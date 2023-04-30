Авіація ЗСУ завдала удару по району зосередження окупантів в Олешківській громаді на Херсонщині, - ОК "Південь"
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Українські військові з авіації завдали удару по району зосередження живої сили військ РФ в Олешківській громаді Херсонської області.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань відпрацьовано знищення чотирьох окупантів, міномету, автівки та безпілотного розвідника оперативно-тактичного рівню, якого ворог спрямував на Миколаївську область", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" зазначили, що результати удару дорозвідуються.
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