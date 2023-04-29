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Новини Війна в Україні Війна
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Бахмут(Артемівськ) (1480) Череватий Сергій (165)

Росіяни зараз максимально знищують житлову забудову у Бахмуті, щоб не дати ЗСУ використовувати споруди для побудови оборони, - Східне угруповання військ ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Тактика ворога полягає в максимльному руйнуванні інфраструктури.

Росіяни намагаються максимально знищити інфраструктуру в Бахмуті, щоб ЗСУ було незручно оборонятися. Про це у коментарі для ZN.UA повідомив речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести (бої. - Ред.) у забудові досить складно. Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для побудови оборони", - каже Череватий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія заводить у Бахмут десантників, тому що вагнерівці "закінчуються", - Східне угруповання військ ЗСУ

Речник додає, що війна йде таким чином, що ворог намагається атакувати там, де тільки є можливість. Так роблять і ЗСУ, наносячи удари на випередження в міській забудові. Сили оборони намагаються діяти таким чином, щоб максимально ускладнити задачу ворогові.
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Топ коментарі
+4
Резервів вистачає. Просто південь для України важливіший при всій повазі , ніж донбас. Хоча Залужний може здивувати рашку і дійсно на Донецьк піти, але меня здається, що всеж таки це буде південь Херсонської області.
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29.04.2023 22:18
+4
"Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - пригадав радник(подоляк).
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29.04.2023 22:18
+3


JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

19 мин

Поговорил с другом, воюют под #Авдеевка. Говорит похоже с Китая серьёзные подгоны кацапам пошли!!! Антидронные ружья, квадрокоптеры пошли в большом количестве. Так что то что там #позитивные #блохеры трындят о деморализации и плохом снабжения, все это #звиздеш #зелёный
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29.04.2023 23:25
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29.04.2023 22:11 Відповісти
Були б у нас достатні резерви то можна було б через Мар'їнку зайти в Донецьк , уявляю який у рашистів був би шухер .
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29.04.2023 22:14 Відповісти
Резервів вистачає. Просто південь для України важливіший при всій повазі , ніж донбас. Хоча Залужний може здивувати рашку і дійсно на Донецьк піти, але меня здається, що всеж таки це буде південь Херсонської області.
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29.04.2023 22:18 Відповісти
нет. на юг не смысла выдвигатся без захода в крым до керчи
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29.04.2023 23:10 Відповісти
Тоже слышал из различных источников, что просто ровняют с землёй дома 1,5 тонными планирующими бомбами.
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29.04.2023 22:14 Відповісти
потом будут 50 лет скоты репарации платить
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29.04.2023 22:17 Відповісти
100 років, але ці падли одразу розділяться і все, типу рф вже немає а є якась там х..на.
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29.04.2023 22:25 Відповісти
Госдеп с минфином США не дураки - вытащат со скотов все что надо
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29.04.2023 22:30 Відповісти
Ти коцап?🤣🤣
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29.04.2023 23:35 Відповісти
"Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - пригадав радник(подоляк).
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29.04.2023 22:18 Відповісти
было у людей жилье квартиры дома годами строили обустраивали пришли орки ***** и все уничтожили...
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29.04.2023 22:19 Відповісти
Ну тут мы тоже дома с вагнерами ровняем не одно видео было,всеравно там все с 0 надо будет восстанавливать
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29.04.2023 22:25 Відповісти
"Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести (бої. - Ред.) у забудові досить складно. Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для побудови оборони"

Давайте, виродки, руйнуйте, потім вам, вишкрябкам теж не буде де ховатися.
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29.04.2023 22:26 Відповісти
Они всегда так делают , рашисткая тактика ведения боя не меняется столетиями.
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29.04.2023 22:30 Відповісти
Рускаязычные наверное ох.ели от таких асвабадителей.
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29.04.2023 22:32 Відповісти
як кацапи кажуть "бьет значит любит" тому російськомовні мають їх зрозуміти один нарід як каже *****..
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29.04.2023 22:36 Відповісти
Російськомовними можна називати лише тих, хто знає лише російську мову. В Україні всі громадяни України знають українську мову.
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29.04.2023 23:33 Відповісти
Всі знають то чому не використовують?Мова якою не користуються-мертва.
Як кацапи один одному пояснює свої територіальні претензії до сусідів?Дивиться а у Києві балакають російською значить вони мають бути під нами,або Харків тощо,ось вже чути про північний Казахстан..
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29.04.2023 23:57 Відповісти
Хфошизди якось до мацьковських трясин без тотального знищення забудов долізли, і швидко досить... Крім царіцина... А ці істоти з зайвою хромосомою... Хробаки? Ті хоча б користь приносять... Глісти? І ті мать корисніше.
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29.04.2023 23:22 Відповісти


JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

19 мин

Поговорил с другом, воюют под #Авдеевка. Говорит похоже с Китая серьёзные подгоны кацапам пошли!!! Антидронные ружья, квадрокоптеры пошли в большом количестве. Так что то что там #позитивные #блохеры трындят о деморализации и плохом снабжения, все это #звиздеш #зелёный
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29.04.2023 23:25 Відповісти
"Капітани очевидність". Геноцид в Чечні забули? Кацапи по іншому не вміють.
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29.04.2023 23:59 Відповісти
Коментарі речника для розуміючих людей звучать наче.... ну як "мокра вода". Та всеж , мабуть, коментує він щось для інших людей, тому не будемо дратуватись через виконання речником своєї роботи.
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30.04.2023 00:03 Відповісти
кацап не воює проти інших армій і солдат, а знищує цивільних людей і будівлі. проти армій кал-москаль - ТРУП!
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30.04.2023 09:49 Відповісти
 
 