записав і хай собі мовчки дивляться який я красун, який вумний, який впливовий.
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30.04.2023 06:57 Відповісти
З цікавістю чекаю на дискусію - гадання на тему: що було тим "первісним злочином" і хто його скоїв? На мій хлопський розум, починати пошук треба з гріхопадіння Адама з Євою.
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29.04.2023 22:33 Відповісти
"Не грози, если не можешь исполнить - это демонстрация слабости." (с)
Щось на цей день жодного покараного, а злочинів - вагон і тєлєжка. Такщо не *****.
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29.04.2023 22:37 Відповісти
Извините за эту мысль , но для меня Зеленский иногда похож на Медведева с его грозными речами , всех выявим ,всех убьём , правда у Медведева ещё и ядерное оружие в его спитчах присутствует.
А то получается пока только бла- бла -бла. Когда начнёте выявлять и уничтожать убийц украинских мирных жителей - и то тогда надо помолчать об этом . Пусть сами рашисты об этом говорят , о находчивости , силе и удачах украиского Моссада.
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29.04.2023 22:39 Відповісти
А точно, схожий.
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29.04.2023 22:55 Відповісти
Всратый пустотрёп. Никого не накажут.
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29.04.2023 22:41 Відповісти
Це він знову пукнул.
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30.04.2023 07:00 Відповісти
О це шут в роль героя ввійшов, можна голівудський блокбастер знімати🤣
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29.04.2023 22:45 Відповісти
Ще потрібно ніколи не забувати, що сам він офіційний уклоніст. Якось про це стали забувати.
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30.04.2023 06:59 Відповісти
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29.04.2023 22:58 Відповісти
Про яке покарання говорить цей зрадник?
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29.04.2023 23:20 Відповісти
Він не тільки, зрадник, ще він офіційний уклоніст. Забули?
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30.04.2023 07:01 Відповісти
Так само будуть покарані, як і рашинські бізнесмени в Україні, до цих пір ні копійки не забрали зелені слуги, все бояться що ті виграють суди, зрадники і бездарі.
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29.04.2023 23:38 Відповісти
До речі про рашисткій бізнес в Україні. Стали з'являтися публікації, що Київстар належить росіянину Фрідману. Мабуть тому вони тарифи задрали до неба, а прибуток виводять за кордон і фінансують армію Росії.
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30.04.2023 07:04 Відповісти
тю... теж мені новина,про це було відомо ще з бородатих років,але вкраїнчики дивляться патріотичні рекламки київстара і пускаючи скупу сльозу,чемно платять йому чергову абонплату...
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30.04.2023 12:48 Відповісти
кизди кизди мне голос твой противен
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30.04.2023 06:43 Відповісти
Адже правильно бандеровци казали: москаляку- на гіляку!
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30.04.2023 09:49 Відповісти
Ага, будуть покарані,як "вагнеровці"!
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30.04.2023 11:03 Відповісти
те, кто совершил первоначальное преступление, с которого начались все остальные, - преступления агрессии против наших людей, против нашего государства", - добавил Зеленский. Про себя ..клоун написал С ареста клистронов..разминирования Чонгара.. строительство дорог для русских танков..не говоря о Омане продажная тв.рь. и преследовании патриотов ...руки в крови сколько же украинцев ты загубил.. убл.....ок вороватый со своей камарильей.. жаль не украинец но и так могу сказать по трудам тебе будет и от Боженьки и от героев зашишаюших Украину.. Слава ВСУ ублюдкам гореть в аду.
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30.04.2023 18:33 Відповісти
 
 