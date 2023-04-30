Ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається, пускають лише "шахеди", - Держприкордонслужба

Останнім часом з території Білорусі фіксуються лише пуски "шахедів".

Про це в ефірі Еспресо повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз обстрілів прикордонних громад з території Білорусі ми не фіксуємо. Україну обстрілювали з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Білорусь активно підтримує Росію, саме тому надала свою територію для обстрілів України. Сьогодні періодично можуть фіксуватись пуски "шахедів" з Білорусі. Однак ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається", - розповів Демченко.

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