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Авіація ЗСУ завдала удару  по району зосередження окупантів в Олешківській громаді  на Херсонщині, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

Українські військові з авіації завдали удару по району зосередження живої сили військ РФ в Олешківській громаді Херсонської області.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань відпрацьовано знищення чотирьох окупантів, міномету, автівки та безпілотного розвідника оперативно-тактичного рівню, якого ворог спрямував на Миколаївську область", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили, що результати удару дорозвідуються.

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Автор: Марина Макєєва
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30.04.2023 12:38 Відповісти
Чудово!
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30.04.2023 12:42 Відповісти
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области Украины в ночь на 30 апреля произошли два взрыва.Отмечается, что первый «прилет» был по железнодорожному депо, а второй - по СТО. Жертв среди гражданского населения не зафиксирован.«Бердянск Сегодня».
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30.04.2023 12:51 Відповісти
Чекаємо на завтрашню гарну статистику руських втрат!
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30.04.2023 16:21 Відповісти
 
 