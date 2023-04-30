477 дітей загинули та понад 955 зазнали поранень в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 30 квітня 2023 року більше ніж 1432 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 477 дітей загинули та понад 955 зазнали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

"Протягом вчорашнього дня стало відомо ще про двох загиблих дітей у м. Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня. Внаслідок цієї атаки держави-агресора загинуло 23 людини. Серед загиблих – шестеро дітей", - йдеться в повідомленні.

28 квітня внаслідок обстрілу окупантами м. Миколаїв було поранено 11-річного хлопчика. 29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

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Ювенальні прокурори зазначають, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.