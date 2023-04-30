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Ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається, пускають лише "шахеди", - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахеди

Останнім часом з території Білорусі фіксуються лише пуски "шахедів".

Про це в ефірі Еспресо повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз обстрілів прикордонних громад з території Білорусі ми не фіксуємо. Україну обстрілювали з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Білорусь активно підтримує Росію, саме тому надала свою територію для обстрілів України. Сьогодні періодично можуть фіксуватись пуски "шахедів" з Білорусі. Однак ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається", - розповів Демченко.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+47
А ''шахеди'' це що, голуби миру? І не треба відбілювати бульбашію! Вони такі ж вороги як і кацапи!
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30.04.2023 10:50
+41
"Лише"? Т.е. это так - мелочь, и эти шахеды не приносят нам горя и вреда?
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30.04.2023 10:51
+30
от і нам треба пускати туди лище лише дрони камікадзе
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30.04.2023 10:53
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30.04.2023 10:50 Відповісти
А ''шахеди'' це що, голуби миру? І не треба відбілювати бульбашію! Вони такі ж вороги як і кацапи!
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30.04.2023 10:50 Відповісти
..в данному разі-ще гірші...та підступніші...сране "совкове" племя...
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30.04.2023 12:09 Відповісти
"Лише"? Т.е. это так - мелочь, и эти шахеды не приносят нам горя и вреда?
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30.04.2023 10:51 Відповісти
і хто має полегшено зітхнути?... хіба це відміняє, що за потреби звідти полетять і ракети... там ворог і крапка.
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30.04.2023 10:53 Відповісти
от і нам треба пускати туди лище лише дрони камікадзе
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30.04.2023 10:53 Відповісти
і спалити ними нпз на катрани
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30.04.2023 11:02 Відповісти
і не тільки НПЗ. Палити треба все куди долетять.
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30.04.2023 18:56 Відповісти
Все одно СВОЛОЧІ ‼️
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30.04.2023 10:54 Відповісти
Ето не то, треба посрєдінє лукашенко в глаза подивитися,а потім на шашлики.
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30.04.2023 10:55 Відповісти
лукашенко - бізнес-партнер найогиднішого та всіляких ярмаків-хламідій!
він блазня за яйця тримає міцно - тому той йому про вагнерівців і розказав, коли зателефонував.
Про що сам блазень і зізнався в інтерв'ю.

асфальт/бітум/електроенергію де перед війною купляли? а нам розказували, що вони знають про майбутній напад. Тому так ворога нашого грошима і накачували, чи боялися, як москалі нас захоплять - то від корита приберуть?! Агов, кловуни?
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30.04.2023 10:59 Відповісти
Шахеди теж вбивають наших людей. Чому нам по Мозирському нафтопереробному не запустити відповідь? Чи ще є бажання бульбофюреру в очі подивитися, після всього?
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30.04.2023 10:59 Відповісти
У Зеленського бітумно-асфальтне братство з білорашистами превалює над національними інтересами , до цього часу з Білорусю ми не розірвали відносини і в Мінську сидить наший посол .
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30.04.2023 11:01 Відповісти
речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко,-"белорусская белизна" в прикордонній службі України, котрий постійно "відбілює" бульбостан, ніби це дружня до України і її народу територія з якої не прийшли в Україну рашистські вбивці ,насильники, грабіжники, руйнівники .
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30.04.2023 11:04 Відповісти
Комусь дуже кортить відновити "малий прикордонний рух" з "брацкім народом" (від "човників" з картатими сумками до фур, набитих "контрабасом").
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30.04.2023 12:09 Відповісти
це щось міняє??? дипвідносини так і не розірвали, санкції не впроваджені, не здивуюсь що ще досі тихенько торгують, возять паливо та добрива наприклад. Шапіто зелене
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30.04.2023 11:09 Відповісти
А чим заправляти ту ж військову техніку? Ви уявляєте, скільки палива та мастила треба для неї?
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30.04.2023 12:13 Відповісти
можна в кацапів попросити - впевнений продадуть ще й задешево, там нафту та нафтопродукти вже дівати нікуди. Рєзніков може нехило наварити, яйця здадуться такою дрібницею. Купив наприклад дизель по 30 гривень (умовно може оптом і дешевше продадуть) - для армії закупили по 90 гривень (на АЗС по 48 грн - хоча і яйця по 2-90 в Сільпо а не по 17)
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30.04.2023 14:01 Відповісти
Цього досить ,щоб посадити недофюрера на гаазьку палю!
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30.04.2023 11:10 Відповісти
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30.04.2023 11:10 Відповісти
А шахеди це що?Любительска зйомка?((((
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30.04.2023 11:11 Відповісти
А шахеди пакети з канхфетками розкидають
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30.04.2023 11:15 Відповісти
Розберемось з рашкою - тоді и бульбі покажем де раки зимують .
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30.04.2023 11:12 Відповісти
Так собі добрі, братсько-сусідські відносини. Ракети вони раніше по нам пускали, а зараз ні, напад зі своеї терріторії вчиняли, а зараз перестали, шахеди щоб вбивати запускають, а потім може не будуть але почнуть пускати ракети з літаків.
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30.04.2023 11:15 Відповісти
А що ж це Ігнат постійно бреше, що шахеди летять "з брянської області"?
Бітум Єрмака захищає?
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30.04.2023 11:15 Відповісти
"У ніч на 22 березня 2023 року близько 23:30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131. Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БПЛА з північного напрямку (Брянська область РФ)", - йдеться в повідомленні.
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30.04.2023 11:20 Відповісти
Тому що Ігнат це звичаний зелений піздабол.
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30.04.2023 11:29 Відповісти
значить дєрьмаковська братва готова почати відновлювати тогровые отношения со своим северным партнёром.
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30.04.2023 11:19 Відповісти
Що всьо ? Дружба фройндшафт з чіпсами ? А найкоротший шлях хто надав до Чорнобиля, а все розкрадене в Чорнобилі, навколишніх містах і селах бульбаши повернули як незаконно ввезенне ?
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30.04.2023 11:22 Відповісти
Виглядає як вибачення.мовляв ,вони тільки раз минулого року зайшли,та літають не кожноого дня.Якщо сците,то хоч наїдьте на Бульбофюрера,мовляв,ще раз щось прилетить від тебе,х..ю,*****.. у відповідь хаймарсом.
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30.04.2023 11:30 Відповісти
То шо нам подякувати чи шо?
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30.04.2023 11:36 Відповісти
Якщо так, то Держприкордонслужба такі самі кроти як і зе, дєрьмак та вся зесрань. Прям голубі міра до нас з ********** до нас летять.
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30.04.2023 11:39 Відповісти
Така собі невинна забава .
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30.04.2023 11:42 Відповісти
А чому Україна не запустить безпілотники по Мозерському НПЗ ?!
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30.04.2023 11:43 Відповісти
Сьогодні періодично можуть фіксуватись пуски "шахедів" з Білорусі. Однак ракетних обстрілів України з території Білорусі не відбувається"

Паперові літачки з побажанням миру запускають нам.

А я все дивувався, невже з тер-ї РБ до нас нічого не прилітає.
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30.04.2023 11:44 Відповісти
Оце "лише " зовсім недоречне .
Шахеди - це теж напад ворожої держави Білорусі
на Україну .
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30.04.2023 11:48 Відповісти
Для путінськой агентури , яка керує в Україні шахеди - це так собі х*йня.
Вони (агенти) все роблять,щоб Україна програла .
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30.04.2023 11:49 Відповісти
А чому ми не віддячуємо білорусам так само? Це прояв неввічливости з нашого боку.
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30.04.2023 11:53 Відповісти
ЛИШЕ?
Нє, ну ок, а то люди хвилюються, а це лише дрони з вибухівкою. Хаха. Фух, а я вже подумав, що Лукашенка ворог і обстрілює Україну, а він лише шахедів запускає, та й то не він, а злі москалі, а Лукашенка мабуть і не знає.
О, а ідея! А давайте в них бітум купимо раз ми всі тут друзі?
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30.04.2023 11:54 Відповісти
Скоріш за все військове керівництво утримується від дій у відповідь , щоб не відкрити північний фронт.

Плюс велика політика - витягти білорусів на світлу сторону.

Дивуюсь витримці вищого керівництва.
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30.04.2023 11:55 Відповісти
не мели дурниць, люди які розуміються у білорасєї знають що марна справа витігати білорасєян на якісь там сторони, у їхніх довбешках одна расєя...
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30.04.2023 12:31 Відповісти
Тим не менш ... Ми це спостерігаємо і нам про це говорить військове керівництво. Інакше там би все вже палало. Ну, не все, а те що треба.
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30.04.2023 13:59 Відповісти
тоісь шахеди це паперові змії які так собі інколи залітають до нас,з територіії білорусії.Це звучить ніби якесь заохочення для фашистів пускати тих шахедів більше з території бульбостану,ми туди ітак не будемо відповідь давати,ну це ж не ракетами стріляють,а шахеди можна і надалі запускати..
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30.04.2023 11:58 Відповісти
Це мабуть серйозний привід не розривати дипломатичних відносин з цією геополітичною субстанцією...
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30.04.2023 12:27 Відповісти
лука мудіщєв знов перевзувся у повітрі і вже забув "я вам пакажу аткуда нападєніє гатовілось", а наші дебіли вуха й розвісили?

«Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники мне говорят: «Александр Григорьевич, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются».
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30.04.2023 13:10 Відповісти
Машини з шахедами легше замаскувати і переміщувати, не помітять. А ракетні установки - ні. Місцеві можуть видати розташування останніх ЗСУ.
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30.04.2023 14:05 Відповісти
Ну то й що що видадуть місцезнаходження? Для нас бєлокацапія священна корова. Стрілять по ним ніззя.
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30.04.2023 14:15 Відповісти
Бульбосабаки...
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30.04.2023 14:20 Відповісти
По сути картофельники оккупированные орками, но сопротивляться не намерены, поскольку жуткие извращенцы совкового мира.
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30.04.2023 14:55 Відповісти
Просто друзi,без ракет.Давай iм каравай спечем.
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30.04.2023 15:57 Відповісти
бульбаши в подовляющем большинсве такие же ***** как и кацапы. Азербайджан и Казахстан как показала эта война нам намного ближе,и роднее, хотя страны эти другой религии. А эти просто подстилки кремлёвские.
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30.04.2023 17:58 Відповісти
А на шахедах написано, що вони не білоруські?, що їх кацапи запускають, а не білоруси? А навіть якщо так, то що це міняє? Де удари у відповідь?
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30.04.2023 19:01 Відповісти
А лише шахєди? Ну тоді все добре, ********* це наші братушкі
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30.04.2023 23:15 Відповісти
 
 