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Ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається, пускають лише "шахеди", - Держприкордонслужба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Останнім часом з території Білорусі фіксуються лише пуски "шахедів".
Про це в ефірі Еспресо повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз обстрілів прикордонних громад з території Білорусі ми не фіксуємо. Україну обстрілювали з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Білорусь активно підтримує Росію, саме тому надала свою територію для обстрілів України. Сьогодні періодично можуть фіксуватись пуски "шахедів" з Білорусі. Однак ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається", - розповів Демченко.
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він блазня за яйця тримає міцно - тому той йому про вагнерівців і розказав, коли зателефонував.
Про що сам блазень і зізнався в інтерв'ю.
асфальт/бітум/електроенергію де перед війною купляли? а нам розказували, що вони знають про майбутній напад. Тому так ворога нашого грошима і накачували, чи боялися, як москалі нас захоплять - то від корита приберуть?! Агов, кловуни?
Бітум Єрмака захищає?
Паперові літачки з побажанням миру запускають нам.
А я все дивувався, невже з тер-ї РБ до нас нічого не прилітає.
Шахеди - це теж напад ворожої держави Білорусі
на Україну .
Вони (агенти) все роблять,щоб Україна програла .
Нє, ну ок, а то люди хвилюються, а це лише дрони з вибухівкою. Хаха. Фух, а я вже подумав, що Лукашенка ворог і обстрілює Україну, а він лише шахедів запускає, та й то не він, а злі москалі, а Лукашенка мабуть і не знає.
О, а ідея! А давайте в них бітум купимо раз ми всі тут друзі?
Плюс велика політика - витягти білорусів на світлу сторону.
Дивуюсь витримці вищого керівництва.
«Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники мне говорят: «Александр Григорьевич, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются».