Авіація ЗСУ завдала удару  по району зосередження окупантів в Олешківській громаді  на Херсонщині, - ОК "Південь"

Українські військові з авіації завдали удару по району зосередження живої сили військ РФ в Олешківській громаді Херсонської області.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань відпрацьовано знищення чотирьох окупантів, міномету, автівки та безпілотного розвідника оперативно-тактичного рівню, якого ворог спрямував на Миколаївську область", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили, що результати удару дорозвідуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби майже 30 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула, ще одна дістала поранення, - ОВА