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477 дітей загинули та понад 955 зазнали поранень в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 30 квітня 2023 року більше ніж 1432 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 477 дітей загинули та понад 955 зазнали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

"Протягом вчорашнього дня стало відомо ще про двох загиблих дітей у м. Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня. Внаслідок цієї атаки держави-агресора загинуло 23 людини. Серед загиблих – шестеро дітей", - йдеться в повідомленні.

28 квітня внаслідок обстрілу окупантами м. Миколаїв було поранено 11-річного хлопчика. 29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

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Ювенальні прокурори зазначають, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.

Автор: Марина Макєєва
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30.04.2023 09:50 Відповісти
і це скоріше за все без урахування Маріуполя
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30.04.2023 10:23 Відповісти
тепер ці прокурори пожиттево забезпечені посадами і грошами.. ще на дітей і внуків хватить розслідувати сидячі в теплих кабінетаз з охрененми грошами..
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30.04.2023 12:42 Відповісти
 
 