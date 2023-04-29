Росіяни зараз максимально знищують житлову забудову у Бахмуті, щоб не дати ЗСУ використовувати споруди для побудови оборони, - Східне угруповання військ ЗСУ
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Тактика ворога полягає в максимльному руйнуванні інфраструктури.
Росіяни намагаються максимально знищити інфраструктуру в Бахмуті, щоб ЗСУ було незручно оборонятися. Про це у коментарі для ZN.UA повідомив речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести (бої. - Ред.) у забудові досить складно. Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для побудови оборони", - каже Череватий.
Речник додає, що війна йде таким чином, що ворог намагається атакувати там, де тільки є можливість. Так роблять і ЗСУ, наносячи удари на випередження в міській забудові. Сили оборони намагаються діяти таким чином, щоб максимально ускладнити задачу ворогові.
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Давайте, виродки, руйнуйте, потім вам, вишкрябкам теж не буде де ховатися.
Як кацапи один одному пояснює свої територіальні претензії до сусідів?Дивиться а у Києві балакають російською значить вони мають бути під нами,або Харків тощо,ось вже чути про північний Казахстан..
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
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19 мин
Поговорил с другом, воюют под #Авдеевка. Говорит похоже с Китая серьёзные подгоны кацапам пошли!!! Антидронные ружья, квадрокоптеры пошли в большом количестве. Так что то что там #позитивные #блохеры трындят о деморализации и плохом снабжения, все это #звиздеш #зелёный